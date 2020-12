Terelu Campos es Cerdita en 'Mask Singer', la máscara más comentada y que mejor ha despistado

Mask Singer: adivina quién canta ya está instalado en su semifinal tras la emisión de este sexto programa. La cuenta atrás ha comenzado: ya solo quedan dos emisiones para que se desenmascaren todos los disfraces y, por ende, los famosos que se guarecen tras ellos. Una semana más, la misión de los jueces y de los espectadores ha sido descubrir a través de las pistas quién está detrás de los disfraces de Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita, Catrina, Girasol y Pavo Real. ¡Esta noche, tras la votación, se ha desenmascarado Cerdita! Y debajo de ella, estaba Terelu Campos (55 años).

De este modo, la hija de María Teresa Campos (79) le ha sido 'infiel' a Telecinco por una noche. Lo cierto es que a lo largo de los cinco programas anteriores su nombre había sonado con mucha fuerza gracias a las pistas que ha ido dejando caer. Para muchos usuarios de Twitter estaba tan claro que era Terelu la que se escondía tras Cerdita que su nombre ha sido Trending Topic desde el comienzo del programa.

💣 ¡Bombazo! 💥 ¡Cerdita no ha podido salvarse y es… @Terelu_Campos! 🐷😱 ¡Un CHURRO o una PORRA al que lo haya adivinado! 😜 #MaskSinger6 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/Y7718OA4Jm — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 10, 2020

"La madre que la parió", ha soltado Eva al verla. "Anda que ya os vale, chicos. Decía que era Bárbara por Bárbara Valiente", ha asegurado Campos hija, para añadir: "Ha habido momentos en los que lo he pasado mal porque soy claustrofóbica, tengo un grave problema con eso". Con respecto a la pista sobre su vínculo con la Casa Real, Terelu ha aclarado: "Mi hija ha estudiado en el colegio donde estudia la princesa, por lo que yo he coincidido con los entonces príncipes". Más tarde, ha asegurado que "los profesores de canto fliparon conmigo". Tiene espíritu roquero, ha sostenido.

"Sí, tengo una voz vivida. Yo no quería que me descubrieran. Quería que jugaran un poco más". Asegura no entender por qué decían que era Bárbara Rey (70): "¡Pero si Bárbara Rey me saca una cabeza!". ¿Cómo ha sido mantener el secreto? Terelu responde: "No lo sabía nadie más que mi hermana. Mi madre está que fuma en pipa. 'Eso que estás haciendo y que yo no puedo enterarme...', me dice. Es la que más mosqueada está. Ella ha estado maquinando el porqué yo no le daba una explicación. No me fiaba por si se lo decía a alguien en un despiste". Las redes han reaccionado así:

Terelu en Atresmedia, huyendo del mal rollo de Mediaset, Telecinco, Sálvame.#MaskSinger6 #MaskSinger 🐷🐷🐷 — Jose Cardeñosa (@JoseCardenosa) December 10, 2020

Con que no podía ser Terelu porque era de tele5 ehh... pa los q me tomabais por loca, q sepais q lo estoy celebrando a lo grande alv #MaskSinger6 #MaskSinger #cerdita — Martaperucha25 (@martaperucha25) December 10, 2020

Las pistas que ha dejado esta noche han sido las siguientes: "Soy la que más morro tiene. Ya están otra vez hablando a mis espaldas, envidia cochina es lo que me tienen. Da igual con la fuerza que soplen que nuesta casa de paja nadie la tumba. Muchas veces he soñado con ser invisible para siempre". Además, Cerdita, que ha entonado la canción ¡Chas! y aparezco a tu lado, de Álex y Cristina, ha ofrecido como pista físico un camisón de seda. Todos creían, al unísono, que era Bárbara.

¡Cerdita lo da absolutamente todo en su actuación! ¡Queremos hacer CHAS y aparecer a su lado! 🐷 #MaskSinger6 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/EVVyo2gCeY — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 9, 2020

En anteriores programas también había deslizado pinceladas sobre su vida. Odia las dietas y las verduras. Es una de las reinas de Mask Singer, y también de la pocilga y del glitter. Le llaman, incluso, majestad, y está acostumbrada a codearse con la aristocracia y la realeza española. Siempre perfuma el mundo con su perfume favorito, aunque su piel rosada y tersa necesita que la mimen un poquito. Entre sus planes favoritos, las comilonas con amigos y familiares.

Como elementos novedosos, el programa de este miércoles han contado con otro investigador invitado -la semana pasada fue el turno de Vanesa Martín (39 años) sustituyendo a Malú (38)-, Eva González (40), y, como gran aliciente de la noche, el jurado se ha enfrentado a otro rastro nuevo: la pista física. Es decir, cada concursante ha llevado consigo un objeto físico para mostrárselo a los investigadores y al público. Otra pista que ha confundido en las ya clásicas suposiciones de los jueces y el público sobre las identidades de los famosos disfrazados.

Las máscaras descubiertas

¿Cómo es llevar la máscara de Monstruo? 👹 Fernando Tejero nos cuenta esto y más anécdotas de #MaskSinger5: "Es muy divertido" 🎤 Patrocinado por #GalaxyZflip5G de @SamsungEspana https://t.co/bxc5yX1Ll1 pic.twitter.com/1cv6gdfPyW — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 3, 2020

En el último programa le tocó el turno a Monstruo para quitarse la máscara, y quien se escondía debajo era Fernando Tejero (53). El actor tuvo que ser ayudado para descubrirse de tanto como pesaba su disfraz. Tejero entonó durante su actuación la canción Relax, de Mika. Las pistas que ha dado en la noche han sido las siguientes: "Los humanos siempre flipan al verme. No soy el monstruo de las galletas, sino el de los pescaditos. ¡De todos los colores! Siento verdadero amor por el mar. Ay, la primera vez que lo vi. Lloré tanto... Pero hoy vengo a pasármelo pipa, ¿verdad, Mota? No te acuerdas de aquellos monstruosos días que pasamos juntos..."

Sus primeras palabras tras quitarse la máscara fueron las que siguen: "Me engañaron y como a mí me gusta mucho cantar vi una gran oportunidad". Eso sí, no ha sido nada fácil embutirse en el distraz: "Ir aquí metido es muy complicado. Es como ir metido en un ataúd. No podía ni aplaudir a mis compañeros. Me lo he pasado bomba".

En el cuarto programa de Mask Singer, la sorpresa la dio Máximo Huerta (49), descubriéndose tras el disfraz de Gamba. Algo que dejó en shock a los allí presentes, salvo a Javier Ambrossi, que ha apostado por él desde el principio. Las pistas que había dejado durante los programas anteriores eran las siguientes: "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, un tatuaje (un ancla en el brazo) siempre me recuerda de dónde vengo", "En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y, en especial, en el oleaje de la Costa Blanca" y "Aunque soy un ser acuático, me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan. Eso sí, prefiero seguirlos desde las profundidades porque fuera del agua no aguantaría ni una semana".

"Un abrazo a todos. Creo que la vida hay que vivirla al máximo, está para gastarla y caben muchas etapas, y venir a divertirse y sentirse como un niño es maravilloso. Yo no me esperaba que fuese capaz", confesó Máximo, para añadir: "Nadie lo ha sabido, solo mis sobrinas que se habrán divertido muchísimo más que yo. Estaba callado, sin utilizar el móvil y sin llamar a casa. Ni siquiera ponía en la radio las canciones que había elegido. La gamba es un homenaje a mi tierra, a Valencia". También han pasado por el programa Norma Duval (64), Pepe Navarro (68), Georgina Rodríguez (26), Pedroche (32) y Mónica Carrillo (44).

[Más información: Fernando Tejero es Monstruo en 'Mask Singer': la máscara que ha despistado a todos]