Malú y Albert Rivera publican la primera imagen de su hija y desvelan su nombre

Tras nueve meses, por fin Malú (38 años) y Albert Rivera (40) tienen en sus brazos a su primera hija en común. Ha sido en la madrugada de este sábado cuando la cantante y el que fuera líder de Ciudadanos acudían al hospita HM Puerta del Sur de Móstoles para el ingreso. Al filo de las doce del mediodía venía al mundo a través de un parto inducido Lucía, como ha decidido la pareja llamar a la bebé, que ha pesado 2,8 kg. Horas más tarde, ambos publicaban en sus respectivas redes sociales la misma imagen y desvelaban el nombre que hasta la fecha no habían hecho público.

En la instantánea que han compartido con sus seguidores se puede ver cómo Malú y Albert entrelazan sus manos sobre uno de los pies de la pequeña Lucía. Tanto la cantante como el expolítico han escrito las mismas líneas: "Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo". Tal y como han informado en el programa Viva la vida, es muy probable que la intérprete de Toda abandone el hospital este mismo sábado por recomendación médica debido al Covid-19.

El hecho de que la cantante haya decidido dar a luz en este centro médico de Móstoles no es baladí ni casualidad: fue en este mismo hospital donde oficializó su relación con el expolítico al producirse la primera aparición pública de ambos. Fue el pasado verano y cabe recordar que Albert Rivera estuvo ingresado a causa de una gastroenteritis aguda y, al ser dado de alta, Malú acudía a buscarlo.

Lo cierto es que Malú ha tenido un embarazo de lo más normal y tranquilo, ha sido una afortunada, como hizo constar durante una entrevista en televisión hace unas semanas: "La verdad es que estoy teniendo un embarazo fácil y bonito, cómodo. Estoy teniendo insomnio desde el principio, porque no duermo. Ya estoy empezando a estar más incómoda, pero como dice mi ginecólogo, está siendo un gran embarazo". En lo que respecta a la cogida de peso, Malú bromeaba: "He engordado bastante. Tengo la cara alargada, y no lo parece, pero parezco Fiona la de Shrek. He engordado". Como toda madre, ha sentido antojos: "Me ha dado por el huevo frito a todas horas porque el bebé te chupa todo el azúcar".

Ver esta publicación en Instagram Por favor, ya basta. Gracias Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 8 Abr, 2020 a las 6:56 PDT

A lo largo de su embarazo, la cantante ha mostrado en alguna ocasión su malestar con los medios por las informaciones sobre su futura maternidad. Hace un tiempo estallaba en su Instagram, desmintiendo las noticias que apuntaban a que había decidido dar a luz en casa. "Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta", posteaba, molesta.

Malú, una recta final muy creativa

Durante su embarazo, la intérprete ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto y se ha volcado de lleno a trabajar en su gran pasión: la música. Además de la reedición de su single Cantaré, que realizó con la colaboración de muchas de sus fans en un emotivo videoclip, y el lanzamiento de su tema Tejiendo alas, la artista dejaba entrever hace unos días que está trabajando en un nuevo proyecto y ha generado un gran revuelo en sus redes sociales con su última publicación.

Ver esta publicación en Instagram Que el ritmo no pare!!! Seguimos @__rubengarcia__ 💃🏻💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 28 May, 2020 a las 8:20 PDT

En la imagen se puede ver en primer plano un micrófono de estudio y al fondo a su productor Rubén García luciendo una mascarilla. Una instantánea que demuestra que Malú está aprovechando al máximo la recta final del embarazo para seguir inmersa en su música y seguir creando nuevos temas. "¡¡¡Que el ritmo no pare!!! Seguimos", ha escrito la cantante junto a la publicación. A lo que el experto ha respondido con un divertido comentario: "Grabaciones en fase 1".

Aunque la artista no ha dado más detalles sobre cuál es el proyecto en el que está trabajando, sus incondicionales fans no han dudado en mostrarle todo su apoyo y llenar la publicación de mensajes de alegría por este anuncio: "Me muero", "Grande Malú", "¡Qué ganas de verte y de oírte!" o "¡Qué equipazo!", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. Lo cierto es que el nuevo trabajo en el que está inmersa Malú y su productor no ha sido el primer proyecto musical que han desarrollado durante esta cuarentena. Al poco de que se decretara el estado de alarma, la cantante hizo público el videoclip de la reedición de su single Cantaré.

