Fernando Tejero es Monstruo en 'Mask Singer': la máscara que ha despistado a todos

Mask Singer: adivina quién canta ha entrado en la recta final de la edición con este quinto programa, que ha vuelto a dejar a la audiencia colgada del televisor, de la emoción y la intriga, con otro famoso desenmascarado y una investigadora invitada, Vanesa Martín (39 años), que ha sustituido a Malú (38), de baja médica. Este miércoles, tras la votación, le ha tocado a Monstruo quitarse la máscara, y quien se escondía debajo era Fernando Tejero (53). El actor ha tenido que ser ayudado para descubrirse de tanto como pesaba su disfraz. Tejero ha entonado durante su actuación la canción Relax, de Mika.

Las pistas que ha dado en la noche han sido las siguientes: "Los humanos siempre flipan al verme. No soy el monstruo de las galletas, sino el de los pescaditos. ¡De todos los colores! Siento verdadero amor por el mar. Ay, la primera vez que lo vi. Lloré tanto... Pero hoy vengo a pasármelo pipa, ¿verdad, Mota? No te acuerdas de aquellos monstruosos días que pasamos juntos..."

¿Cómo es llevar la máscara de Monstruo? 👹 Fernando Tejero nos cuenta esto y más anécdotas de #MaskSinger5: "Es muy divertido" 🎤 Patrocinado por #GalaxyZflip5G de @SamsungEspana https://t.co/bxc5yX1Ll1 pic.twitter.com/1cv6gdfPyW — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 3, 2020

Sus primeras palabras tras quitarse la máscara han sido las que siguen: "Me engañaron y como a mí me gusta mucho cantar vi una gran oportunidad". Eso sí, no ha sido nada fácil embutirse en el distraz: "Ir aquí metido es muy complicado. Es como ir metido en un ataúd. No podía ni aplaudir a mis compañeros. Me lo he pasado bomba". Lo cierto es que Fernando ha despistado a todos, ya que el nombre que sonaba con más fuerza para Monstruo era el de Santiago Segura (55).

Es más, ¡por unos segundos todos los investigadores apuntaban al también actor! El que más seguro estaba de Santiago era José Mota (55), algo que le ha recriminado Tejero: "José, no te perdono que no me hayas reconocido, yo decía 'este cabrón me ha calado'".

A lo largo de las semanas ha ido dejando frases que, claramente, eran pistas muy poderosas, como: "Vengo de un planeta con mucho arte. No encanta la música, el jamoncito y una buena feria", "Me cuido y mucho. El deporte y yo vamos de la manita", "Mis cinco ojitos brillan de felicidad cuando recuerdo a mi amor platónico. Se llama Ana Belén (69) y todavía recuerdo mis nervios cuando compartí escenario con ella".

¡Tómatelo con relax! 😅 ¡Si no sabes quién es Monstruo, relájate y disfruta de este temazo de @MikaSounds! 👹 #MaskSinger5 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/Yy4zjilD7G — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 2, 2020

Además, para liar aún más a los investigadores ha aportado, como el resto de personajes, tres pistas, siendo únicamente una verdadera: "No lo puedo negar, soy un atuéntico padrazo", "En mi dieta de monstruo no puede faltar el queso, venga de donde venga", "Os aseguro que lo que más me gusta es estar con mis amiguetes". Las redes sociales han reaccionado de este modo al descubrimiento:

Yo ya lo sabía Fernando Tejero 😍🥰❤#MaskSinger5 — Alison_ live a25 (@A25Alison) December 3, 2020

Fernando Tejero! Acierto más que Mota, que no es difícil #MaskSinger5 pic.twitter.com/g4sq9vHyor — Yasmina Pérez (@IamYazPO) December 3, 2020

El contouring que le han hecho a Fernando Tejero... ¡Ojo cuidao! #MaskSinger5 — M Carmen Gómez (@mcgm00) December 3, 2020

Una noche más, los investigadores han tenido que seguir descubriendo qué famoso se escondía tras las ocho máscaras de Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita, Catrina, Monstruo, Girasol y Pavo Real. Eso sí, este miércoles, si bien no ha habido máscara invitada, sí que se ha innovado. Cabe recordar que hasta esta noche las máscaras habían aparecido siempre divididas en dos grupos, algo que ahora ha cambiado, dado que el número de celebrities que aún permanecen ocultos es cada vez menor.

Por tanto, los investigadores y la audiencia han tenido la oportunidad de volver a escuchar la voz real sobre el escenario de todos los disfraces, unificados. Además, en esta gala se ha estrenado fase de investigación: Verdad o mentira. Las máscaras han dado tres pistas sobre su personalidad en el plató, más las añadidas en las semanas anteriores. Sin embargo, solo una de esas tres era verdad. Esto último ha provocado aún más confusión en el plató.

Las otras máscaras

En el anterior programa, el cuarto, fue Máximo Huerta (49) quien se escondía tras Gamba. Algo que dejó en shock a los allí presentes. En el tercer programa, tras el Unicornio se encontraba Norma Duval (64). Unicornio fue, desde el primer minuto de la noche, una de las grandes intrigas para los investigadores y la audiencia. Norma se mostró feliz tras quitarse la máscara: "Es una gozada estar aquí. Gracias, estar en un programa como este es importante porque es tan creativo, tan entusiasta y nadie sabe quiénes somos".

En el segundo programa, todos se quedaron sorprendidos cuando tras el disfraz de Pulpo se desveló, nada más y nada menos, que el presentador Pepe Navarro (68). Los investigadores mostraron su gran sorpresa al ver al conocido rostro de televisión de los 90. Sea como fuere, Pepe Navarro consiguió dejar a todos tan sorprendidos como lo hizo Georgina Rodríguez (26) una semana antes en el mismo escenario. Con respecto a las máscaras invitadas, han dado la sorpresa Mónica Carrillo (44 años) y Cristina Pedroche (32).

