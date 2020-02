Una hora sin cámaras y el contundente mensaje de Alejandro Reyes a Pepe Navarro en SV 2020

Supervivientes 2020 va cogiendo fuerza poco a poco y la nueva edición promete no dejar indiferente a nadie. Ya, sí, entiendo que es algo muy manido y que siempre queda muy bien decirlo, pero es la verdad. ¡Menuda edición! Por lo que está pasando, por lo que no pasa y por lo que pasará. ¡Quién es capaz de escribir la historia! En este relato habrá saltos de helicóptero tardíos -José Antonio, Yiya y Antonio Pavón no saltaron el pasado jueves y lo han hecho este martes-, amor prefabricado entre Ivana y Hugo Sierra -con petición de 'hora sin cámaras' en las próximas horas-, una Yiya que ya no sabe a quién atacar con tal de tener su minuto de gloria y unas demoleradoras y férreas palabras de Alejandro Reyes a su padre Pepe Navarro (68).

Ese niño desahogándose, hablando de psicólogos, de verdades, de mentiras, de desafectos. Ay, ese niño que sabe toda la verdad. Me van a permitir que me detenga, como aperitivo, en la historia que está surgiendo entre Hugo e Ivana. La venganza es algo que se sirve frío, y ellos lo están demostrando. Por diferentes motivos, pero ¡unidos contra alguien! Hugo es ex de Adara Molinero e Ivana lo es de Gianmarco, ¿hace falta que os explique más? La venganza, sí, se sirve fría. Congelada, diría yo. "No lo pienses tanto", le susurra Hugo a Ivana. Abrazo, beso y un 'qué tonto eres' acaban con un tímido, pero decidido, sí de ella. Habrá hora sin cámaras, claro que la habrá. Ese es el objetivo de ambos, desde que entraron: encontrarse y cobrarse su venganza.

Hugo e Ivana durante su roneo en 'Supervivientes'. Mediaset

Así de bien lo define la exsuegra de Hugo, Elena, que está concursando en el programa: "El dios está haciendo lo que tiene que hacer, ahí lo dejo". Creo que no hace falta decir mucho más: Hugo se la está cobrando. Gianmarco, amor mío, ahí la llevas. Envuelta en lazo. Y me creo que es un montaje porque José Antonio Avilés ha dicho algo en lo que creo a pies juntillas: "Ella dijo que nunca tendría nada porque es mayor que ella". Más claro, el agua. Ella quiere "ser el Gianmarco de Adara", ha resuelto el colaborador de Viva la vida. Y no se equivoca, claro que no se equivoca.

"Jesús, alma de cántaro, ¿de verdad te sorprende esta historia? Si cuando firmó lo llevaba casi en la cláusula", me escribe un buen amigo. Y tengo por más que dar la razón, qué iluso soy. Ellos lo han orquestado todo y han pedido esa 'hora sin cámaras' para desequilibrar. La propia Ivana ha soltado lo que sigue en el reality: "No quiero repetir lo del año pasado, que Gianmarco me dejó y me dijo como que me lo estaba inventando todo". Puff, la venganza. Esa bilis que se engorda y engorda. Dice Bea, otra concursante, que Hugo e Ivana tienen muchas cosas en común: yo diría que solo están casados por la venganza.

Despechadooos Hugo e Ivana #TierraDeNadie1 — Rompiendo las reglas 🤘🏼 (@LaSucesora8121) February 25, 2020

Pues parece ser que Ivana si pone palote a Hugo jajajajaja.#tierradenadie1 — LA WELCH (@Rakelwelch) February 25, 2020

Jo... De todo el concurso que esperaba de Hugo, lo que menos quería es que tontease con la más previsible :/#TierraDeNadie1 #Supervivientes2020 — Irene (@iRe___) February 25, 2020

Y que como no dosifiquen su ingesta, los matará. ¡Más cosas! Yiya no me gusta nada, me da igual que use discursos profundos -se los estudió antes de partir-, ¡es una farsante! Es una vendehumos, alguien hambriento de tele. Peligroso, incluso. Capaz de arrastrar a quien haga falta. De entre todas las tramas, una ha eclipsado a las demás: esa que enfrenta a José Antonio Avilés con Antonio Pavón. A ver cómo explico esto para que se me entienda. Que hay que ir siempre contra la homofobia y contra toda mierda de ese estilo, solo faltaría, pero hay que ponerle un límite, a eso y a todo. Tenemos que tener cuidado y mesura con lo que denunciamos. A José Antonio lo compramos tal cual es... pero a Antonio Pavón también. Ese matiz es importante. Os explico. Todo surgió por algo tan 'grave' como un calificativo de "loca".

Pavón comenzó a hablar en femenino a Avilés tildándole en un momento determinado de "loca". Este calificativo no gustó nada al periodista y ambos se enzarzaron en una tensa pelea hace unos días. El grupo de los siervos debía decidir qué dos personas tenían que ir a ver al Capitán Morgan. Algunos supervivientes no confiaban en que Elena y Ana María fuesen capaces de llegar a su paradero. Sin embargo, lo consiguieron. El primero en recibirlas tras la victoria fue Antonio Pavón y lo hizo con una gran sonrisa. "¡Pero qué falso eres!", le recriminó Avilés al torero.

Antonio Pavón en imagen de archivo. Mediaset

Abrió la espita. "Eres una trapera, muy sucia, insoportable. Tienes la poca vergüenza de no hacer nada e ir diciendo cosas. Solo gritas, nos recriminas a los demás...", le respondió Pavón a Avilés. Primeros calificativos en femenino. "No hay persona peor en todo el equipo. Todo es negativo y todo lo hacemos mal. ¡Encima tienes la poca vergüenza de no hacer nada y criticar a todos los demás!", exclamó. Que Pavón se refiriese a Avilés con adjetivos femeninos, entre ellos "loca", solo aumentó más la tensión entre los concursantes de Supervivientes. "Que me digas loco, no loca", le espetaba el periodista encarándose. A lo que el torero replicó: "Pues te digo loca de remate, chocho. Si estás todo el día 'maricón, maricón'...".

Homófobo y machista fueron las acusaciones que recibió Pavón desde plató y las redes sociales. Yo, sinceramente, creo que todo se ha exagerado y que nada es tan grave: ni Pavón lo dice en tono peyorativo ni Avilés se revuelve tan malamente cuando se lo trata en femenino. Ambos 'hacen televisión'. Cuidado con los tratamientos y con las sensibilidades.

Creo q de momento, únicamente de toda esa isla, me gusta Alejandro, me da ternurilla.



#tierradenadie1 — Alis Brea 💙💚 (@alis53) February 26, 2020

#TierraDeNadie1 el alejandro tanto k decia que no queria saber d pepe navarro y esta4 por sus medios pues si no fuera por pepe estas ahy y encima hbondo de pepenavarro — Nano (@Nano06990695) February 25, 2020

ALEJANDRO habla de su padre PEPE NAVARRO...

dice que ha tenido que ir a psicólogos!

pobre chaval!!#TierraDeNadie1 — martuka 💙 (@yaholas) February 25, 2020

Tierra de nadie se ha reservado un último cartucho para el final del programa: la primera vez que Alejandro Reyes habla sobre su padre -por sentencia judicial-, Pepe Navarro. El joven, aspirante a actor, ha aprovechado una conversación con Cristian Suescun. "En ese tema estoy bien porque sé la verdad", ha relatado, para continuar: "¿Quién no querría estar con mi madre?". Reyes, además, ha confesado haber "estado con mazo psicólogos", pero que ya no necesitaba a "nadie más", ni a su padre. En ese punto, Cristian le ha preguntado si le afecta en modo alguno la mala relación entre sus padres: "No. ¿De qué sirve ponerse triste si no sirve para nada?". Señores, esto no ha hecho más que empezar. Nos esperan grandes momentos, ¿se los van a perder? Cierro con esta contundente frase: "Sé la verdad". Yo no sé vosotros, pero a mí me da que esto es solo el principio de muchas declaraciones...

[Más información: La vergonzosa prvoocación de Yiya a Rocío Flores y el golpe bajo que recibe Fani: ¡Supervivientes 2020!]