Sasha Walpole, la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad: "Fue rápido y salvaje"

A punto de cumplirse un mes de la publicación de las memorias del príncipe Harry (38 años), Sasha Walpole, la mujer con el que el duque de Sussex perdió la virginidad cuando él era menor de edad, ha salido a luz, concediendo dos entrevistas que este domingo, 5 de febrero, copa las portadas de dos importantes periódicos británicos.

En Spare, la biografía a la que EL ESPAÑOL tuvo acceso en primicia cinco días antes de su publicación mundial, el príncipe Harry relata cómo fue su primer encuentro sexual con una mujer mayor que él, cuya identidad acaba de conocerse. Sasha ha concedido una entrevista a los periódicos The Sun y Daily Mail, desvelando todos los detalles.

Según explica, el episodio ocurrió en julio 2001 en medio de la fiesta de cumpleaños de Sasha. Cuando todos estaban dentro -y aunque se podía fumar en el interior- ambos salieron al campo que había en las inmediaciones y allí empezó todo. Fue "un apasionado jugueteo de cinco minutos", cuenta la mujer a The Sun. "Le di una palmada en el trasero, recuerdo su ropa interior", revela.

[El día que el príncipe Harry fumó porros delante de la Policía que hacía guardia para protegerle]

Portada del periódico 'The Sun'.

Sasha mantiene el mismo discurso en su conversación con el Daily Mail. Pero además, añade: "No fue premeditado y no sabía que era virgen. Parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje y emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos".

Mientras mantenían su encuentro sexual, los escoltas del hijo menor de Carlos III (74) lo buscaban en un Ford Fiesta azul, pero ellos, por suerte, consiguieron pasar desapercibidos. Después, ambos volvieron al pub por separado, por sugerencia del príncipe Harry, explica Sasha. "Pero mis amigos me vieron y se echaron a reír. Yo no tenía mi cinturón y se notaba que estaba un poco despeinada, de revolcarme en el prado", confiesa a The Sun.

Actualmente, Sasha Walpole tiene 40 años y su rostro ya se ha hecho viral dentro y fuera de Reino Unido. Explica a The Sun que entonces el príncipe Harry era un joven "extrovertido y divertido". Aunque era el nieto de la reina Isabel II, lo consideraba "un chico normal, uno del grupo, sin aires".

'Spare', las memorias del príncipe Harry. Gtres

La versión de Sasha es algo distinta a la que da el príncipe Harry en sus memorias. Ambos, al menos, vivieron la experiencia de forma diferente. En el texto, el duque de Sussex relata: "Perdí la virginidad con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto".

Sasha Walpole era una amiga que tenía el príncipe Harry en los alrededores de Highgrove, la residencia familiar de Carlos y Camilla (75), en Gloucestershire, a dos horas de Londres. Según el testimonio de ella, fue el nieto de Isabel II quien la sedujo primero, entregándole una tarjeta garabateada. Desde aquel encuentro sexual, el único que mantuvieron juntos, han pasado casi 22 de años.

Archivado en Casas Reales, Harry de Inglaterra, Relaciones de pareja

Cristina Brunetti Apasionada por contar historias en diferentes formatos. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Monteávila (Caracas), con Máster en Periodismo por la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad CEU San Pablo. En El Español desde 2020.

Sigue los temas que te interesan