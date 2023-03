El original delineado rosa de Hailey Bieber que puedes copiar con estos productos

Las tendencias de maquillaje de la próxima estación van tomando pista de salida, pues quedan sólo unos días para que comience. Adiós a los colores tierra, ya toca incluir en la paleta otras tonalidades mucho más llamativas para darle luz al rostro. Hailey Bieber (26 años) se adelanta a la primavera con un beauty look evocador, que hace soñar con las buenas temperaturas.

Entre lo que va a llevarse esta primavera está el delineado de color y la modelo ya lo ha probado. La tonalidad elegida ha sido el rosa pastel, perfecta para realzar ojos claros y también pardos, como los de ella. Atención porque este eyeliner viene con truco.

El trazo sólo se hace del lagrimal a la mitad de la banana del ojo y en la parte final acabado en rabillo, dejando un hueco en el centro. De este modo resulta más sutil, pero igual de eficaz para marcar y alargar el ojo. ¿Referencias de pasarela? Firmas como Prabal Gurung apuestan por los colores pastel para los eyeliner.

El maquillaje pastel de la modelo. Redes sociales

Lo ideal para copiarle el maquillaje a Hailey es elegir un delineado líquido, de larga duración y con pincel fino para lograr máxima definición en la línea. También quedará bien con un lápiz de larga duración y muy pigmentado. Lo importante es que permanezca inalterable, sin emborronarse con el paso de las horas y a tope de color. Se pueden encontrar fácilmente varias opciones en el mercado, en diferentes tonalidades de rosa y a precios muy asequibles.

Estas son dos buenos productos. Por un lado, el Crayon Contour Yeux 12 h Waterproof de Sephora, en el tono Berry Sweet, con una textura suave que se desliza con facilidad a lo largo del párpado y fórmula resistente al agua. Su precio es de 8,99 euros. Por otro, el Intense Ink Liner, de la misma marca. Tiene una fórmula gel impermeable combinada con un aplicador ultrafino que permite que

el trabajo sobre el ojo se realice sin esfuerzo. Cuesta 13,99 euros.

Dos delineadores rosas de Sephora.

Para llevarlo en el día a día o incluso para elevar el tono de tu look de moda en un evento importante, este pink eyeliner es una opción perfecta. Sólo recordar que no se le debe restar protagonismo con sombras marcadas, es mejor dejar el párpado natural, exactamente como hace la modelo y esposa de Justin Bieber (29). La base de maquillaje también suave, con acabado satinado o mate, según el gusto de quien la lleve. En cuanto al colorote, en rosa a juego con los ojos o en un tono melocotón. Lo que nunca sobra es un toque de iluminador en los pómulos. Hailey apuesta también por labios nude con algo de brillo. No sólo llama la atención la mirada, también las uñas, en amarillo flúor, largas y de punta redondeada. La modelo es un auténtico icono de manicura y pone de moda todas las tendencias que prueba. Los colores vibrantes vienen con fuerza para iluminar las manos en los meses donde más brilla el sol.

