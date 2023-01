El día que Harry atravesó el túnel del Alma a la misma velocidad que su madre cuando murió

Ensangrentado pero no postrado. Así se titula el segundo capítulo de las memorias del príncipe Harry (38 años), Spare, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en primicia. En el corazón del texto, el duque de Sussex relata cómo transcurrió la década de los 20 años, cuando se atrevió a atravesar el túnel de París en el que su madre, Diana de Gales, tuvo el fatídico accidente que provocó su muerte.

Harry no deja de sorprender a sus lectores y desvela cómo ocurrieron los hechos. "Quiero atraversarlo. A 105 kilómetros por hora para ser precisos. La velocidad exacta a la que supuestamente iba el coche de mi madre, según la Policía, en el momento del accidente", explica en el libro.

"Allí nos dirigimos, sorteando el tráfico, pasando por delante del Ritz, donde mi madre cenó por última vez aquella noche de agosto con su novio. Llegamos a la boca del túnel y continuamos embalados, salvamos el resalto a la entrada del túnel, el bache que supuestamente hizo que el Mercedes de mi madre se desviara de su rumbo. Pero el resalto no fue nada. Apenas lo notamos", añade.

La portada de las memorias del príncipe Harry.

Aquella extraña sensación levantó las sospechas de Harry, ya que se desmoronaban las teorías sobre la muerte de Diana que hasta entonces conocía. "Cuando el coche entró en el túnel, me incliné hacia delante, vi que la luz adoptaba un tono anaranjado desvaído, vi las columnas de cemento desfilar por mi lado a toda velocidad. Las conté, conté mis latidos, y en cuestión de segundos salimos por otro lado. '¿Ya está? dije en voz baja- No es… nada. Un túnel recto, nada más'".

Tras vivir la experiencia, Harry llamó a su hermano, el príncipe Guillermo (40), quien no se sorprendió nada. "Por lo visto, él también había cruzado el túnel", supone el duque de Sussex.

El segundo capítulo lo completa con sus vivencias en el Ejército, sus fallidas relaciones amorosas, la boda de su hermano con Kate Middleton (41) y las constantes luchas que mantuvo con los paparazzi. Aunque desde niño estuvo expuesto a la mirada de la prensa, fue en los 20 cuando Harry comenzó a sentirse acosado. "En la madurez, empeoraron", dice. Alguna anécdota curiosa, como las fotos donde apareció desnudo en Las Vegas o la vez que se hospedó en la casa Courtney Cox (58), también salta a la vista.

1. 'Heredero' y 'Repuesto'

El duque de Sussex deja claro que la relación con su hermano estuvo llena de altibajos desde siempre. Algunas conductas de Guillermo no agradaban a Harry y viceversa. A lo largo de sus memorias, el hijo menor de Carlos III (74) se autodenomina 'El Repuesto', mientras que llama a su hermano 'El Heredero'.

"La mayor parte del tiempo, Willy y yo no queríamos tener nada que ver con la tontería del Heredero y el Repuesto. Sin embargo, de vez en cuando, me sorprendía ver que para él si tenía importancia en cierto sentido. En lo profesional y lo personal le preocupaba el lugar que yo ocupaba, lo que estaba haciendo", expone Harry.

El príncipe Harry y Chelsy, una de sus novias. Gtres

2. Relaciones fallidas

Antes de que Meghan Markle (41) llegara a su vida, Harry tuvo varios romances. Sin embargo, ninguno prosperó. Según relata en el segundo capítulo de sus memorias, las mujeres con las que salió en la década de los 20 no aguantaron el acoso de los paparazzi y no estaban dispuestas a que su privacidad fuera de conocimiento público.

"Chels insisitió en que no estaba segura si estaba preparada para aquello. ¿La vida entera con alguien pegado a sus talones? ¿Qué podía decirle? La echaría mucho de menos, muchísimo. Pero entendía muy bien que antepusiera su libertad. Si yo tuviera elecciòn, tampoco querría vivir así", cuenta el duque de Sussex sobre una de ellas. Flack, una presentadora de televisión "divertida y cariñosa", Flea y Cressida, a quien conocido gracias a su prima, también formaron parte de su lista de novias.

3. Ansiedad

Harry desmiente que fuera él quien dio el anillo de Lady Di a Guillermo para que se lo obsequiara a Kate. La joya, según relata, era de su hermano. "Lo tenía él. Lo pidió después de que muriese mi madre y yo no tuve ningún problema en que se lo quedara", dice.

La noticia de la boda de los ahora Príncipes de Gales le emocionó mucho, pero también lo hizo reflexionar sobre su soltería. "Siempre había dado por hecho que yo sería el primero en casarme, me moría de ganas. Me veía siendo un marido joven, un padre joven...", comenta Harry, quien conforme pasaban los años vislumbraba con menos esperanza la idea de formar una familia. Aquellos pensamientos, cuenta, le provocaron ansiedad.

El príncipe Harry junto a Kate Middleton y Guillermo, en una imagen de archivo. Gtres

Mientras tanto, vio a su hermano casarse con el amor de su vida y se convirtió en tío. Entonces, su vínculo con Kate era muy estrecho. "Adoraba a mi cuñada. Es más, para mí era como la hermana que nunca había tenido, y me alegraba saber que siempre iba a estar al lado de Willy", confiesa Harry, quien nunca sintió celos de que la vida familiar de su hermano afectara su rango dentro de la Corona.

"Estaba encantado por Willy y Kate, y me resultaba indiferente mi puesto en la línea sucesoria. Sin embargo, aunque no fuera por ninguno de aquellos dos motivos, no era ni mucho menos feliz", confiesa tras dar detalles sobre el nacimiento de su primer sobrino, el príncipe George (9)

4. Mató a 25 talibanes

Gran parte del segundo capítulo se centra en su paso por el Ejército y su participación en diferentes combates. Cuenta cómo eran aquellas hazañas y los planes que llevaba a cabo con sus compañeros en sus momentos libres. En estas historias, el duque de Sussex no duda en confesar que mató a 25 talibanes.

"No era un dato que me colmara de satisfacción, pero tampoco me daba verguenza. Como es natural, hubiese preferido no tener esa cifra en mi currículum militar, ni en mi cabeza, pero por las mismas hubiera preferido vivir en un mundo en el que no hubiese talibanes", asegura el duque de Sussex.

