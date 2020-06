Malú ingresa en el hospital para dar a luz acompañada de Albert Rivera

La cantante Malú (38 años) ha comenzado su cuenta atrás para dar a luz a su primera hija en común con Albert Rivera (40). La pareja se desplazaba esta madrugada al hospital HM Puerta del Sur de Móstoles, donde la cantante reservó hace un tiempo su suite para cuando llegase el gran día, como ha avanzado ¡HOLA!. Ambos esperan muy emocionados la llegada de su bebé. Fue la intérprete de Aprendiz la que desveló hace unas semanas el sexo del hijo que espera junto al que fuera líder de Ciudadanos.

Lo hizo en el programa El Hormiguero. La artista charló con Pablo Motos (54) a través de una videollamada desde el domicilio que comparte con Albert a las afueras de Madrid. "¡Es una niña!", exclamó ilusionada en un momento dado de la conversación, y añadía: "Ya queda poquito, tengo muchas ganas de tenerla en mis manitas y verla". Además, la cantante desvelaba que este momento de gestación ha sido, para ella, el más bonito de todo el proceso: "Es lo más bonito. Al principio era todo raro porque te hinchas, no entiendes bien qué está haciendo tu cuerpo, hay muchos cambios. En cuanto ya empiezas a notar el pie por un sitio, la manita... Te quieres morir. Tu barriga es lo más bonito".

Malú en una imagen de archivo. Gtres

Ella ha sido una afortunada, como hizo constar en dicho programa: "La verdad es que estoy teniendo un embarazo fácil y bonito, cómodo. Estoy teniendo insomnio desde el principio, porque no duermo. Ya estoy empezando a estar más incómoda, pero como dice mi ginecólogo, está siendo un gran embarazo". En lo que respecta a la cogida de peso, Malú bromeaba: "He engordado bastante. Tengo la cara alargada, y no lo parece, pero parezco Fiona la de Shrek. He engordado". Como toda madre, ha sentido antojos: "Me ha dado por el huevo frito a todas horas porque el bebé te chupa todo el azúcar".

De momento, se desconoce el nombre de la niña. Malú aseguraba en Antena 3 en la entrevista que no lo habían decidido aún: "El nombre todavía no lo hemos decidido, hemos pensado que ese tipo de conversaciones las tendremos más adelante. Queremos verle la cara. Nos entendemos muy bien de momento. La discusión vendrá después". Y tiraba del humor: "En ese momento, si añades algún tipo de chantaje rollo 'ay, tengo mucho dolor...' terminas ganando".

Fue en diciembre de 2019 cuando Malú y Albert Rivera, con la misma fotografía de un chupete y el mismo mensaje, anunciaron a través de sus redes sociales que se encontraban felices de poder desvelar que se convertirían en padres de su primer bebé en común en los próximos meses. "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", fueron las palabras de la pareja.

A lo largo de su embarazo, la cantante ha mostrado en alguna ocasión su malestar con los medios por las informaciones sobre su futura maternidad. Hace un tiempo estallaba en su Instagram, desmintiendo las noticias que apuntaban a que había decidido dar a luz en casa. "Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta", posteaba, molesta.

[Más información: El nuevo proyecto profesional de Malú en la recta final de su embarazo]