El día que Miguel Bosé dejó embarazada a una bailarina italiana a la que después dedicó su gran éxito 'Linda'

Preparándose para saltar al escenario del mismo modo que un torero se alista para su mejor faena. Así comienza el primer capítulo del biopic de Miguel Bosé (66 años), que, a través de seis episodios de 50 minutos de duración, recorre la vida del polifacético artista ahondando en los aspectos privados y algunos hasta ahora desconocidos.

Aunque la serie aún no tiene fecha de estreno en España, y se desconoce cuál será la plataforma distribuidora, ya ha visto la luz en otros países gracias al servicio de streaming Paramount+. EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a este gran documento audiovisual que dibuja a un hombre complejo, promiscuo y con igual de luces que de sombras.

La primera página que escribe este relato sitúa a su protagonista en México minutos antes de interpretar ante miles de personas la canción con la que empezó todo, Linda. "Antes de cada concierto el mismo ritual: Pablo ejerce de mozo de espadas y me ayuda a vestirme; mientras Rosa, mi amiga de infancia, cuida hasta el último detalle. De camino al estadio, los monstruos te comen por dentro. Da igual los años que pasen. Los nervios nunca te abandonan. Sé que en cuanto pise el escenario todo eso desaparecerá", narra una voz en off, la de Iván Sánchez, el actor que encarna a Miguel Bosé en su madurez.

[El biopic 'Bosé' "no dejará indiferente a nadie", según sus actores]

Miguel Bosé durante uno de sus conciertos en Santiago de Chile. Gtres

La cinta rebobina inmediatamente a los comienzos de su carrera, justo cuando decide abandonar la empresa de su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, y perseguir su sueño de actor. Antes de convertirse en un cantante de éxito probó con la interpretación. Durante toda la narración los saltos en el tiempo del presente al pasado serán una constante. Sus logros profesionales serán intercalados con las cuestiones amorosas.

Linda, por supuesto, tiene una desgarradora historia detrás y tiene que ver con uno de los primeros grandes amores de Bosé.

Linda

Con tan solo 18 años, Miguel (José Pastor interpreta al artista de joven) hace sus maletas y viaja a Sicilia, donde consigue un papel protagonista en una película. Durante el rodaje se enamora de una de sus compañeras, Bárbara. Con ella mantiene una relación llena de altibajos ya que él le es infiel con otras actrices con las que rueda escenas sexuales.

Linda, agua de la fuente

Linda, dulce e inocente

Ahora que te abrazo pienso en otra

Linda, corazón de seda

Linda antes que suceda

Antes de tenerme dentro escucha

Linda te voy a ser sincero

No estoy pensando en ti

Y no, no quiero lastimarte

Robarte tu primera vez

Pensando en otra

En esta época de su vida también se reflejan las primeras relaciones sexuales con hombres como la que mantiene con un político italiano llamado Marco.

[Miguel Bosé: "Conocí el Sexo y el Amor con Helmut Berger, Mi Madre Competía Conmigo por él"]

Pese a todo ello, Bárbara decide perdonarle cuando se entera de que está esperando un hijo suyo. Una noticia que Miguel Bosé no encaja bien ya que considera que aún son muy jóvenes para convertirse en padres y propone a su novia otras opciones como el aborto.

Caprichos del destino, uno de los días que Bárbara circula con su moto por las calles de la isla italiana una pequeña furgoneta se cruza en su camino y sufre un accidente. Bárbara sale ilesa, pero pierde el bebé que esperaba. La triste noticia acaba con la relación entre ella y Miguel, a quien reprocha duramente que su deseo se haya cumplido: "¡Ya tienes lo que querías!", aludiendo a que el cantante jamás deseó tener ese niño.

El artista plasma esta historia de amor en su canción Linda con la que se presenta por primera vez en Madrid como cantante. Es en la mítica sala Florida de El Retiro ante la expectante mirada de sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé. Entre el público también se encuentran Raffaella Carrà y Gloria Fuertes. Esa noche es el principio del ascenso imparable a la fama de Miguel Bosé.

La última escena viaja al presente con una magnífica revelación como colofón del cantante a su última pareja, Nacho Palau (51). Miguel Bosé le confiesa que ha llegado la hora de convertirse en padre.

Sigue los temas que te interesan