El príncipe Harry confiesa a un experto en traumas que la marihuana y Meghan Markle fueron su salvación

El príncipe Harry (38 años) ha vuelto a abrir su corazón públicamente, compartiendo algunos de los episodios más dolorosos de su vida. Lo ha hecho en una entrevista en streaming con el experto en traumas Gabor Maté, emitida este pasado sábado, 4 de marzo. A lo largo de 90 minutos, el duque de Sussex ha hablado, en otros temas, de las drogas, de su lucha para encontrar su autenticidad, del apoyo de Meghan Markle (41) y de la crianza de sus hijos. También ha hecho referencia a su vida dentro de la Casa Real, pero sin mencionar a su hermano, Guillermo (40).

La conversación comenzó con un análisis sobre las memorias de Harry, tituladas Spare. Maté comentó que muchos críticos han sugerido que el texto es una especie de deshago donde el duque de Sussex intenta mostrarse como una víctima. Sin embargo, para el hijo de Carlos III (74) no es así. En su opinión "es un acto de servicio" compartir los episodios más importantes de su vida.

Tras leer el libro, el experto en traumas consideró que Harry tiene TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). En su opinión, más que una enfermedad, se trata de "una respuesta normal al estrés". Harry se tomó el comentario con naturalidad y expuso cómo fue su experiencia asistiendo a terapia.

[Sasha Walpole, la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad: "Fue rápido y salvaje"]

Imagen promocional de la conversación entre Harry y Gabor Maté. Instagram

"Cuando encontré a mi terapeuta y comencé a desempacar al Harry de 12 años, en el momento en que mi madre murió, fue aterrador", confesó. "Una de las cosas que más me asustaba era perder los sentimientos que tenía por mi madre. Pensé que si iba a terapia perdería lo que me quedaba, lo que conseguía retener de mi madre. Y resulta que no fue así. Transformé lo que pensé que se suponía que era tristeza para tratar de demostrarle que la extrañaba, al darme cuenta de que realmente quería que yo fuera feliz", añadió el duque de Sussex.

A lo largo de este duro proceso, desencadenado por la muerte de Lady Di y más tarde, por su incomodidad dentro de la Casa Real, el príncipe Harry ha buscado refugio en quienes más lo quieren y en algunas sustancias que, en determinado momento, fueron de gran ayuda.

El doctor Gabor Mate explicó que algunas personas recurren a las drogas para lidiar con sus problemas. Seguidamente, le preguntó a Harry sobre sus razones para usar, tal y como él mismo desveló en sus memorias, cocaína y marihuana.

"La primera que mencionas no hizo nada por mí. Fue más una cosa social. Me dio un sentido de pertenencia y probablemente también me hizo sentir diferente a como me sentía", respondió Harry. "La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho", confesó el duque de Sussex. "Me dio una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período de tiempo", añadió. "Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado", continuó.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Gtres

Quien ha generado un efecto similar en el príncipe Harry ha sido Meghan Markle. "Mi esposa me salvó, estaba atrapado en este mundo y ella era de un mundo diferente. Me ayudó a salir de eso. Mi pareja es un ser humano excepcional y agradezco el espacio que me ha dado", confesó Harry sobre su mujer, con la que ahora, además de compartir una relación amorosa, vive la paternidad, otro asunto que abordó en la entrevista con Gabor Maté.

Según comentó, Harry utiliza su propia experiencia para educar a sus hijos de forma libre y cariñosa. "Como padre siento una gran responsabilidad de no transmitir ningún trauma o cualquier experiencia negativa que tuve de niño o de adulto. Mi esposa y yo hacemos lo mejor que podemos: aprender de nuestro propio pasado y superponer esos errores", dijo el duque de Sussex en una conversación distendida a la que pudieron unirse algunos usuarios pagando 19 euros.

Sigue los temas que te interesan