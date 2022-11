El día que Diana de Gales se tiró por las escaleras de Sandringham embarazada de cuatro meses de Guillermo

Hace 25 años que murió, pero su historia está ahora más presente que nunca gracias a The Crown, la serie de Netflix sobre la Familia Real británica que acaba de estrenar su quinta temporada. En el capítulo dos se recoge un episodio trágico para los entonces príncipes de Gales: el día en que Diana de Gales se tiró por las escaleras embarazada del príncipe Guillermo (40 años). La actriz Elizabeth Debicki (32), que da vida a la primera esposa de Carlos III en esta nueva entrega, es la encargada de ponerle voz a un hecho ya conocido del que ahora se conocen aún más detalles.

La trama de los nuevos episodios transcurre durante los 90 y casi arranca con la publicación del libro que hizo tambalear los cimientos de la monarquía: Diana: su verdadera historia, escrito por Andrew Morton. El periodista contó con el testimonio de la princesa, que le reveló detalles trágicos de su vida a través de largos testimonios. Entre ellos, el fatídico día en el que puso en peligro su estado de gestación en un arranque de desesperación.

La serie no recrea el momento en sí, quizá por no herir sensibilidades, pero muestra a la Lady Di grabando unas cintas para el escritor y entre lágrimas le cuenta: "Cuando estaba embarazada de cuatro meses me tiré escaleras de Sandringham". Esta confesión es una de las muchas que Diana le hizo al periodista para esa biografía autorizada que mostró su verdadera realidad y que forma parte importante de la trama de los nuevos episodios de The Crown.

Lady Di, embarazada. Gtres.

El hecho ya era conocido, no solamente por el libro, sino porque en 2017 las grabaciones salieron a la luz en la prensa británica. Se escuchaba a Lady Di explicarlo de este modo: "Cuando estaba embarazada de cuatro meses me tiré escaleras abajo tratando de llamar la atención de mi marido, que ni me escuchaba. Le dije a Carlos llorando a moco tendido que estaba desesperada, y me contestó: 'Siempre haces lo mismo. No voy a escucharte. Me voy a montar a caballo".

Fue entonces cuando se precipitó intencionadamente escaleras abajo. Alertada por el estruendo, la reina Isabel II acudió a ver qué había pasado. "Estaba absolutamente horrorizada y temblando asustada", decía en esas confesiones. La princesa acabó magullada, pero no hubo que lamentar consecuencias peores. "Yo sabía que no iba a perder el bebé, aunque me golpeé el estómago. Él se marchó", asegura evidenciando la falta de sensibilidad de su marido. Por suerte, unos meses más tarde, el 21 de junio de 1982, Guillermo nacía sano y fuerte.

El segundo episodio de la serie de Netflix recoge cuál fue la verdadera reacción de los Windsor al ver todos esos sucesos plasmados en un libro. Fue el fallecido duque de Edimburgo quien tomó cartas en el asunto y visitó a su nuera para tener una charla con ella. Jonathan Pryce, el actor que le da vida, aparece mostrándole su cariño y dándole un valioso consejo: "Cuando te veo cometer errores evitables me dan ganas de recordarte que estoy en tu equipo. Tú entiendes que esto no es una familia, es un sistema y no podemos airear nuestras diferencias porque dañamos el sistema. El consejo que te doy es que seas creativa, rompe las reglas que quieras para encontrar tu felicidad con una condición: debes ser leal a tu marido y a la familia en público".

