Nacho Palau y su novio, el reencuentro tras meses de distanciamiento y dónde vive Miguel Bosé en Madrid

El 29 de diciembre de 2022, EL ESPAÑOL se hizo eco de la crisis que estaba atravesando la pareja formada por el escultor Nacho Palau (51 años) y Cristian Villela (52). En aquel momento, a este medio llegó la información de que ambos habían protagonizado algunas "rencillas" por sus desencuentros, desacuerdos y formas de vivir y de ser distintas.

A finales de año, y ante este delicado escenario, Cristian aprovechó el fallecimiento de un familiar para poner tierra de por medio y viajar a su Chile natal. En estos meses de distanciamiento, Palau ha reconocido que la relación ha pasado por algunos baches, pero que seguía adelante. Tres meses después de aquel impasse de kilómetros en su amor, este medio ha podido conocer que Nacho y Cristian ya se han reencontrado.

Hace cerca de cuatro días que Cristian pisó suelo español. Tras una parada en Madrid, Villela se desplazó a Chelva, Valencia, para abrazar a su pareja, ver a los hijos del escultor, Ivo (10) y Telmo (10) -que lo adoran-, y a su suegra, Lola Medina. Los menores "se han puesto muy felices" con el regreso de Cristian.

En estos meses alejados, ambos han hecho múltiples videollamadas, pero volver a abrazarse y sentirse ha sido muy emotivo. Explica a este medio una fuente bien informada que los enamorados han limado toda aspereza y han sabido, pues, superar ese bache en su amor.

En otro orden de cosas, en lo que respecta a la relación actual de Nacho y su ex, Miguel Bosé (66), EL ESPAÑOL también pudo conocer que ambos han reconducido sus diferentes, y en la actualidad se llevan estupendamente. "Considero que es igual de buen padre que yo, lo quiero mucho y sólo espero que le vaya bien. Me encantaría llevarme ahora como me llevaba antes, porque me reía mucho. He sido muy feliz con él", reconoce Palau en su última interviú en televisión, en Déjate querer.

Hablan mucho Nacho y Miguel por teléfono, y el cantante de Amante bandido ha estado muy pendiente de la evolución del padre de dos de sus cuatro hijos. Eso sí, a pesar de esta atmósfera favorable, este medio pudo confirmar hace unos días que el proceso judicial que emprendió Nacho sigue su curso.

"Una cosa no quita a la otra. Por mi parte no voy a parar. No puede ser que por la inmadurez de mayores se separen unos niños que no tienen culpa de nada. No estoy haciendo responsable a nadie. Yo soy igual de responsable que Miguel, pero, si en la sociedad avanzamos, las leyes tienen que ajustarse al momento en el que están", sostuvo Nacho en Telecinco hace unos días.

Cabe recordar que el de Valencia abrió una causa judicial contra el cantante, para que sus cuatro vástagos fueran reconocidos como hermanos e hijos de ambos padres. A finales de octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, dio la razón a Miguel Bosé en el contencioso. Entonces, Palau, infatigable, recurrió y el caso se derivó a la Audiencia Provincial.

No sólo esto: el de Valencia manifestó su intención de llegar al Tribunal Supremo, de ser necesario. Si bien a EL ESPAÑOL se deslizó que al caer enfermo Nacho lo paralizó todo, ahora se hace llegar que el proceso continúa por la vía judicial. Los abogados de Nacho están muy "esperanzados", se aclaró a EL ESPAÑOL.

Más allá de este contencioso que se prevé de largo recorrido, este medio ha podido conocer dónde hace vida Miguel Bosé durante sus estancias en Madrid. Teniendo en cuenta que hace unos días se hizo público que el intérprete ha vendido la casa familiar de Somosaguas, la duda parece obvia. Tal y como se confía a este medio, Miguel se hospeda en el emblemático hotel Palace de Madrid durante sus estancias en la capital de España.

El hijo de la recordada Lucía Bosé sólo pasa días o temporadas cortas en Madrid, pues su residencia oficial está en México. De acuerdo a lo que se desliza, Miguel no tiene intención de volver a residir en España a largo plazo ni de buscar nueva residencia. Por eso, ha decidido pernoctar en este hotel, de confianza para él.

Miguel Bosé durante la presentación oficial de su serie documental, 'Bosé', este presente mes de marzo, en Madrid. Gtres

El 21 de febrero de 2023, Miguel Bosé reapareció en España. En concreto, en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO. Allí, contra todo pronóstico, rompió su silencio sobre su expareja, Nacho. Nunca antes había hablado públicamente de él y sus palabras transpiraban cariño y respeto.

"Nacho está estable, está bien", comenzó expresando Bosé sobre la enfermedad del escultor. En esa línea, el autor de Nena aseveró que tiene un contacto con su expareja casi diario, y sostuvo que la relación entre ambos, más allá de contiendas judiciales por la filiación de sus hijos, es bastante cordial. "Hablamos mucho y está bien, que es mucho. Esto es reciente, de la semana pasada. Es una alegría", puntualizó, para sorpresa de propios y extraños.

Además, en ese contexto, el cantante desmintió de pleno que él y Nacho Palau libraran una mala relación en el pasado, aseverando que eso "lo habéis dicho vosotros" -la prensa-, porque "llevarse bien no venden". No sólo esto, definió al valenciano como un "tipazo", al tiempo que alabó a su actual pareja, Cristian Villela. "Es un tipazo. Ha rehecho su vida y tiene una pareja que es un mega súper tipo", remachó.

