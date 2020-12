Paz Vega vuelve a España: es Catrina en 'Mask Singer', la ganadora de esta histórica edición

La octava y última gala de Mask Singer: adivina quién canta ha llegado este miércoles a Antena 3, y todas las máscaras se han revelado, descubriendo qué famosos han estado cantando camuflados en ellas. Caniche, Camaleón, Cuervo y Catrina han quedado al descubierto por fin. Se acabaron los misterios y los secretos.

En la noche de este miércoles, la última y más importante de la edición, ha tenido lugar, además, el llamado "momento de la verdad", donde las máscaras han dado una última pista a los miembros del jurado y a los espectadores para que, desde casa, pudieran acertar quién se encuentra tras el disfraz. La máscara ganadora ha sido Catrina, o lo que es lo mismo: Paz Vega (44). Ha entonado la canción de Gloria Trevi, Todos me miran. Se ha llevado la máscara de oro.

Cuando tú venías, ella estaba llegando 🥳 ¡Paz Vega es la GANADORA de #MaskSingerFinal! 💀 ¿Habías descubierto que ella era CATRINA? https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/oQxEwHK4kO — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

Tras descubrirse, Paz Vega ha deshecho todas sus pistas en Mask Singer, y asegura que nadie de su enterno sabía nada: "Ha sido una de las cosas más divertidas, emocionantes y raras de las que he hecho en mi vida". Las pistas que ha dejado han sido: "He tenido la suerte de vivir con el ídolo de mi infancia", "El día que hagan una película sobre mí debería llamarse La, La, Land¡", "Prince le regaló una púa como recuerdo de nuestra amistad", o su encuentro con Hillary Clinton fueron algunas de las informaciones que había facilitado a los jueces para que pudieran dar con su identidad.

También desvelaba: "Mi vida cambió cuando conocí a mi Catrino. La primera vez que vi a mi Catrino me conquistó sin goleada. Desde el mundo de los muertos puedo decir que una vez estuve cerca de Dios". Eso sí, compartiendo protagonista han sido desveladas las máscaras de Jorge Lorenzo (33) -Cuervo-, Toni Cantó (55) -Camaleón- y Genoveva Casanova (44) -Caniche-.

Pastora y Al Bano, últimas máscaras

Qué «felicità» ponerle cara a GIRASOL 🌻 Al Bano, qué placer tenerte en #MaskSinger https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/OCN8h3jI7E — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 16, 2020

La semana pasada, en la semifinal, Pavo Real fue la primera máscara elegida para descubrirse. Tras ella estaba Pastora Soler (42). La cantante entonó la canción Physical, de Dua Lipa (25). Las pistas que dio fueron: "Tenía claro que quería estar en la semifinal y mi voz me trajo hasta aquí. Soy un afortunado en la vida, tengo a la mejor pareja del mundo. Amor, sin ti no soy nada. Antes usaba paloma mensajera, pero ahora me he hecho fan de YouTube. No me achanto ante nada. Siempre estoy dispuesto a dar un paso adelante".

"Me ha costado mucho trabajo mantener la identidad. Malú (38), Vanesa Martín (39) y Eva González (40)... ha sido muy difícil ocultarme de mis amigas", ha asegurado Pastora Soler, para añadir: "Me he atrevido a cantar en inglés y me lo he pasado pipa debajo de la máscara. De mi familia no lo sabe nadie... ¡¡Ya no me quedaban excusas!!", aseguró tras quitarse la máscara. Pero no fue el único famoso que se descubrió. Tras Girasol se encontraba Al Bano Carrisi (77). Entonó la canción Show must go on, de Queen. Sus primeras palabras fueron: "Ha sido una experiencia excepcional. Una experiencia totalmente nueva. Y se la debo a la Covid. En cualquier otra ocasión, yo estaría viajando por el mundo y gracias a esta pandemia puedo estar aquí con vosotros. Ha sido un gran placer. Amo y quiero España. Con este programa he hecho todo lo que mi hijo quería oír de mí".

[Más información: Pastora Soler es Pavo Real en 'Mask Singer', la primera máscara descubierta en la semifinal]