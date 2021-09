"Ortiz, a pesada no tiene rival": la reina Letizia recuerda la frase que le gritó un profesor

Este martes 14 de septiembre Letizia (48 años) ha regresado al lugar donde obtuvo uno de sus primeros títulos. La Reina ha vuelto a bajar las escaleras de la Facultad de Ciencias de la Información, en la que se licenció en Periodismo, para estar presente en el acto de celebración del 50 aniversario de su creación.

La esposa de Felipe VI (53) ha sido la solemne invitada al acto conmemorativo, donde, además, ha sido nombrada alumna de honor. Y este ha sido el motivo por el que Letizia ha subido al escenario a pronunciar un discurso en el que ha vuelto a hacer gala de su facilidad de palabra e improvisación.

Ha recordado su época de estudiante pero lo ha hecho de una manera poco protocolaria y convencional: "No voy a aburriros ni a ponerme intensa con historietas de aquella época", comenzaba.

Sin embargo, sí que ha hecho mención de una anécdota que permite hacerse una idea del perfil de alumna que fue: "Me acuerdo en una clase, no sé si era cuarto o quinto, estaba un catedrático de aquellos brillantes, y en mitad de la clase el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi gritando: "Ortiz, mire Ortiz, yo no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego a pesada, ahí no tiene rival", detallaba la que fue presentadora del telediario de Televisión Española.

Y la consorte ha seguido aludiendo a una de las cualidades imprescindibles para ejercer su antigua profesión: "Yo creo que lo de la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ya no cuento las respuestas que me dan", reflexionaba.

En un acto de generosidad, Letizia también compartía con todos los presentes los pensamientos que ocupaban su cabeza la tarde de ayer, cuando preparaba el discurso que iba a pronunciar en el que fue su centro educativo: "Todo era gratitud en los dos o tres minutos que había imaginado en mi cabeza. Ayer, cuando le daba vueltas a qué iba a decir esta mañana, sabía lo que me iba a pasar cuando entrase en esta facultad, sabía lo que me sucedería a mí".

La reina Letizia, durante su discurso. Gtres

Acto seguido, la esposa de Felipe VI se ponía en la piel de un estudiante cualquiera formado entre las paredes grises del emblemático edificio: "Venir cada día durante cinco años en la década de los noventa a esta facultad deja huella, quienes habéis pasado por lo mismo sabéis de lo que hablo", ha concretado.

