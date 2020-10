Malú, obligada a ausentarse de las grabaciones de 'Mask Singer' por razones médicas

Mask Singer: adivina quién canta, el nuevo formato de Antena 3 que está a punto de arrancar, contará con una nueva integrante en la mesa de los investigadores. Se trata de Vanesa Martín (39 años), quien de forma temporal sustituirá a Malú (38). Y es que, la pareja de Albert Rivera (40) ha tenido que causar baja temporal por razones médicas.

Según ha informado Yotele, como consecuencia de la hernia discal que padece, Malú no ha podido acudir a una de las jornadas de grabación que estaban previstas. En sus redes sociales, la cantante ya adelantaba que había tenido que ir al hospital por estas razones. No obstante, tranquilizaba a sus seguidores, asegurando que no necesitaba pasar por quirófano.

Tras este inconveniente, el equipo del programa decidió que Vanesa Martín será la encargada de sustituir a la intérprete de Blanco y negro por un día. Allí tendrá la misión de acertar la identidad de los intérpretes que, disfrazados, actúan sobre el escenario. En la mesa de los investigadores también se sumarán Los Javis y José Mota (55). Mientras que el encargado de presentar el concurso será Arturo Valls (45).

'Mask singer: adivina quién canta'. Mask Singer

De acuerdo con el citado portal. las grabaciones de la primera edición de Mask Singer se encuentran en su etapa final. Por lo que Antena 3 podría emitirlo en las próximas semanas. Una información que ya adelantaba JALEOS y que confirman las intensas promociones en las pausas publicitarias de los canales de Atresmedia.

Pese a su baja temporal, Malú se ha convertido en el fichaje estrella del talent musical. Así, la cantante retoma el trabajo tras haberse convertido en madre junto a Albert Rivera. Según informan desde Atresmedia, la cantante siempre fue "la primera opción para el programa", pero su embarazo provocó que tuvieran que buscar a otra persona, en este caso a Ainhoa Arteta (55). Al retrasarse las grabaciones por el coronavirus, ha sido finalmente la soprano quien, por problemas de agenda, no ha podido participar en el nuevo formato de Antena 3.

El programa, producido por Fremantle, nació en Corea del Sur y se ha adaptado en Estados Unidos, Australia, Francia y Alemania. El objetivo es que el espectador, el público y el jurado adivinen qué famoso se esconde detrás de la máscara, haciendo todo tipo de suposiciones durante el programa. De ahí que los responsables del talent musical estén siendo sumamente cuidadosos con las medidas de seguridad para evitar que se filtren las identidades de los participantes.

Son 12 los famosos que competirán, detrás de una máscara, con espectaculares actuaciones para conservar su permanencia en el concurso. La menos votada de la noche abandonará el programa tras desvelar su identidad. Solo puede quedar una. La más votada será la ganadora.

