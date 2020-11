Cristina Rodríguez y Raúl Madrid: así son los creadores de los disfraces de 'Mask Singer'

Mask Singer: adivina quién canta ha llegado por fin a España y lo ha hecho con una excelente acogida por parte de la audiencia. El primer programa de este peculiar formato, emitido este miércoles en Antena 3, fue visto por 3,7 millones de espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de un programa de entretenimiento en los últimos 8 años.

El concurso ha revolucionado también las redes sociales, donde el público ha interactuado con todo tipo de teorías sobre la identidad de los famosos que se esconden tras las máscaras.

Los disfraces son uno de los elementos centrales del programa. Atresmedia

Precisamente esos llamativos disfraces son uno de los elementos fundamentales del programa. Detrás de su vistosidad hay todo un equipo formado por profesionales que hasta han ganado premios Oscar por su labor.

Al frente de ese grupo de trabajadores se encuentran dos diseñadores que han ideado cada una de las máscaras y disfraces que los concursantes lucen sobre el escenario de Mask singer. Unas creaciones cuidadas hasta el último detalle para mantener el gran secreto de las identidades que se ocultan tras ellas.

1. Cristina Rodríguez

Cristina Rodríguez da el salto a Antena 3 tras una prolífica etapa en Mediaset. Gtres

La estilista alicantina Cristina Rodríguez (51) es una habitual en películas, series y programas de televisión. De hecho, ha estado nominada al Goya a Mejor Diseño de Vestuario en cinco ocasiones, la última en 2017 gracias a su labor en No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Cristina Rodríguez demostró sus dotes para la moda desde muy pequeña. Estudió Diseño de Moda en la Escuela Superior de Imagen y Diseño de Barcelona y en los años 90 comenzó a colaborar en pequeñas películas. En la actualidad, son más de 50 los filmes y series cuyo vestuario lleva la firma de esta modista.

Con Mask Singer, la diseñadora da el salto a Antena 3 tras una prolífica etapa en Mediaset, compañía en la que en la última década ha colaborado en distintos formatos como Supermodelo, Cámbiame o Sálvame. Además, en la Nochevieja de 2015 se encargó de presentar las Campanadas de Telecinco junto a Marta Torné (42), Pelayo Díaz (34) y Natalia Ferviú (32).

Cristina Rodríguez presentó las Campanadas 2015-2016 junto al elenco de 'Cámbiame'. Mediaset

La estilista ha encontrado en este nuevo programa un apasionante reto en su trayectoria. "He hecho muchísimas cosas en mi vida profesional y de repente me llega un proyecto que no he hecho nunca, que es maravilloso, pero muy difícil", confesaba tras el estreno del programa.

Entre las dificultades que Cristina ha encontrado a la hora de diseñar los disfraces está el hecho de que ha tenido que hacerlo 'a ciegas', ya que no conocía la identidad de los concursantes. "Tenemos que pensar un look que se pueda arreglar muy rápido, dependiendo de si es hombre o mujer, de las proporciones... Que le pueda venir bien a todo el mundo. Es muy difícil".

2. Raúl Madrid

Raúl Madrid trabaja junto a Cristina Rodríguez en 'Mask Singer'. madridmanso.com

Junto a Cristina Rodríguez ha estado un joven diseñador zamorano que también lleva toda una vida abriéndose camino en este ámbito. Se trata de Raúl Madrid (26), quien ya ha trabajado con Cristina en el equipo de estilismo de Cámbiame y en la serie de Netflix Élite.

Raúl estudió Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Madrid en 2012. Antes de acceder a esa formación universitaria, tomó clases de confección y patronaje en una tienda de labores y artesanía de su ciudad rodeado de madres y abuelas, tal y como se recoge en la página web de su marca, MadridManso.

El joven creó su primera colección en 2016 como proyecto final de su carrera. Bajo el nombre "Yaya", el diseñador homenajea a su abuela materna con prendas creadas "para recordar y no olvidar".

Raúl Madrid ha trabajado como figurinista escénico y asistente de estilismo en varias publicaciones y programas de televisión. En enero de 2018 presentó la primera colección de su firma en la Semana de la Moda de Madrid, convirtiéndose en toda una promesa del mundo de la moda que ahora da un paso más gracias al exitoso formato Mask Singer.

