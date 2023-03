Qué fue de Tammy y Juan, la pareja gótica de 'La casa de tu vida' que tuvieron una hija y rompieron para siempre

Al margen de la cuota de popularidad habitual, cuando un concursante se mete de lleno en la participación de un reality show se marca como meta ganar un premio que, en muchas ocasiones, consiste en una jugosa cantidad de dinero en metálico.

Hasta alcanzarlo, el campeón debe trabajar duro, aunque no tanto como en el caso que hoy nos atañe: La casa de tu vida. Una vez más, Telecinco fue la cadena que apostó por un formato novedoso en nuestro país. Era el mes de abril de 2004 y la productora Endemol ponía en el mapa un nuevo reality show que iba a romper moldes.

Nada menos que ocho parejas llegadas desde diferentes puntos de España se enfrentaban a un doble reto, el de construir una casa espectacular y, al mismo tiempo, demostrar que eran capaces de convivir entre sí. Al frente de este interesante experimento se situaba Jordi González (60 años) como presentador.

[Qué fue de Juanma y David, la televisiva pareja que ganó 'La casa de tu vida' y su futuro fue un infierno]

Tammy Martínez sentada en un plató de televisión tras la salida de 'La casa de tu vida'. Mediaset

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL hizo un perfil de Juanma García y David Cereceda, la pareja andaluza que ganó la primera edición. Ahora, nos centramos en otra dupla de enamorados: Tammy Martínez y Juan Sánchez. Ambos pusieron el toque gótico a la primera edición del concurso y pronto se convirtieron en una de las parejas más mediáticas. Lo cierto es que no dudaron mucho en el concurso, pero fabricaron muchas tramas.

Nada más salir de La casa de tu vida, Tammy y Juan se dedicaron a desfilar por los platós, rentabilizando su fama y dando jugosos titulares. También les dio tiempo a ampliar la familia con la llegada de su primera hija en común, Morgana. Sin lugar a dudas, ambos impactaron sobremanera cuando, a los dos años del reality, anunciaron su ruptura. Fue Tammy la que se sentó en el extinto A tu lado, en 2007, para desvelar el difícil trance por el que estaba atravesando.

"Ya hace mucho tiempo que no sigo con Juan", manifestó ella para sorpresa de propios y extraños. No sólo esto: reveló que había iniciado una nueva relación amorosa con un joven de 19 años. Eso sí, pese al quiebre del amor, Tammy sostuvo que su relación -ahora de amistad- con Juan seguía siendo excelente.

"Tenemos una relación maravillosa porque tenemos una hija preciosa en común, somos muy buenos amigos y compartimos casa", declaró la televisiva. Eso sí, esta aparente cordialidad entre ellos fue puesta en duda por colaboradores de la talla de Aída Nízar (47). "A mí me dicen que Juan siente que se ha quitado un peso de encima y que lo único que tiene en común contigo es una hija, poco más", manifestó Aída.

Tammy y Juan en una imagen de cuando participaron en el 'reality' de Telecinco.

Extremo que, muy enfadada, negó Tammy, al tiempo que reconocía que la puerta de la reconciliación no estaba del todo cerrada: "La decisión la tomé yo. No es que hayamos roto, nos hemos dado un gran descanso para ver qué hacemos con nuestra vida". Hoy, aquella joven de 24 años -en la memoria catódica quedará por siempre cómo le cantó a su rival en el confesionario Perro Traidor-, tiene 44 y está alejada completamente del mundo de la televisión.

Tiene un trabajo muy sorprendente, dados sus orígenes: se dedica a la artesanía. Según se puede comprobar con un sólo vistazo a sus redes sociales, ha puesto en marcha la marca Dark Raven Poxi, cuyo objetivo es la creación y distribución de complementos esotéricos. Desde colgantes hasta amuletos. Con su actual pareja, llamado Miguel -natural de Bilbao-, Tammy comparte su gran pasión por las ciencias ocultas y el heavy metal.

Mucho más directo, y explícito, resulta su red social Twitter. Abierta al público y de carácter totalmente personal, Tammy aprovecha esta plataforma -tras el alter ego 'Diva Macabra'- para dar rienda suelta, sin ambages ni ocultamientos, a su placer. Éste no es otro que el sadomasoquismo.

En su afán, Tammy ha llegado a buscar "esclavos" en la red. "Sigo a la búsqueda del esclavo perfecto 24/7, un hombre o mujer que se entregue a mí con total adoración las 24 horas del día. Un esclavo de vocación que esté dispuesto a entregar su vida a mi servicio. Mi magisterio es anularte y moldearte a mi voluntad". Por su parte, Juan, tras salir en televisión, optó por abandonar el mundo de la televisión y vivir en el más estricto anonimato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tammy & Miguel&Puri (@dark_raven_poxi)

Una de las escasas entrevistas que concedió Juan tras salir del reality fue en Electroduende, donde habló de la parte menos conocida de la súbita fama que te otorga ingresar en televisión. "El entrar en el programa me ha cerrado más puertas de las que supuestamente abriría, tanto en la parte personal como en la laboral. (...) Se conoce gente que no pensabas que llegases a tratar nunca. A mí eso no me soluciona nada".

Sobre si se puede vivir de la televisión, Juan es directo, claro y señala sin miedo: "Se puede vivir de la televisión, siempre que se reúnan los requisitos necesarios como dejarte manipular, intimar con algún directivo o, simplemente, tener la labia oportuna en el momento necesario. Aunque de nada sirve estar dispuesto a ello, si visualmente no eres lo que buscan. Si eres sincero y dices las cosas tal como son tampoco sirve, porque desbaratas los guiones".

Cabe reseñar a modo de cierre que La casa de tu vida fue un reality show que constó de tres ediciones, emitidas en la primavera de 2004, en la primavera de 2005 y en febrero de 2007, respectivamente. Dejar pasar más de año y medio entre la segunda y la tercera edición, marcó el devenir de la última que, tras solo tres galas, Telecinco decidió echar el cierre de forma precipitada con una media de 1,9 millones de espectadores, y un 15,2 por ciento de share.

Sigue los temas que te interesan