Consejos de una diseñadora para llevar 'tops' en invierno y no morir de frío

El invierno ya está aquí, aunque no le hayamos dado la bienvenida de forma oficial. Días cortos, bajas temperaturas, lluvia y nieve, factores que han hecho darnos prisa a la hora de cambiar el armario por completo y sacar toda la ropa de abrigo, desde los jerséis de lana hasta los pantalones de pana y, como no, las botas en todas y cada una de sus versiones. Llega el momento de abrigarse para no pasar frío y eso implica decirle adiós a las prendas de una de nuestras estaciones favoritas, el verano.

Sin embargo, a la hora de vestirnos para ocasiones más formales como un evento, una celebración, o simplemente salir de fiesta, es aquí cuando los cárdigan y los jerséis no tienen cabida y pensamos en todas esas blusas y tops que decidimos guardar en su momento cuando los sentenciamos a quedarse esperando a la próxima primavera, como mínimo. Pero ¿y si te decimos que puedes seguir llevando tus tops favoritos en invierno sin morir de frío?

Así es, larga vida a los tops también en invierno aunque bajen las temperaturas. Para ello necesitas que se integren por completo en el look combinándolos con prendas en sus mismos tonos, por ejemplo, con colores siempre apropiados a cada estación del año para que el estilismo en su conjunto tenga coherencia de por sí.

Bustier sobre camisa

Bustier de Charo Ruiz.

No cabe duda que una de las tendencias imprescindibles de este año son los corsés o bustier. Triunfaron en verano y continúan su éxito este otoño-invierno sin necesidad de llevarlos sin nada, de hecho, uno de los trucos de las que más saben de moda es llevarlo encima de una camisa de popelín. Juega con las combinaciones de colores como blanco, a rayas o en cualquier otro tono.

Con manga, para la oficina

Con mangas.

Otra opción siempre son los tops o las blusas con media manga. Un diseño perfecto que puedes llevar en cualquier momento, desde la oficina hasta para quedar con las amigas. Combínalo siempre con prendas más invernales como un cárdigan, unos pantalones largos y unas botas de pelo para un look más apropiado para estos meses.

Total look de fiesta

Para ir de fiesta.

A la hora de salir de fiesta, una de las claves está en ponerte varias capas por lo que puedes llevar tranquilamente tu top favorito siempre que después te pongas un buen abrigo para el trayecto. De esta forma, podrás dejarlo en el guardarropa y lucir tu mejor outfit mientras lo das todo. Si además combinas el top con una blazer de por medio, has conseguido el total look perfecto.

Charo Ruiz, la firma made in Spain que triunfa en todo el mundo con sus diseños de estética ibicenca e inspiración andaluza, tiene los mejores trucos para llevar tus tops favoritos en invierno y no morir de frío en el intento. Toma nota y sácales partido a tus tops al máximo este invierno

