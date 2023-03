Nacho Palau retoma el proceso judicial con Miguel Bosé: el acuerdo privado entre ellos y un reencuentro

El pasado sábado, 25 de febrero de 2023, el escultor valenciano Nacho Palau (51 años) reapareció en televisión en el programa Déjate querer, presentado en esta nueva edición por la humorista Paz Padilla (53). Mucho más repuesto del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el pasado mes de agosto, Palau aseguró lo que sigue acerca de la enfermedad: "Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada".

En esa entrevista, además de hablar de la dolencia que le ha cambiado la vida a él y a su entorno, también departió, largo y tendido, de la buena relación que existe en la actualidad entre él y el cantante Miguel Bosé (66). A pesar de su sonada ruptura, y de la titánica lucha judicial que han librado ambos por la demanda de filiación de sus cuatro hijos, todo quedó en un segundo plano cuando el cáncer dio la cara.

Palau confirmó en Telecinco que mantuvo una conversación telefónica con Bosé, una charla que viró por completo los sentimientos de ambos. Un acercamiento del que EL ESPAÑOL ya informó hace un tiempo. "La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más", aseguró Nacho en su rentrée televisiva.

[Miguel Bosé sorprende al hablar por primera vez de Nacho Palau: "Es un tipazo. Hablamos mucho"]

Miguel Bosé y Nacho Palau en una imagen tomada en 2004. Gtres

Añadió el de Chelva, con una sonrisa pintada en la cara: "Considero que es igual de buen padre que yo, lo quiero mucho y sólo espero que le vaya bien. Me encantaría llevarme ahora como me llevaba antes, porque me reía mucho. He sido muy feliz con él".

Eso sí, pese a este marco de cordialidad y sintonía el escultor manifestó que el proceso judicial que emprendió contra el cantante, para que sus cuatro vástagos fueran reconocidos como hermanos e hijos de ambos padres, sigue su curso.

Puntualizar que a finales de octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, dio la razón a Miguel Bosé en el contencioso. Entonces, Palau, infatigable, recurrió y el caso se derivó a la Audiencia Provincial.

No sólo esto: el de Valencia manifestó su intención de llegar al Tribunal Supremo, de ser necesario. Si bien a EL ESPAÑOL se deslizó que al caer enfermo Nacho lo paralizó todo, ahora se hace llegar que el proceso continúa por la vía judicial. Los abogados de Nacho están muy "esperanzados", se aclara.

El escultor en una imagen perteneciente a sus redes sociales.

"Una cosa no quita a la otra. Por mi parte no voy a parar. No puede ser que por la inmadurez de mayores se separen unos niños que no tienen culpa de nada. No estoy haciendo responsable a nadie. Yo soy igual de responsable que Miguel, pero, si en la sociedad avanzamos, las leyes tienen que ajustarse al momento en el que están", sostuvo Nacho en Telecinco hace unos días.

En esa línea, este periódico está en disposición de confirmar que Nacho y Miguel han hablado a este respecto, y el escultor ha manifestado sus ganas de seguir batallando en los tribunales. Por otro lado, en lo que parece que sí se ha puesto de acuerdo la expareja es en llevar a cabo una suerte de pacto de no agresión mediático. "Entre ellos, a día de hoy, el contador está a cero", informan, al tiempo que se celebra la noticia.

Ambos continúan profesándose un gran cariño y, en medio de esta atmósfera favorable, han quedado en verse en persona y han expresado su deseo de hacerlo pronto.

EL ESPAÑOL ya publicó, en septiembre de 2022, que Miguel Bosé ha seguido de cerca la enfermedad de su expareja, bien por comunicación directa con él, o a través de sus hijos. Este medio también informó de que los cuatro menores "tienen sus propios teléfonos y se hablan de forma totalmente independiente y sin necesidad de sus padres".

Las palabras de Bosé

El pasado 21 de febrero de 2023, Miguel Bosé reapareció en España. En concreto, en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO. Allí, contra todo pronóstico, rompió su silencio sobre su expareja, Nacho. Nunca antes había hablado públicamente de él y sus palabras transpiraban cariño y respeto.

Miguel Bosé durante la presentación de su biopic, 'Bosé', este pasado jueves, 2 de marzo de 2023. Gtres

"Nacho está estable, está bien", comenzó expresando Bosé sobre la enfermedad del escultor. En esa línea, el autor de Nena aseveró que tiene un contacto con su expareja casi diario, y sostuvo que la relación entre ambos, más allá de contiendas judiciales por la filiación de sus hijos, es bastante cordial. "Hablamos mucho y está bien, que es mucho. Esto es reciente, de la semana pasada. Es una alegría", puntualizó, para sorpresa de propios y extraños.

Además, en ese contexto, el cantante desmintió de pleno que él y Nacho Palau libraran una mala relación en el pasado, aseverando que eso "lo habéis dicho vosotros" -la prensa-, porque "llevarse bien no venden". No sólo esto, definió al valenciano como un "tipazo", al tiempo que alabó a su actual pareja, Cristian Villela (52). "Es un tipazo. Ha rehecho su vida y tiene una pareja que es un mega súper tipo", remachó.

Sigue los temas que te interesan