Polémica en OT 2020: la homofobia de la que nadie da explicaciones: ¡siempre chicos con chicas!

No sé cómo lo hace, pero Operación Triunfo nunca se despega de la polémica. Sabido es que nada es como la anterior edición, ¡ni de lejos!: en esta apenas si se escuchan ecos de nada. No hay grandes escándalos y los maledicientes son los primeros que salen y aseveran que ya nada es lo que fue. Que este programa se merece un descanso, que quién lo ha visto y quién lo ve. Bueno, pero volvamos a lo mollar: todavía sobrevive, ¡habitan ecos! Y la gente se agarra a ellos.

El talent show más exitoso del país vuelve de nuevo a la palestra -sí, a su manera, ya saben, con un poco de estertores-. El espacio musical que marcó un hito -ay, qué viejo me siento y nos hace- se vuelve a enfrentar a la controversia, y en esta ocasión con algo tan delicado como la homofobia. El debate está en la calle, y no es para menos: ¿por qué cuando se habla de amor tiene que ser entre chico y chica? ¡Encima es que parece que provocan!

Samantha y Hugo durante su actuación. TVE

Esta pasada semana era la de San Valentín y, claro, cuando se habla de pareja se hace de hombre y mujer, hombre con hombre y mujer con mujer, ¡todas las posibilidades están contempladas en la sociedad! Sin embargo, en la academia de Operación Triunfo, parece que no. Todas las semanas eligen una canción grupal que abrirá la gala y cuando repartieron los temas semanales, les tocó interpretar Sabor de amor, una opción muy acertada para la semana de la que estábamos hablando.

Una canción que habla de amor sin fronteras ni sexo. No obstante, la sorpresa llega cuando la coreografía de la canción será interpretada por una pareja formada por una chica y un chico. Siempre que uno le canta al otro la dupla invariablemente, el mismo dúo: chico con chica.

Madre mía la homofobia. #OTGala5 — La Susi (@susiemess) February 16, 2020

¿Por qué se produce esto? A mí me llama poderosamente la atención esto y quiero entender que nunca, bajo ningún concepto, se debe a un pensamiento mentecato o extremista. ¡Pero se debe denunciar! Esa variable hetero sobre los escenarios está muy pesada y el público reclama otras cosas: mira que OT innova, pero nunca acierta del todo. El amor está trillado, sí, pero se puede refrescar el conocimiento. El chaval y la chavala no siempre tienen que cantar juntos, no siempre tienen que cantarse. Tampoco hay que interpretar por descontado que chico o chica son pareja.

¡O que se gustan! ¡Cuántas parejas intentamos que salgan del armario en cada edición! Y puede que ni se gusten, tan solo son buenos compañeros. Por favor, demos visibilidad, dejemos que la libertad fluya y que no se prejuzgue. En la edición de 2017 ya vimos a Raoul y Agoney y su famoso beso sobre el escenario. Habiendo dado ese paso, ¿qué pasa en la edición actual? Ay, yo así, muy propenso al amor, se me ocurren dos parejas muy monas: la de Hugo y Gérard o la de Nia y Eva? ¿Ven? He caído en la trampa. Viva el amor. Espero que la semana que viene tengamos una sorpresa del mismo sexo. ¡Deseo que se den explicaciones ante lo que el público reclama!

Una vez expuesto esto, decir que estamos justo en la mitad del concurso musical. Que siento de veras la expulsión de Javy -era uno de mis favoritos y no lo ha hecho mal con su temazo Qué sabrá Neruda-. Es un tipo profundo y serio en la música, que le falta trabajo, sí, pero que cuenta con un fondo extraordinario. Sin embargo, el público es soberano y ha decidido dejar todavía en la casa a Anaju. Ah, que se me olvida: además de la homofobia, lo que más ha movido el cotarro esta noche de domingo ha sido la sustitución de una persona del jurado.

Vamos a ver no me compareis a Ruth con Natalia osea Ruth te queremos ❤❤❤#OTGala5 — Claaau_05 (@claaau_05) February 16, 2020

Salvar Ruth Lorenzo al 25152 #OTGala5 — 💥💥💥 (@Juanky_) February 16, 2020

Puede Ruth Lorenzo quedarse de jurado para toda la edición en vez de la muñeca diabolica #OTGala5 — n+m 🔊❌ (@descifrandot) February 16, 2020

Natalia Jiménez (38) ha desaparecido -síííí, ya lo sé, no alarmo: solo por una única semana y por motivos profesionales- y ha sido sustituida por Ruth Lorenzo (37). Yo las detesto a las dos, pero no saben lo que se ha alegrado el público de este cambio. Hay que decir que Natalia es muy polémica y lenguaraz, me quedo con la correcta Ruth... aunque si de torrente de voz hablamos, pierde de manual esta última. Detalles tontos de esta noche: me ha encantado la canción de Anaju, La Sandunguera -aunque ha desafinado un pelín-, Hugo y Samantha con su Vas a quedarte son para robarlos de por vida. Pasando por alto el Looking for paradise de Anne y Rafa, me arrodillo ante el I Follow Rivers de Eva.

Expulsado: Javy

Nominados: Anne, Bruno y Flavio

