El vestido 360 de Ana Boyer para cambiar de 'look' modificando solo los complementos

La discreción es el rasgo más característico de Ana Boyer (33 años), quien pese a ser conocida desde la cuna por ser hija del desaparecido ministro Miguel Boyer e Isabel Preysler (71) ha optado toda su vida por mantenerse en un discreto segundo plano, alejada de los focos. No acostumbra a acudir a eventos sociales ni a conceder entrevistas, de ahí que la única forma de seguir un poco sus pasos sea a través de sus redes sociales.

Con más de 290 seguidores en su perfil de Instagram, la joven no solo muestra algunos de los destinos que viaja junto a su marido, el tenista Fernando Verdasco (39) y sus dos hijos, también sus mejores looks. Un tipo de contenido que la convierte en una influencer de moda y que gusta mucho a sus followers, que no dudan en aplaudir sus conjuntos.

Así ha pasado con su último estilismo, protagonizado por un vestido de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz -presente en el armario de la reina Máxima de Holanda- que destaca por su gran polivalencia, de hecho, se puede decir que es una pieza 360 ya que se puede llevar en una gran cantidad de situaciones.

[El conjunto más cómodo de Ana Boyer para los días de película y manta: su conjunto rojo y de marca italiana]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Boyer Preysler (@anaboyer)

Se trata del modelo Daylight Moonlight y destaca por su contraste de texturas y tonos, pues combina el negro y el beis. De largo midi, cuenta con un escote asimétrico que deja buena parte de la espalda al aire. Su diseño va ajustado a la figura y su falda, que también es asimétrica, cuenta con volumen gracias a sus volantes. Confeccionado 100% en algodón orgánico, se fabrica en Colombia.

Ana Boyer le ha dado el punto informal para disfrutar de un día de playa y es que lo ha lucido junto a un moño bajo y gafas de sol. Nada más, ni siquiera unas sandalias para disfrutar de la arena. Si hubiera querido transformarlo en un look de noche tan solo tendría que haber usado complementos y calzarse unas sandalias de tacón en un tono crudo junto a unos pendientes XXL con color.

Actualmente no se encuentra a la venta en la página de la firma de moda, pero se puede encontrar en la tienda multimarca Editorialist, donde tiene un precio de 1.650 dólares (1.555 euros). Para preservarlo y que permanezca perfecto durante muchas temporadas necesita un cuidado especial es que únicamente debe lavarse en seco.

Sigue los temas que te interesan