Sara Vega, enamorada: así es Daniel Navarro, el bailaor con el que comparte vida y escenario

Sara Vega se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. A su éxito en el teatro, donde interpreta con suma maestría a Yerma, la protagonista de la obra homónima de Federico García Lorca revisada por Rafael Amargo (46 años), hay que añadirle su felicidad también en el amor.

JALEOS de EL ESPAÑOL ha descubierto que la actriz sonríe junto al bailaor Daniel Navarro Muñoz (40), amigo suyo de la infancia y también su pasión furtiva sobre las tablas frente al magno clásico del poeta de Granada. Una relación sentimental que la propia Sara Vega confirma a este periódico cuando se le pregunta por él: "Nos conocemos desde que éramos niños, pero las cosas surgen cuando tienen que surgir", declara la intérprete y hermana de la también actriz Paz Vega (45).

Sara Vega y Daniel Navarro en el teatro La Latina donde ambos forman parte del cartel de 'Yerma'.

La conexión entre Sara Vega y Daniel Navarro es algo evidente y que se palpa en las escenas que comparten sobre el escenario de La Latina. Pero sus sentimientos han traspasado los muros del teatro y la pasión de Yerma se ha convertido en la suya propia. "Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de eso, yo soy mú cortá...", señala Vega a este diario con su inconfundible acento del barrio de Triana y con una tímida carcajada de felicidad cuando se le pregunta por Navarro.

Y es que el amor es algo inocultable, aunque su relación la estén llevando con tanta naturalidad como discreción. "No es algo que haya surgido en Yerma, él y yo nos conocemos de toda la vida, hemos estudiado juntos y es como alguien de mi familia, alguien a quien he tenido siempre. Las cosas surgen cuando tienen que surgir y nada más", señala sobre su razón de amor.

Daniel Navarro es bailaor, nacido en Córdoba y titulado en Danza Española y Ballet Clásico. Antes de iniciar trayectoria artística como solista, fue primer bailarín y solista en las compañías de Javier Latorre (57), Antonio Canales (59), Cristina Hoyos (74) o Aída Gómez (54). Además, ha colaboradora con el guitarrista Vicente Amigo, el pianista Chano Domínguez o El Pele. Daniel es muy conocido en el gremio del flamenco y entre sus reconocimientos se encuentra, por ejemplo, el premio Mario Maya, recibido en 2001 en el XVI Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

Daniel Navarro y Rafael Amargo en la presentación de 'Yerma' el pasado mes de diciembre en Madrid. Gtres

Sara Vega no es la única persona que tiene palabras bonitas hacia su pareja. Daniel Navarro publicó el pasado 16 de diciembre en sus redes sociales una hermosa carta de amor a la actriz. "'Soy tan tuyo, que apenas me pertenezco'. Gracias por protegerme, cuidarme, hacerme sentir querido y no dudar en tender tu mano. Sabes lo poco que me gusta exponer mi vida, pero te devuelvo el gesto de amor con esta foto que habla por sí sola. Gracias por reír conmigo todo el día", comenzaba la misiva.

Y continúa: "Me declaro admirador de lo femenina y andaluza que eres y del corazón tan bonito que tienes... Ole mi Mari Paz y don Manuel, por esta mujer "hecha a mano" y que quiero hacerme viejito a tu vera, 'ratona colorá'. Te amo", escribía a su novia. En respuesta a este romántico post, Vega respondía: "Mi amor de mi vida, mi hombre mágico, mi alegría y mi pasión. Te amo con toda mi alma". A estas bonitas palabras le añadía dos emojis en forma de corazón: uno rojo y uno negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Navarro Muñoz (@danielnavarro.munoz)

Sara Vega y Daniel Navarro han sido un gran apoyo mutuo en los zarandeos que la obra de Rafael Amargo recibió a pocos días de su estreno por los problemas judiciales a los que se enfrentó -y aún tiene pendientes- su creador. La actriz y el bailaor han pasado, además, su primera Navidad juntos como pareja y han dejado prueba de ello en sus redes sociales.

A golpe de bulería, arte y pellizco, y con un árbol de Navidad de fondo, Sara y Daniel bailan para sus seguidores dejándoles un claro mensaje. "Olvidemos el 2020 bailando con el corazón... Nuestros mejores deseos para 2021...", comentan en esa felicitación cuyos verbos principales son en plural y cuya firma es común: Daniel Navarro y Sara Vega.

Éxito en una obra con polémica

La excitación y los nervios de Rafael Amargo por el estreno de Yerma, prevista inicialmente para el 3 de diciembre, se tornaron desesperación e impotencia tras su detención dos días antes. El artista de Graná vivió sus días más duros, pues mientras que intentaba rematar los últimos flecos de su espectáculo, la Policía Nacional se lo llevaba al calabozo acusado de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Yerma ahora llega a su fin, y pese a todo, el balance que Sara Vega hace de estos casi dos meses en cartel es más que positivo.

En primer plano, Sara Vega caracterizada de Yerma. Detrás de ella, su pareja, Daniel Navarro, que la mira, y el actor Pablo Durán. Gtres

"Hemos tenido una experiencia maravillosa y de la que estoy muy agradecida. Se agradece mucho que en estos tiempos que corren la gente haya venido, haya pagado una entrada y se haya sentado en una butaca a vernos y a querer disfrutar del mensaje que queríamos dar con Yerma. Ese es mi balance: agradecimiento", declara la protagonista de Yerma a este medio.

¿Continuará la obra girando por España? "Sí. Yo tengo varias cositas, también hay algo de televisión por ahí. Pero con Yerma haremos gira por España cuando ya se ponga todo bien porque ahora mismo, claro, imagínate... En esta tercera ola... Demasiado que hemos aguantado dos meses y que la gente ha venido a vernos hasta con nieve".

¿Ha merecido la pena a pesar de la polémica? Vega lo tiene claro. "Ha merecido la pena. ¡Siempre merece la pena expresar! La verdad es que todo es positivo, todo ha sido muy bonito y ha sido una experiencia maravillosa que esperamos seguir haciendo. Con esta obra estamos echando el corazón cada día. Eso es lo más bonito que le puede pasar a una actriz o a alguien que se dedica a esto", concluye. Eso y por qué no, enamorarse en el camino.

[Más información: "¿Que para mantener 20 nóminas cómo lo hago? Con dos pies no me da": Rafael Amargo, sobre sus apuros]