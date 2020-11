Máximo Huerta es Gamba en 'Mask Singer': se desvela uno de los grandes misterios de la edición

Este cuarto programa de Mask Singer: adivina quién canta se ha coronado, y ha vuelto a dejar a la audiencia pegada al televisor, de la emoción y la intriga, con nueva visita inesperada y otro famoso desenmascarado. Después de las actuaciones en los tres primeros programas y del 'desenmascaramiento' de Mónica Carrillo (44 años) y Norma Duval (64) la pasada semana, este miércoles un invitado bajo Robot -Cristina Pedroche (32)- y las cinco máscaras clasificadas en el segundo programa han regresado para desfilar y despistar. Y tras una noche de infarto, ¡finalmente se ha desvelado que Gamba es Máximo Huerta (49)!

Algo que ha dejado en shock a los allí presentes, salvo a Javier Ambrossi, que ha apostado por él desde el principio. Tan claro lo tenía que ha llegado a aseverar: "Si no es él, me rapo la cabeza". Antes de este momento de descubrimiento, Malú (38), José Mota (55) y Los Javis han tenido que elucubrar sobre quiénes se esconden bajo los disfraces de Cerdita, Camaleón, Gamba, Caniche y Cuervo. "Bienvenidos al programa en el que adivinamos qué personajes cantan disfrazados de cosas raras. La sorpresa no decae, va en aumento", ha arrancado el presentador, Arturo Valls (45).

Las pistas que había dejado durante los programas anteriores eran las siguientes: "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, un tatuaje (un ancla en el brazo) siempre me recuerda de dónde vengo", "En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y, en especial, en el oleaje de la Costa Blanca" y "Aunque soy un ser acuático, me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan. Eso sí, prefiero seguirlos desde las profundidades porque fuera del agua no aguantaría ni una semana".

"Hay que subir el nivel de las apuestas, cualquier persona puede estar bajo la máscara", ha asegurado al comienzo Ambrossi. Razón no le faltaba. La noche ha empezado con el ya típico truelo, con Cuervo, Cerdita y Cameleón. Tras librarse del duelo final Camaleón y Cuervo, Cerdita se ha enfrentado a Gamba y Caniche. De este último dúo, se ha salvado del asalto final Caniche, por lo que Gamba se ha enfrentado a Cerdita en el último y decisivo ring. Hasta que, finalmente, se ha tenido que descubrir: el exministro de Cultura, Máximo Huerta.

El escritor ha entonado la canción de Ricky Martin (48) Vente pa' ca. "Un abrazo a todos. Creo que la vida hay que vivirla al máximo, está para gastarla y caben muchas etapas, y venir a divertirse y sentirse como un niño es maravilloso. Yo no me esperaba que fuese capaz", ha confesado, para añadir: "Nadie lo ha sabido, solo mis sobrinas que se habrán divertido muchísimo más que yo. Estaba callado, sin utilizar el móvil y sin llamar a casa. Ni siquiera ponía en la radio las canciones que había elegido. La gamba es un homenaje a mi tierra, a Valencia".

En ese punto, Arturo Valls ha bromeado: "Ha sido incluso más breve que el Ministerio". Por su parte, Ambrossi le ha confesado: "Eres un ejemplo de valentía, de coherencia y de vivir la vida. Te quiero". Las redes no han tardado en reaccionar.

Me han entrado muchas ganas de salir de fiesta con los Javis y Máxim Huerta #MaskSinger4 https://t.co/NZ7WvPArMI pic.twitter.com/r0VCcC1D7D — Kresta (@Helletra) November 25, 2020

MÀXIM HUERTA TE ADORO DE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE 🦐🤩@maximohuerta #MaskSinger4 — María Casanova (@mariacasgaliana) November 25, 2020

Estaba claro que Gamba era Màxim Huerta desde que Arturo Valls empezó a llamarle Máximo Huerta en plan pelota. Osea desde el principio. #MaskSinger4 pic.twitter.com/BsTCM6ODsm — Miss Kokoro (@KokoroMiss) November 25, 2020

Qué grande Gamba y Maxim, pura alegría, que siempre hace falta 🤘💃🦐 #MaskSinger4 — Eiyei (@ajlopezz98) November 25, 2020

Maxim Huerta ha sido más tiempo gamba que ministro. #MaskSinger4 pic.twitter.com/djtL0QkvzB — WONDER ARAN💚💜🏳️‍🌈🔻 👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿 (@tzantzi) November 25, 2020

Las otras máscaras

En el tercer programa, tras el Unicornio se encontraba Norma Duval. Unicornio fue, desde el primer minuto de la noche, una de las grandes intrigas para los investigadores y la audiencia. Norma se mostró feliz tras quitarse la máscara: "Es una gozada estar aquí. Gracias, estar en un programa como este es importante porque es tan creativo, tan entusiasta y nadie sabe quiénes somos". La primera canción que entonó, Believe, de Cher (74), despistó sobremanera a los investigadores.

¿Sabías que debajo de 🦄 se encontraba una VEDETTE que trabajó en PARÍS? 😱 Norma Duval es nuestro UNICORNIO 🌈 #MaskSinger https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/Ulvg2bqzcH — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 18, 2020

En el segundo programa de la semana pasada, todos se quedaron sorprendidos cuando tras el disfraz de pulpo se desveló, nada más y nada menos, que el presentador Pepe Navarro (68). Los investigadores mostraron su gran sorpresa al ver al conocido rostro de televisión de los 90. Entre ellos, los Javis no daban crédito a lo que tenían ante sus ojos porque le tienen cierto cariño al comunicador, ya que han trabajado con él recientemente en la serie Veneno. Para el show, el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi entonó la canción 5 sentidos de Taburete y Dvicio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mask Singer (@masksingera3)

Sea como fuere, Pepe Navarro consiguió dejar a todos tan sorprendidos como lo hizo Georgina Rodríguez (26) una semana antes en el mismo escenario. En aquella ocasión, todos apostaron por que detrás de la máscara se encontraba Pedroche (32), pero cuando la pareja de Cristiano Ronaldo (35) mostró su cara al descubierto se rompieron todos los esquemas de los investigadores y el público. Georgina Rodríguez interpretó la canción de Beret Si por mí fuera. Georgina agradeció al programa haber contado con ella, y aseguró que se lo había pasado "súper bien" participando en el show del debut televisivo, pero que "lo peor ha sido el calor que he pasado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mask Singer (@masksingera3)

[Más información: Norma Duval es Unicornio en 'Mask Singer': se descubre la gran incógnita de la noche]