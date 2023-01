El príncipe Harry revela que su hermano Guillermo le pegó hasta tirarlo al suelo tras insultar a Meghan

El próximo martes, 10 de enero, el príncipe Harry (38 años) publicará sus memorias, Spare, donde cuenta sus traumáticas vivencias dentro de la monarquía británica. Cinco días antes del lanzamiento, ha salido a la luz el que sería uno de los terribles episodios que tuvo junto a su familia. Se trata de una agresión que sufrió por parte de su hermano, Guillermo (40), tras una fuerte discusión en la que Meghan Markle (41) también fue protagonista.

El príncipe Harry revela detalles sobre una confrontación que se produjo en su casa de Londres en 2019, meses antes de que anunciara su salida de la Corona. En el libro, al que han tenido acceso varios medios británicos, el duque de Sussex cuenta que Guillermo insultó a Meghan Markle, llamándola "difícil", "grosera" y "abrasiva".

La discusión fue tal que, según describe Harry, el Príncipe de Gales se puso violento. "Me agarró por el cuello, rasgó mi collar... Y me tiró al suelo", relata el duque de Sussex, quien además cuenta que sufrió lesiones visibles en su espalda.

Guillermo, Meghan Markle y Harry, en una imagen de archivo. Gtres

Para situar al lector, el príncipe Harry explica que la agresión física se produjo en Nottingham Cottage, donde vivían él y Meghan. Según explica el duque de Sussex, "Guillermo quería hablar sobre toda la catástrofe" de su relación y sus constantes luchas con los medios de comunicación. Pero lejos de ser una conversación tranquila, nada más pisar la casa de su hermano, el Príncipe de Gales estaba "muy caliente".

Lo primero que hizo fue quejarse de Meghan Markle, una actitud que no gustó en absoluto al príncipe Harry y que incluso la comparó con la narrativa de la prensa. De acuerdo con la explicación del duque de Sussex, Guillermo no estaba siendo racional en su discurso y la conversación acabó en gritos, acusaciones y una agresión física por parte del futuro Rey.

Harry acusó a su hermano de actuar como un simple heredero, incapaz de entenderlo, a pesar de que el príncipe Guillermo le repitió que sólo quería ayudarlo. "¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? Lo siento", le dijo el duque de Sussex, irritado.

Los príncipes Harry y Guillermo en el último adiós a Isabel II. Gtres

Las palabras de Harry enfurecieron al príncipe Guillermo, quien poco a poco fue caminando hacia él, diciendo maldiciones. El duque de Sussex cuenta que aquella escena lo asustó de tal forma que intentó refugiarse en la cocina. Pero el Príncipe de Gales, irracional, no entró en razón.

"Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así", le dijo Harry a su hermano. Inmediatamente después, se produjo la siguiente escena: "Me llamó por otro nombre, luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Aterricé en el plato del perro que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera".

The Guardian, que ha tenido acceso a un extracto del texto, explica como acabaron los hechos. De acuerdo con el relato de Harry, el príncipe Guillermo instó a su hermano a devolverle el golpe, haciendo referencia a las peleas que tuvieron en su infancia. El duque de Sussex, sin embargo, se negó.

Los príncipes Guillermo y Harry, en una imagen de archivo. Gtres

Guillermo se arrepintió de lo ocurrido y le pidió a su hermano que no le dijera nada a su mujer. "William se fue, luego regresó disculpándose", explica Harry. Tras darse la vuelta, el Príncipe de Gales volvió a reflexionar y le dijo: "No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto". El duque de Sussex, por su parte, le respondió: "¿Quieres decir que me atacaste?" "No te ataqué, Harold", contestó el heredero a la Corona británica.

Tras la fuerte discusión, lo primero que hizo Harry fue llamar a su terapeuta. A Meghan tampoco pudo ocultarle nada. La actriz notó "rasguños y moretones" en su espalda, por lo que el duque de Sussex se vio obligado a contarle lo ocurrido. "No estaba tan sorprendida ni tan enojada. Estaba terriblemente triste", asegura.

