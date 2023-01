La triste petición de Carlos III ante la pelea de Harry y Guillermo en el funeral del duque de Edimburgo

2023 apenas cuenta con unos días de vida y en la prensa de sociedad de todo el mundo ya faltan manos y voces para replicar el que será uno de los grandes temas del año: la autobiografía del príncipe Harry de Inglaterra (38 años), En la sombra -en inglés, Spare -título original- (Penguin Random House).

Escasas ediciones del libro, cuya publicación está prevista a nivel mundial para el próximo martes, día 10 de enero, han llegado a contadas librerías de España. Cinco días antes de su puesta en venta oficial, EL ESPAÑOL ha accedido en primicia a uno de sus ejemplares.

A lo largo de sus 557 páginas, el duque de Sussex narra detalles de su vida que giran en torno a su infancia, teniendo como punto de inflexión el traumático momento de la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, que falleció en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto de 1997. Él tan sólo tenía 12 años.

[El príncipe Harry revela que su hermano Guillermo le pegó hasta tirarlo al suelo tras insultar a Meghan]

El príncipe Harry y Meghan Markle en Reino Unido.

Sobre Spare, el príncipe Harry afirma que está escrito "no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido". La obra incluye "los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas", siendo, según sus palabras, "un relato de primera mano de mi vida, que es preciso y totalmente veraz".

A lo largo de sus páginas, el nieto de la reina Isabel II revela detalles desconocidos de su existencia como miembro principal de la Familia Real: de la agresión física de su hermano mayor, que lo cogió del cuello y lo tiró al suelo, a los insultos que recibió su esposa, Meghan Markle (41). El tomo está dividido en tres momentos clave que el hijo pequeño del soberano británico ha definido de la siguiente manera: "Desde la noche que me envuelve", el primero; "Ensangrentado, pero no postrado", el segundo y "Capitán de mi alma", el último.

El amor por su abuelo

El príncipe Harry y el duque de Edimburgo en Londres en 2015. Gtres

"Qué bello es todo -pensé-. Y también qué triste. Hubo un tiempo en que aquello iba a ser mi hogar para toda la vida. En cambio, había resultado no ser más que otra breve parada. Cuando mi esposa y yo huimos de allí, temiendo por nuestra salud mental e integridad física, no estaba seguro de cuándo iba a volver. Aquel episodio había tenido lugar en enero de 2020. Quince meses más tarde, allí estaba, días después de despertar para encontrarme 32 llamadas perdidas y después sostener una breve y angustiosa conversación con la abuela: Harry... el abuello ha fallecido".

En las primeras páginas de su autobiografía, el príncipe Harry en primera persona recuerda a su abuelo, el duque de Edimburgo, con quien siempre mantuvo una relación de lo más especial y estrecha. "Recordé una conversación reciente con mi abuelo, los dos solos, poco después de que cumpliera los 97. Estaba pensando en el fin. Ya no era capaz de entregarse a sus pasiones, me dijo. Y aún así, lo que más echaba de menos era el trabajo. Sin trabajo, afirmó, todo se desmorona. No lo vi triste, sino preparado. 'Hay que saber cuándo ha llegado el momento de marcharse, Harry'".

Diana, su debilidad

Si hay una figura que ha marcado la existencia de Harry es la de su madre, con la que convivió sólo algo más de una década pero que definió, a todas luces, la persona que es ahora. Por el asedio de la prensa que sufrió Lady Di antes, durante y, sobre todo, después de su matrimonio con Carlos, Harry ha tomado, afirma, muchas de las decisiones más controvertidas de su vida, como la de dar un paso atrás en las funciones institucionales dentro de la Familia Real británica y mudarse de país con su esposa y sus hijos.

El príncipe se duele, la echa de menos y recuerda que a Diana la han comparado con figuras históricas tan relevantes como Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcula y hasta Juana de Arco. "Ninguna de esas comparaciones, por elevadas y bienintencionadas que fueran, daba tampoco en el blanco. Mi madre, la mujer más reconocible del planeta y una de las más queridas, era sencillamente indescriptible; era la pura verdad".

La gran discusión

Los príncipes Harry y Meghan.

En abril de 2021, Harry voló desde Los Ángeles hasta Londres para asistir, en solitario, sin la compañía de Meghan, al funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo. En aquel entonces se publicaron decenas de noticias que relataban lo que presuntamente habían hablado los hermanos.

Hoy, gracias a Spare, se ha conocido la versión de Harry. El pequeño de los Windsor pidió audiencia con su padre y su hermano para hablar de todo lo que había pasado -su marcha de la Familia Real, del país, de sus vidas- y la cita en Frogmore acabó con gritos e incomprensión por parte de Carlos y Guillermo, quienes nada más verlo lo saludaron con un "Hola, Harold".

"Willy, en particular, no se atuvo a razones. Después de que me cortara unas cuantas veces, empezamos a zaherirnos, con las mismas acusaciones que llevábamos meses -años- lanzándonos. Nos acaloramos tanto que mi padre levantó las manos: ¡Basta! Se interpuso entre nosotros y miró nuestros rostros encendidos. Por favor, chicos, no convirtáis en un suplicio mis últimos años". Ese fatal encuentro provocó que Harry decidiera contar con sus propias palabras cómo había sido de verdad su vida: "Willy, papá, mundo: ahí va".

Sigue los temas que te interesan