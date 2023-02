Pedro Piqueras recuerda el día que fue profesor de la reina Letizia: "Se veía que era lista"

Este pasado sábado, 4 de febrero, Pedro Piqueras (67 años) disfrutó de una corrida de toros en Valdemorillo, en la que también se dieron cita otros rostros conocidos del panorama nacional. Muy feliz de poder aprovechar su tiempo libre, el periodista atendió a la prensa y, además de hablar de su trabajo, recordó ante los micrófonos una anécdota que lo une a la reina Letizia (50).

Pedro Piqueras, junto a un grupo de amigos, asistió "a ver la primera corrida de la temporada". Un plan que solía hacer con frecuencia. "En mi ciudad hay un gran ambiente, aunque cada vez menos, la verdad, voy muy poquito", dijo a Eruopa Press.

Sobre los rumores que han surgido en las redes sociales relacionados con su permanencia en Informativos Telecinco, Pedro Piqueras se mostró sorprendido y desmintió dichas suposiciones. Así, confirmó que, de momento, no tiene pensado retirarse de la pantalla.

Pedro Piqueras coincidió con la reina Letizia en La Zarzuela, en marzo de 2017. Gtres

Hablando de su trabajo, Piqueras fue preguntado por el día que le dio clase a Letizia, una anécdota que había contado en un programa de radio a finales de 2022. "No fue mi alumna", ha aclarado el periodista, para dar a entender que aquello que ocurrió mucho antes de que la mujer de Felipe VI (55) se convirtiera en Reina fue algo casual. "Le di clase una vez, un día", explicó.

Unas horas, sin embargo, fue suficiente para que Pedro Piqueras se diera cuenta de que Letizia "era una gran estudiante y, sobre todo, una gran presentadora de informativos". Sobre esta "inolvidable" anécdota, el periodista añadió: "Se veía que era una chica lista".

El pasado noviembre, Pedro Piqueras ya se hacía eco de este momento en una entrevista en Buenismo Bien, un programa de la cadena SER. "Con Letizia Ortiz no me llevo porque no la veo. Cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. De Letizia, de aquel momento tengo la mejor impresión. Ahora no tengo, es Reina y procuro no hablar de ello", dijo entonces.

Letizia, en su etapa como periodista. TVE

En aquella conversación también hizo una valoración sobre el trabajo de Letizia frente a la pantalla. "Cuando estuvo en TVE la verdad es que era una gran profesional. Si ella hubiera seguido siendo periodista, era insustituible", aseguró el presentador.

Después de ser su profesor por un día, Pedro Piqueras volvió a coincidir con Letizia. Entonces ella era periodista en CNN+. "La vi un día en un restaurante. Estaba sola, esperando a los amigos. Había llegado la primera, para que veáis cómo es, eh. No es la chica que llega la última, ella estaba ahí la primera. Me dio tiempo a decirle 'oye Letizia, qué bien lo estás haciendo'", contó el presentador.

