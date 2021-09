Muere Lina, la gran diseñadora de moda flamenca que vistió a la reina Sofía

El mundo de la flamenca está de luto. Marcelina Fernández, conocida popularmente como Lina, la gran diseñadora de moda flamenca, ha fallecido este martes 14 de septiembre en Sevilla, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en primicia.

La creativa, que llevaba toda una vida entera dedicada a la costura de flamenca, mantones de Manila, peinas de coral y otros complementos tan propios y únicos del traje regional andaluz, tenía 88 años. Durante los últimos tiempos no se encontraba bien de salud a causa de una enfermedad. "Además de los achaques típicos de la edad", tal y como apuntan a este medio fuentes cercanas a la maestra de maestros.

Lina Fernández contrajo matrimonio con Francisco Montero, su marido, en el año 1960. Lo hacían en el Sagrario de la Catedral de Sevilla. Él era torero, ella cosía desde niña. Y es que el año 1960 ha marcado el destino de la familia de Lina, pues no sólo se casó, sino que montó el que fue su primer taller en la capital hispalense. El origen de lo que hoy es una de las casas de moda más respetadas, seguidas y admiradas por el pueblo, las celebrities, la aristocracia e incluso la realeza.

Rocío Montero, hija de Lina, besando a la diseñadora al final de uno de los desfiles de Simof. Gtres

Marcelina Fernández y su esposo, Francisco Montero, fundaron esta firma con mucho esfuerzo y sacrificio y lo que nunca se llegaron a imaginar es que su trabajo tuviera tanta repercusión y visibilidad en el mundo de la moda. Ahora, sus dos hijas -Rocío y Mila Montero- se han hecho cargo del negocio familiar, mostrando su absoluta responsabilidad y compromiso con el trabajo que emprendieron sus padres.

"Hacer 60 años no es fácil, aunque como ha sido todo al día a día, no te das cuenta... Estamos muy contentas y agradecidas, significa un orgullo y una alegría enorme" desvela Rocío Montero. La firma cumplió 60 años en el mercado justo el año pasado, en 2020. Mucho tiempo de esfuerzo y sacrificio para lograr ser una de las mejores, incluso en estos momentos en el que ya hace dos años que no se celebra la Feria de Abril.

La reina Sofía vestida en el hotel Alfonso XII de Sevilla vestida de Lina.

Lina trasladó su taller a la Plaza de Santa Cruz y en 1968 llegó otro encargo importante que pasó a formar parte de su historia. La reina Sofía (82), por entonces aún princesa, quería que la vistiese de flamenca en blanco con lunares rojos. Así paseó en coche de caballos con Juan Carlos de Borbón (83) por las calles de la Feria de Abril.

Los entonces príncipes se hospedaron en el emblemático hotel Alfonso XIII desde donde salieron hasta el Real de la Feria de Sevilla. También vestida por Lina y de nuevo en blanco y rojo, Sofía vivió su primera romería del Rocío en 1972. Años más tarde, en 2001, la baronesa Thyssen vistió de Lina para ir al Rocío.

Un día, en 2007, sonó el teléfono en el taller. Alguien de la casa Dior quería visitarlas. Su sorpresa fue que se encontraron con el mismísimo John Galliano (60) en la puerta de su tienda, quien por el momento era el director creativo de la celebérrima maison. También tuvo tiempo Tom Cruise (59) de buscar el regalo perfecto para su hija Suri (15) durante el rodaje en Sevilla de Knight & Day: un traje de gitana rosa y unos zapatitos de gitana.

Isabel Pantoja en noviembre de 2019 junto a Lina en la que fue una de las últimas apariciones en público de la diseñadora. Gtres

Lina se traslada a la céntrica calle Lineros 17 en el año 1979, en donde continúa a día de hoy, un espacio en el que su hija Rocío ejerce ya de creativa, desde que comenzara a colaborar con su madre allá por el año 1985. No ha habido celebridad que haya pisado Sevilla en Feria y no haya deseado lucir un Lina.

Grace Kelly, Jackie Kennedy, Rocío Jurado, Lola Flores, Juana Reina, Rocío Dúrcal, Pepa Flores o personalidades de la actualidad como Paloma Cuevas (49), Eugenia Martínez de Irujo (52) o Isabel Pantoja (65), quien siempre confió en Lina para sus grandes momentos -e incluso para su primera película Yo soy esa-.

En los últimos tiempos, eran sus hijas, Rocío y Mila, quienes con sumo mimo llevaban las riendas de Lina 1960, respetando en todo momento el savoir faire de su progenitora tanto en diseño como en atención. Lina, por su parte, llevaba ya años retirada del sector de la moda, la creatividad, los desfiles y los eventos. Según ha podido confirmar este medio, sus restos mortales permanecen en el tanatorio de San Jerónimo y el último adiós a la gran Lina tendrá lugar el miércoles 15 de septiembre en el cementerio de San Fernando en Sevilla.

