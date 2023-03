Marta Hazas, la sorpresa 'fashion' del Festival de Málaga: hablamos con ella sobre sus increíbles 'looks'

Los festivales de cine, además de ser un escaparate de las mejores películas del año poniendo en primer plano el trabajo de directores e intérpretes, se convierten también en una fastuosa pasarela de moda. Sobre la alfombra roja y durante las presentaciones diurnas, las actrices (y los actores) aprovechan para estrenar piezas de prestigiosas firmas, con las que visibilizan también su faceta como iconos de estilo y aportan glamour al evento.

En esta edición del Festival de Málaga la sorpresa fashion la ha dado Marta Hazas (45 años), una de las invitadas mejor vestidas, que ha deslumbrado en cada aparición apuntándose a todas las tendencias, desde las más clásicas a las más atrevidas. En cada una de ellas ha obtenido matrícula de honor.

EL ESPAÑOL ha hablado con ella para conocer un poco más de cerca sus estilismos y su pasión por la moda. "Estoy muy contenta con los looks que he llevado, me he sentido muy cómoda con todos ellos", reconoce. Marta cuenta con la ayuda inestimable de su estilista de cabecera, José Herrera y Samuel, su ayudante. Estos son sus outfits más aplaudidos.

1. En clave 'lady'

La actriz, con vestido de Carolina Herrera. Gtres

En la gala inaugural del festival empezó el desfile de estilo de la actriz. El diseño elegido fue este vestido rosa de Carolina Herrera de escote palabra de honor, silueta lápiz y drapeados estratégicos en la parte superior envolviendo la silueta de una manera magistral. El detalle que aportaba aún más sofisticación era una cola superpuesta. Las sandalias transparentes con pedrería eran de la firma italiana Aquazzura y las joyas de Rabat.

2. El color de la primavera

Marta luce un traje de Max Mara.

El primer traje de chaqueta que eligió durante la muestra es este en color azul hielo para la presentación diurna de su nueva película, Amigos hasta la muerte. Pantalón palazzo de cintura alta con pinzas, blazer oversize a juego y un crop top de canalé mostrando su tonificado abdomen; todo ello de la firma Max Mara (2.477 euros). El pelo recogido en una coleta alta y pendientes de aro dorados con un charm blanco para rematar el estilismo. Esta tonalidad es una de las que más se llevará esta primavera/verano y la hemos visto desfilar por las colecciones de Loewe y Alexander McQueen.

3. 'Old Hollywood'

Con un traje hecho especialmente para ella. Gtres

Un diseño personalizado siempre es un acierto y Marta Hazas lo sabe. Posó en la red carpet como una auténtica estrella de Hollywood con un vestido de Valenzuela Atelier que fue creado especialmente para ella con un detalle muy especial.

Así lo explica a EL ESPAÑOL: "La idea de hacerme un vestido con el título de mi película, que pusiera Amigos hasta la muerte, era algo que me apetecía mucho, porque es un proyecto que he producido y que para mí tiene mucha implicación personal. Me apetecía llevarlo a la alta costura. Son unas letras bordadas a mano que han tardado como tres horas en hacer cada letra. Es como un Dior de los años 50. Me gusta la moda que se hace de manera tan artesanal y personalizada". La prenda, con escote Bardot, talle bajo y falda voluminosa la convirtió en la mejor vestida de la jornada.

4. 'Color block'

El naranja y fucsia es la apuesta de Hazas.

El segundo dos piezas, más llamativo y con una de las tendencias preferidas de muchas expertas en moda: el color block. La actriz confió en la firma española Pedro de Hierro para este original traje naranja mango de pantalones acampanados, top de vertiginoso escote en fucsia, y blazer de solapas XL estilo años 70. Una apuesta de tonalidades saturadas ideal para su tono de piel y muy favorecedora. Los pendientes eran de Bulgari.

5. 'Dandi'

Con esmoquin de Jorge Vázquez. Gtres

Sin duda uno de los estilismos más aplaudidos. La propia Marta cuenta por qué de su elección: "El esmoquin lo había fichado en el desfile de Jorge Vázquez, que es amigo mío, y había tenido la suerte de ir a verlo. Me encanta el mundo esmoquin y este me parecía precioso y con muchas posibilidades". Acertó de lleno con el diseño de pantalón flare, americana entallada, camisa de chorreras y pajarita.

Para terminar, la actriz explica a este medio qué es la moda para ella: "Lo que me gusta es jugar con la moda, eligiendo en cada momento lo que me apetece ponerme, ya que cuando vamos a la alfombra roja tenemos la suerte de llevar ropa más atrevida o vestidos que en la vida normal no te pondrías ni siquiera para una boda. Y también para dar visibilidad a diseñadores españoles. Más que expresarme con la ropa, me gusta sentirme segura y cómoda pisando en una alfombra roja o cuando voy a un evento".

Sigue los temas que te interesan