Miguel Bosé se olvida en su serie de Ivo y Telmo, los niños a los que crio ocho años como si fueran suyos

A finales de octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, dio la razón a Miguel Bosé (66 años) en el contencioso que le enfrentaba a su expareja, Nacho Palau, quien interpuso una demanda de filiación de sus cuatro hijos. El objetivo, que Diego (11), Tadeo (11), Ivo (10) y Telmo (10) fueran reconocidos como hermanos e hijos de ambos padres.

Los cuatro niños llegaron a la vida del cantante y el valenciano cuando estos eran pareja mediante dos gestaciones subrogadas casi simultáneas en Estados Unidos, siendo el padre legal de los dos primeros Miguel Bosé y de los otros dos Nacho Palau. Tras su separación, el cantante nunca reconoció a los hijos legales de Palau como suyos, algo por lo que a día de hoy sigue luchando el escultor, ya que ha elevado el asunto a instancias judiciales superiores a través de un recurso de apelación.

La paternidad siempre fue un deseo de la pareja y se planteó como un proyecto de vida en común. Así lo entendió el juez quien aseguró que quedaba probado el propósito compartido de Bosé y Palau de "tener hijos para fundar una única familia en la que los hijos serían hermanos y ambos serían padres", pero reconocía que el actual sistema jurídico español "no permite efectuar formalmente la declaración de filiación solicitada".

Así parece ser que también lo entendía el propio Bosé (al menos hasta su separación), ya que a través de su serie (a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso a pesar de que en España aún no ha visto la luz) queda patente su deseo de convertirse en padre junto a Nacho Palau.

Por la vida del cantante pasaron muchas mujeres y hombres como recrea su biopic, pero ningún amor fue tan fuerte y duradero como el que sintió por Palau. En el primer capítulo de Bosé, el cantante ya traslada a su entonces pareja que ha llegado la hora de convertirse en padres.

En los siguientes capítulos, de 50 minutos de duración aproximadamente, el tema de la paternidad será una constante. Tras un intento de gestación subrogada fallido, que deja al hijo de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín sumido en la tristeza, y una grave crisis de la pareja, Miguel Bosé y Nacho Palau vuelven a intentarlo.

El último capítulo de la serie termina con la llegada a la familia de Diego y Tadeo. El cantante y el escultor presentan llenos de gozo a sus hijos a Lucía Bosé y a Paola y Lucía Dominguín, hermanas de Miguel Bosé. "Con Diego y Tadeo he formado mi propia familia. La Tata ya no está aquí para educarlos ni el torero (refiriéndose a su padre) para malcriarlos. Me corresponde a mí esa tarea y esa será mi prioridad el resto de mi vida", explica la voz en off del actor que interpreta a Bosé en la serie.

Esta escena familiar es el fin del relato de su biografía. Al menos hasta ahora, ya que se desconoce si habrá más temporadas. No sabe aún ni qué plataforma será la encargada de su distribución en España.

Resulta cuánto menos sorprendente el hecho de que no haya mención alguna a Ivo y a Telmo y que la historia termine aquí. Aunque los pequeños no fueran hijos legales del artista, Miguel Bosé los crio como si fueran suyos durante ocho años de su vida.

Los niños llegaron con siete meses de diferencia con respecto a Diego y Tadeo. De hecho, Miguel y Nacho solicitaron ambas gestaciones subrogadas a la vez con la idea de que coincidieran en el tiempo, cosa que no pudo ser.

Los cuatro se criaron como hermanos en México, país de residencia de Miguel Bosé, donde el cantante sigue teniendo fijado su domicilio habitual junto a los dos hijos que él considera de derecho. Nacho Palau, junto a Ivo y Telmo, se trasladó a vivir a Chelva, un pueblo de Valencia, tras la separación del cantante.

Aunque de momento no se ha conseguido que a los menores se les reconozca como hermanos, Miguel y Nacho han limado algunas asperezas, sobre todo después de que al escultor se le diagnosticara un cáncer de pulmón.

A día de hoy, los niños viajan cada vez que pueden de México a España o de España a México para pasar tiempo entre los hermanos. Durante la participación de Palau en el programa Supervivientes, por ejemplo, Ivo y Telmo volaron a México para estar bajo el cuidado de Bosé por petición del propio cantante. Todo ello, razones por las que se entiende todavía menos que se olvide de los pequeños en la serie sobre su vida.

