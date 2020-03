Pepe Navarro anuncia dos nuevas demandas contra Ivonne Reyes: "Que se vaya preparando"

La entrada del hijo de Ivonne Reyes (52 años) en Supervivientes 2020 ha devuelto a la actualidad la batalla judicial que mantiene la venezolana con Pepe Navarro (68). Lo último ha sido la demanda que ha interpuesto Ivonne por la ausencia del pago de la manutención de su hijo Alejandro. Sea como fuere, una aciaga situación que se suma a la que la familia de Pepe Navarro reabría legalmente hace un tiempo. Cabe recordar que fue Andrea Navarro (23), una de las hijas del presentador, la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo.

Los resultados de esta prueba motivaron a Andrea y a Eva Zaldívar (50) a embarcarse en una batalla judicial que finalmente quedó sobreseída. De la misma manera, Ivonne decidió denunciar a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento era menor de edad.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes siguen intercambiando ataques. Gtres

Un auténtico entramado que parece tener difícil solución, como ha confesado de nuevo ante la prensa el mítico presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi: "Yo tengo un asunto judicial por delante y ella tendrá que enfrentarse a la ley. Yo no voy a hablar de cama ni mucho menos. A ella le pagan por eso, pues que siga con su negocio adelante. Eso lo tendrá que decir delante de un juez y eso no sirve ante un juez. Ante un juez tendrá que dar la cara para aclarar el posible delito que esté cometiendo en este instante".

Y confía en la justicia cuando le ha dado la razón por desestimar la demanda de Ivonne a su hija y a su exmujer: "La justicia ha sentenciado y punto. Nosotros cuando hicimos una cosa la hicimos bien y lo hicimos con el máximo respeto, discreción y profesionalmente. Entonces, la justicia lo ha apreciado así, por tanto no hay nada más que decir".

La justicia dictaminó que Alejandro Reyes es hijo de Pepe Navarro. Gtres

Una problemática que se recrudecerá próximamente, pues Pepe Navarro ha anunciado nuevas medidas legales en contra de Ivonne Reyes: "Ella se tiene que enfrentar dentro de poco a las dos demandas que le he puesto yo. Una es por asalto a la intimidad y al honor. Cobró bastante dinero por descalificarme como siempre y está viviendo de mí desde hace ya muchos años, y el otro es por modificación de medidas. Y ahora le vendrán más todavía pero ya penales, o sea, que se vaya preparando porque va a tener trabajo".

Hace unos días, Pepe volvía a defender abiertamente que él no es el padre del hijo de Ivonne Reyes, pese a que la justicia reconoció esa filiación. "Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé donde tiene la dignidad", comentaba. Ante esas palabras, Ivonne Reyes respondía reafirmándose en lo que lleva dos décadas defendiendo. "El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene alzheimer", reiteraba tajantemente. En cuanto a si se ha archivado la causa que tenía pendiente con Eva y su hija, defiende que el litigio no ha terminado: "Lo único que voy a decir es que todo sigue un proceso, no acaba, que no se relajen tanto y que todo continúa, yo estoy relajada y estoy muy bien, estoy feliz. Hay muchas cosas que contar".

La lucha por el reconocimiento de la paternidad de Pepe Navarro se ha extendido a lo largo de los años, con diferentes intercambios de acusaciones, demandas y ataques. Aunque, a priori, la venezolana ha salido vencedora al ser reconocida legalmente la paternidad, lo cierto es que el presentador sigue negando ser el padre de Alejandro.

