El príncipe Harry pidió que no se publicaran sus memorias tras su último encuentro con Isabel II

El príncipe Harry (38 años) ha causado un verdadero revuelo por sus polémicas memorias, Spare, que se publicarán de forma oficial el próximo 10 de enero, pero a las que EL ESPAÑOL ha tenido acceso, en primicia. Un texto de 557 páginas en el que el duque de Sussex relata un sinfín de impresionantes vivencias desde que falleció su madre, Diana de Gales y cuya publicación pudo haberse evitado tras una inesperada petición del hijo menor de Carlos III (74).

Según desveló una fuente de la editorial -Penguin Random House- al medio británico The Times, el príncipe Harry tuvo dudas de si seguir adelante con la publicación del libro tras su último encuentro con su abuela, la reina Isabel II, en medio de las celebraciones por el Jubileo de Platino de la soberana.

"Fue un día oscuro. Todo el mundo había estado trabajando muy duro en este proyecto en el secreto más absoluto, con la expectación de que iba a ser uno de los libros más importantes que íbamos a publicar. Y de repente, justo después del viaje de Harry a Londres, llegó el jefe y nos dijo: 'Se ha echado para atrás. Ya no quiere hacerlo'. Sacar adelante un texto como este conlleva un gran esfuerzo y todos los que estaban involucrados quedaron devastados", explicó la fuente al mencionado periódico.

Portada de las memorias del príncipe Harry.

Hasta ahora, se desconoce la razón exacta que habría frenado al príncipe Harry a publicar sus memorias. Pero The Times presume que recibió instrucciones por parte de la Casa Real para no sacar a la luz su polémico libro mientras Isabel II estuviese viva. "Le dejaron claro que si las publicaba mientras la Reina vivía, no habría vuelta atrás. Obviamente todo eso cambió con la muerte del monarca en septiembre", asegura la fuente.

Aunque ningún miembro de la Casa Real pudo leer el texto previo a su publicación, de acuerdo con la información de la prensa local, la reina Isabel II estuvo al tanto de que su nieto trabajaba en este polémico proyecto. Fue en julio de 2021 cuando se dio a conocer que el príncipe Harry ultimaba detalles de la publicación de su biografía, en colaboración con el escritor J.R. Moehringer.

A lo largo de tres capítulos -Desde la noche que me envuelve, Ensangrentado, pero no postrado y Capitán de mi alma-, el duque de Sussex narra detalles de su vida, teniendo como punto de inflexión el traumático momento de la muerte de su madre, Lady Di, que falleció tras un accidente de tráfico en París, el 31 de agosto de 1997, cuando él apenas tenía 12 años.

Los duques de Sussex en el Jubileo de Platino de Isabel II. Gtres

Sobre Spare, que en español recibe el nombre de En la sombra, Harry afirma que está escrito no como el príncipe en el que nació, sino como el hombre en el que se ha convertido. El texto incluye "los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas", siendo, según sus palabras, "un relato de primera mano de mi vida, que es preciso y totalmente veraz".

En el libro Harry menciona a todos los miembros de su familia y realiza fuertes acusaciones sobre de ellos. La reina Isabel, como no podía ser de otra forma, también forma parte del relato. No obstante, aborda su figura con cautela y respeto. El pasado septiembre, cuando falleció la soberana, The Mail on Sunday informaba que el duque de Sussex intentaba bajar el tono de su autobiografía por miedo a que sus declaraciones no cayeran muy bien.

