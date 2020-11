Norma Duval es Unicornio en 'Mask Singer': se descubre la gran incógnita de la noche

Este tercer programa de Mask Singer: adivina quién canta no ha podido estar más interesante, con visita inesperada y otro famoso desenmascarado. La emoción y la intriga han estado presentes desde el minuto uno. Un miércoles más, los espectadores se dejaban llevar por el suspense y el misterio: ¿qué famoso se esconde tras la máscara? Finalmente, tras una noche de infarto y un duelo titánico con Catrina, le ha tocado quitarse la máscara a Unicornio, que ha resultado ser Norma Duval (64 años).

Unicornio ha sido, desde el primer minuto de la noche, una de las grandes intrigas para los investigadores y la audiencia. Norma se ha mostrado feliz tras quitarse la máscara: "Es una gozada estar aquí. Malú (38), me encantas, eres mi cantante preferida, siempre lo has sido, tengo todas tus canciones". Y ha añadido: "Gracias, estar en un programa como este es importante porque es tan creativo, tan entusiasta y nadie sabe quiénes somos".

Norma Duval tras quitarse la máscara en 'Mask Singer'. Atresmedia

La vedette había dejado como pistas su trabajo en París, sus concursos de belleza, su nombre artístico y hasta su sueño de ser artista. Aún así, ninguno de los investigadores había barajado su identidad. Las pistas que había dado durante la noche eran las que siguen: "Me podéis llamar, con cariño, Ripu. La justicia es mi obsesión. Me hubiera gustado ser un unicornio trajeado y luchar por las causas justas. Gracias a mi mamá estoy aquí". La primera canción que ha entonado, Believe, de Cher (74), ha despistado sobremanera a los investigadores. Malú creía que era Victoria Abril (61), y Javi Calvo se había decantado por Bárbara Rey (70).

Como novedad, por primera vez en esta edición una máscara invitada, Marquita, ha participado en el programa. Más allá de la sorpresa, las cinco máscaras de la primera gala, Monstruo, Catrina, Girasol, Unicornio y Pavo Real, han competido en dos grupos, uno formado por tres componentes; y otro, por dos. Antes de cada actuación se ha observado, como viene siendo habitual, un vídeo con nuevas pistas, y esto ha supuesto una catarata de hipótesis por parte de los investigadores y de los usuarios de Twitter.

Tras las actuaciones, el público del plató y los investigadores, Malú, José Mota (55) y Los Javis, han votado a través de unos dispositivos móviles por su actuación favorita. El enigma, por fin, se ha resuelto: ¡Norma Duval! Las redes sociales han reaccionado de la siguiente manera.

Vaya DIOSA Norma Duval #MaskSinger3 — Xmassy Eli (@a_mi_no_acidos) November 18, 2020

Repito: NORMA DUVAL Y GEORGINA, FORMAD UN GRUPO. SED LAS NUEVAS BACCARA. #MaskSinger3 — Maitane 🍂😷🌈 (@SouffleMai) November 18, 2020

Pero q maja Norma Duval, el unicornio le queda genial 😂 #MaskSinger3 — Pink✨🎀 (@pinkyskyfeed) November 18, 2020

menuda performance se está marcando la norma duval, pretty iconic to me #MaskSinger3 — parreu (@Paulaparreu) November 18, 2020

Buah chaval que divina Norma Duval #MaskSinger3 — m!guel (@Miguelsympa) November 18, 2020

Las otras máscaras

En el segundo programa de la semana pasada, todos se quedaron sorprendidos cuando tras el disfraz de pulpo se desveló, nada más y nada menos, que el presentador Pepe Navarro (68). Los investigadores mostraron su gran sorpresa al ver al conocido rostro de televisión de los 90. Entre ellos, los Javis no daban crédito a lo que tenían ante sus ojos porque le tienen cierto cariño al comunicador, ya que han trabajado con él recientemente en la serie Veneno. Para el show, el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi entonó la canción 5 sentidos de Taburete y Dvicio.

Sea como fuere, Pepe Navarro consiguió dejar a todos tan sorprendidos como lo hizo Georgina Rodríguez (26) una semana antes en el mismo escenario. En aquella ocasión, todos apostaron por que detrás de la máscara se encontraba Pedroche (32), pero cuando la pareja de Cristiano Ronaldo (35) mostró su cara al descubierto se rompieron todos los esquemas de los investigadores y el público. Georgina Rodríguez interpretó la canción de Beret Si por mí fuera. Georgina agradeció al programa haber contado con ella, y aseguró que se lo había pasado "súper bien" participando en el show del debut televisivo, pero que "lo peor ha sido el calor que he pasado".

