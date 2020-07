Malú y Albert Rivera disfrutan de la primera celebración de su hija Lucía

Parece mentira, pero ya ha pasado un mes desde que Malú (38 años) y Albert Rivera (40) se convirtieron en padres de su primera hija. La pequeña Lucía llegaba al mundo el pasado 6 de junio para completar la felicidad de la enamorada pareja y, de paso, volver a buen seguro su mundo del revés.

Treinta días después, y fieles a la discreción que les caracteriza, la cantante y el ex líder de Ciudadanos disfrutan de su pequeña en la intimidad de su hogar - de donde apenas han salido en las últimas semanas - por lo que aún no se ha podido ver a Lucía. Muy pocas han sido las imágenes de su hija que Malú y Albert han compartido en sus redes sociales, en las que no son especialmente activos. Tan solo una en la que se pueden adivinar las manos de ambos sujetando el pie de la pequeña.

En los últimos días mucho se ha rumoreado acerca del regreso al trabajo de Malú como fichaje estrella de La Voz, volviendo dos años después y por todo lo alto a su labor de coach en el talent musical. De momento, no hay confirmación por parte de Atresmedia ni tampoco de la cantante. Volcada por completo en su hija Lucía, la madrileña está aprovechando al máximo los momentos junto a su pequeña antes de retomar su carrera musical.

Deseando volver a subirse a los escenarios

En medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, Malú decidió embarcarse en un nuevo proyecto volcándose de lleno a trabajar en su gran pasión: la música. Además de la reedición de su single Cantaré, que realizó con la colaboración de muchas de sus fans en un emotivo videoclip, y el lanzamiento de su tema Tejiendo alas, la artista dejó entrever en sus redes sociales que está trabajando en un nuevo proyecto.

Un nuevo trabajo que comenzó en la recta final de su embarazo y que tiene previsto ver la luz en los próximos meses. Algo que sus fans más incondicionales esperan ansioso, y es que si por algo se caracteriza Malú es por saber plasmar emoción en sus letras. Sentimientos que, tras su maternidad, seguro tiene a flor de piel.

Ver esta publicación en Instagram Que el ritmo no pare!!! Seguimos @__rubengarcia__ 💃🏻💃🏻💃🏻 Una publicación compartida por Malú (@_maluoficial_) el 28 de May de 2020 a las 8:20 PDT

[Más información: La enfermedad de Malú por la que no se detuvo ante los medios después de dar a luz]