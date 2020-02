Ivonne Reyes, a Pepe Navarro: "Él es el padre de mi hijo. Será que tiene alzheimer"

La tranquilidad en la familia de Ivonne Reyes (52 años) parece no llegar nunca. Hace unos días, Eva Zaldívar (49), exmujer de Pepe Navarro(68), afirmaba que se había archivado la querella que puso la exconcursante de Gran Hermano VIP hacia ella y su hija por, supuestamente, haber obtenido de forma ilícita muestras biológicas de su hijo Alejandro para demostrar que el famoso presentador no es su verdadero padre.

Además, Pepe Navarro volvía a defender abiertamente que él no es el padre del hijo de Ivonne Reyes pese a que la justicia reconoció esa filiación: "Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé donde tiene la dignidad", comentaba.

Ante esas palabras, Ivonne Reyes ha respondido reafirmándose en lo que lleva dos décadas defendiendo: "El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene alzheimer" ha reiterado tajantemente.

La venezolana también ha querido responder con ironía a las palabras de la exmujer del presentador, que aseguró estar deseando ver a Ivonne en portadas de revistas cuando se casase: "Yo hablo de gente importante, de mi familia, de mis amigos, de mi novio, de ustedes, de gente con clase, de gente con saber estar, de gente con cerebro...", espeta Reyes.

Pepe Navarro sigue defendiendo que no es el padre de Alejandro. Gtres

En cuanto a si se ha archivado la causa que tenía pendiente con Eva y su hija, defiende que el litigio no ha terminado: "Lo único que voy a decir es que todo sigue un proceso, no acaba, que no se relajen tanto y que todo continúa, yo estoy relajada y estoy muy bien, estoy feliz. Hay muchas cosas que contar".

De esta manera, ya se ha producido la respuesta de Ivonne Reyes a todas las declaraciones que Eva Zaldívar y Pepe Navarro han hecho en estos últimos días. De lo más sonriente y feliz, Ivonne sí que ha hablado de sobre su futura boda: "Lo he tenido que retrasar por la hermana de Gabriel que ha estado un poquito mala, afortunadamente va saliendo".

Eterna batalla

Ivonne Reyes lleva años luchando por el reconocimiento de la paternidad de Pepe Navarro. Gtres

La lucha por el reconocimiento de la paternidad de Pepe Navarro se ha extendido a lo largo de los años, con diferentes intercambios de acusaciones, demandas y ataques. Aunque, a priori, la venezolana ha salido vencedora al ser reconocida legalmente la paternidad, lo cierto es que el presentador sigue negando ser el padre de Alejandro y no ha pagado la manutención.

El veterano periodista nunca se mostró dispuesto a colaborar con el proceso, negándose a realizarse las pruebas de ADN, por lo que la justicia acabó dando la razón a Ivonne Reyes sin tener esos análisis. Una sentencia por la que Andrea, hija de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, inició su propio litigio contra Ivonne para demostrar que el joven no es hijo del presentador. Una lucha judicial en la que Andrea ha contado en todo momento con el apoyo de su madre.

Ivonne Reyes responde a las acusaciones de Pepe Navarro

Tener a Ivonne Reyes como enemiga común parece haber acercado a Eva Zaldívar y Pepe Navarro, pues la exmujer del presentador ha reconocido que han dejado atrás las tensiones del pasado y guardan una relación cordial que espera mantener en el tiempo.

[Más información: Pepe Navarro vuelve a cargar contra Ivonne: "Miente a su hijo, no sé dónde tiene la dignidad"]