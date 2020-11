Mónica Carrillo sorprende a todos en 'Mask Singer': ella es Mariquita, la máscara invitada

Este miércoles en Mask Singer: adivina quién canta ha habido una gran novedad: una máscara ha sido invitada al programa, Mariquita. "Mariquita quiere ponernos los pelos de punta con su actuación. Y esta misma noche será desenmascarada", anunciaba el presentador, Arturo Valls (45). Mariquita ha hecho acto de presencia en el programa para intentar engañar a los investigadores, y al público. Mariquita ha resultado ser la periodista Mónica Carrillo (44).

Una vez en plató, y antes de cantar Someone Like You, de Adele (32), Mariquita ha dado algunas pistas: "La actualidad manda. Mi mejor arma es mi mente. Soy capaz de defenderme de los que cuentan cuentos chinos. Yo estudié duro para ser como mis grandes heroínas, como mi madre, María Martínez". Las cábalas en el plató no se han hecho esperar. Javi Calvo, por un lado, ha asegurado que era Carrillo.

"Si es reportera y escribe cuentos, ¿quién escribe microcuentos?, ¿quién es escritora de novelas y periodista? ¡Mónica Carrillo!". José Mota (55), por otro lado, ha reflexionado: "Estoy inquieto porque ha dicho que ha participado conmigo en un especial de Nochevieja. Creo que es Cristina Pardo (43). Le hago una pregunta, posta: ¿qué hicimos en Nochevieja?". Y Mariquita ha respondido: "Mota, tú eras María Dolores de Cospedal (54)". "Es Ana Pastor (42). Recuerdo hacer de Ana Pastor", ha sentenciado el cómico. Ambrossi ha creído atisbar a Julia Otero (61) y Malú (38) a Susanna Griso.

Una vez con la máscara quitada, Carrillo ha asegurado: "Es la primera vez que canto en público. Me han convencido, yo pensé que nunca lo haría. Las personas que me conocen están sorprendidas. Desde aquí pido disculpas a Adele". Las redes sociales han reaccionado de la siguiente manera.

#MaskSinger3 he acertado quien era la mariquita y me he quitao demasida frustración de encima 🤪😂👏 @MonicaCarrillo @MaskSingerA3

Te admiro Mónica! — eliisita ♡ (@eliisa20) November 18, 2020

@MonicaCarrillo si ya sabía yo que eras tú... ay ay ay #MaskSinger3 — Cristina (@cristinakahlo_) November 18, 2020

Mónica Carrillo: periodista, escritora, actriz, modelo y cantante. Lo tienes todo hija y qué bien lo haces! @MonicaCarrillo #MaskSinger3 pic.twitter.com/EgZYNOZYBh — Paula🌹 (@paulamarinnavas) November 18, 2020

#MaskSinger3 lo único que he hecho bien hoy es adivinar que era Mónica Carrillo — Silvia (@SILVIIAA) November 18, 2020

