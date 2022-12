14 de 20

Víctima de un cáncer de mama metastásico, el 8 de agosto de 2022 falleció la conocida actriz Olivia Newton-John. Tenía 73 años y le habían detectado la enfermedad, por primera vez, en 1992. Consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo.

Originaria de Reino Unido, pero criada en Australia, Olivia Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de If Not for You, Let Me Be There y Have You Never Been Mellow. Aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar el musical Grease, un clásico de los años 70, junto a John Travolta.