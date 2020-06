Así es José de Lucía, el hermano de Malú que ha dejado de seguir a Albert Rivera en las redes

La cantante Malú (38 años) está viviendo uno de sus momentos más dulces en el ámbito personal tras el nacimiento de su primera hija en común con el que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera (40), la pequeña Lucía, que llegaba al mundo el pasado sábado. Sin duda, una feliz noticia después de varios meses convulsos en los que tuvo que cancelar su gira musical en 2019 por un problema de salud, se conoció su historia de amor con Rivera y se anunció posterior salida de éste de la política.

No obstante, en medio de la felicidad de los flamantes padres, hay una noticia que veía la luz hace unos días y que pondría en jaque la estabilidad familiar. Tal y como informó en exclusiva Cotilleo, el hermano de la cantante de Aprendiz, José de Lucía (43), ha dejado de seguir a su cuñado Albert en la red social Instagram. El citado medio, que asegura tener las pruebas de ese seguimiento previo, ahora hace público ese sorprendente unfollow, sin llegarse a conocer los detalles que se esconden detrás del mismo. Ahora bien, ¿quién es y cómo es José de Lucía?

Es el hermano mayor de la afamada cantante y siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano a nivel mediático. Además, es el guitarrista de su banda y desde bien pequeños mantienen una excelente y cercana relación. De hecho, el pasado mes de enero Malú publicaba en su red social una imagen de ella, de niña, junto a su madre y su hermano José durante la primera comunión de este. "Con 4 años ya apuntaba maneras... Creo que después de esta foto nadie podrá dudar de las trastadas que le hacía a mi hermano José de Lucía. Años más tarde han cambiado muchas cosas pero no lo importante, el amor y lo muchísimo que os quiero", posteaba la artista.

Su nombre real es José Manuel Sánchez Benítez y su unión con Malú se vio reforzada más aún cuando esta se dedicó al mundo de la música. Su padre es Pepe de Lucía (74), conocido productor y cantaor de flamenco y hermano del célebre Paco de Lucía. La madre de ambos hermanos es Pepi Benítez, la eterna mujer en la sombra del éxito de sus hijos. Una madre abnegada que dejó la música -formaba parte del grupo Arena Caliente en los 70 y gracias al cual conoció a su marido Pepe- para dedicarse de lleno a la familia. Sin embargo, en medio de la felicidad habrá un acontecimiento que marcará para siempre a los hermanos: la separación de sus padres.

Fue un duro golpe, pero ellos no lo dudaron ni un segundo: se fueron con su madre. Los tres han sabido formar una fortaleza. Siempre están juntos y así se muestran ante los medios de comunicación. Pepi no solo es madre, también es amiga y consejera. Esto no quita para que los hermanos hayan sabido mantener a lo largo de los años una relación paternofilial en su orden y buena. José tenía claro desde bien pequeño que lo suyo era el arte, la música. El flamenco. A los 16 años cogió una guitarra y ya no se ha separado de ella. En 2011 sacó su primer disco, José de Lucía.

Pero, más allá de su trayectoria individual, José de Lucía siempre estará ligado -y con orgullo lo lleva- a la vida profesional de su hermana Malú, pues forma parte de su banda como guitarrista desde los inicios de la intérprete. En lo que respecta a su vida sentimental, José siempre llevó a gala la discreción, sello que ha caracterizado a toda la familia, empezando por su hermana, nunca dada a hablar de su vida privada. José tuvo un hijo en 2018 con la actriz Adriana López, también conocida como La Pimienta. Juntos mantienen una relación sentimental desde hace varios años. Ella ha trabajado en diversos proyectos conocidos, como El camino de los ingleses, filme de Antonio Banderas (59).

El nacimiento de Lucía

Fue en la madrugada de este pasado sábado cuando la cantante y el que fuera líder de Ciudadanos acudían al hospita HM Puerta del Sur de Móstoles para el ingreso. Al filo de las doce del mediodía venía al mundo a través de un parto inducido Lucía, como ha decidido la pareja llamar a la bebé, que ha pesado 2,8 kg. Horas más tarde, ambos publicaban en sus respectivas redes sociales la misma imagen y desvelaban el nombre que hasta la fecha no habían hecho público.

En la instantánea que compartían con sus seguidores se puede ver cómo Malú y Albert entrelazan sus manos sobre uno de los pies de la pequeña Lucía. Tanto la cantante como el expolítico han escrito las mismas líneas: "Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo".

El hecho de que la cantante haya decidido dar a luz en este centro médico de Móstoles no es baladí ni casualidad: fue en este mismo hospital donde oficializó su relación con el expolítico al producirse la primera aparición pública de ambos. Fue el pasado verano y cabe recordar que Albert Rivera estuvo ingresado a causa de una gastroenteritis aguda y, al ser dado de alta, Malú acudía a buscarlo.

