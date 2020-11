Mask Singer o cómo hacer buena televisión con elegancia: el guantazo que Telecinco no vio venir

Esta lluviosa mañana de jueves está en consonancia con los ánimos que deben respirarse en los despachos de Telecinco. No ha tenido que ser una buena mañana en la cadena de Fuencarral después de ver los datos de audiencia de su rival, Antena 3. Este miércoles Atresmedia estrenaba Mask Singer: adivina quién canta, su gran apuesta de la temporada. El programa revolucionario que todo lo cambiaría, así lo profetizaban algunos. Y se hizo realidad. La nueva televisión, la que el público desea ver.

El fenómeno internacional The Masked Singer ha llegado a España de la mano de Antena 3 y la productora Fremantle. Lo ha hecho arrasando. Los datos están ahí, rotundos e incontestables: 3.662.000 espectadores y un 27,2 por ciento de cuota de pantalla. Todo un guantazo sin manos para Telecinco. La realidad se impuso. Mask Singer ha arrasado sin rival y se ha comido a todas las cadenas. Telecinco no vio venir el mandoble. Se creían que estaban bien guarecidos tras el paraguas de Iker Jiménez (47) y su Informe Covid. Y sí, lo están, pero no tanto. Hay fisuras.

Y no es que Mask Singer sea la cosa más revolucionaria del mundo mundial, que Antena 3 haya dado con algo novedoso e insólito en el mundo, no. Lo que aquí pasa, a mi modo de ver, es que la gente quiere ver cosas diferentes, que le pongan en la televisión algo que se aleje del universo Telecinco y sus realities varios. Y ha pasado: Antena 3 ha alegrado el espíritu de los espectadores este miércoles. Mask Singer es un programa fresco, blanco, familiar, que mantiene la intriga. ¡Quién nos iba a decir a nosotros que tras esa máscara de león se escondía la mismísima Georgina Rodríguez (26 años)!

La pareja de Cristiano Ronaldo (35) ha sido el golpe de efecto ideal de Antena 3. "Me gusta el jamón, pero del bueno, porque este León tiene el hocico muy fino. Otro de mis placeres es ver series en mi sofá favorito y echarme la siesta y quién sabe, quizá un día de repente estoy al otro lado de la pantalla", aseguraba el León en su vídeo de presentación. Pero nadie imagina quién se encontraba detrás de esta máscara. Viendo Mask Singer he reflexionado que se puede seguir haciendo televisión sin grandes fuegos artificiales, puede seguir habiendo atractivo únicamente en eso: en quedarse pegado para ver quién se esconde detrás.

Sí, lo han sabido hacer muy bien. La cadena tarda en estrenar cosas potentes, no es una fábrica de churros, pero cuando estrena, lo hace por todo lo alto. Otra cosa que me gusta de Mask Singer es que no se alarga agónicamente, innecesariamente... faltando, incluso, el respeto del espectador. Dura lo que tiene que durar. Hay espectáculo y show, eh, pero lo justo. No estiran un chicle absurdo: no lo necesitan. Además, el presentador Arturo Valls (45) lo hace de escándalo. Me gusta verlo fuera de Ahora caigo. Creo que Valls puede dar mucho más, y lo está demostrando.

Es un tipo que gusta verlo, con un humor ácido, con la broma al punto siempre, pero todo con elegancia. Con respecto y buen gusto. Mask Singer es lo que los puristas llaman buena televisión. Porque la televisión, como todo, se puede hacer bien, mal y regular. Y ojo, que esto no quiere decir que la mala televisión no tenga audiencia: ahí están los datos también. Sería absurdo. Pero la buena se merece su hueco y el público lo agradece. Es perfectamente compatible ver La isla de las tentaciones y Mask Singer. Para todo hay un momento, y el de anoche era el de Antena 3.

Estemos muy atentos a la semana que viene, al miércoles. A ver qué movimientos hace la cadena. Observen con mucha atención las promos que hagan. Me da a mí que a Iker y a su Informe Covid le queda poco donde está. Sabemos cómo se las gastan las cadenas cuando se produce un pelotazo de estos: vale, guay, Antena 3, saborea tu 27, 2 por ciento, pero voy a hacer todo lo posible para que no lo repitas. Ah, que se me olvidaba. Me gusta mucho el juego de las máscaras y poco hemos hablado del regreso de Malú (38) a la televisión tras dar a luz. Ahora que su pareja, Albert Rivera (40), está fuera de la política y anda más desenfadado por la vida, ¿se imaginan que un día aparece tras una máscara? Felicidades, Antena 3.

