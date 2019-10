El segundo dardo envenenado de Pepe Navarro a Ivonne Reyes en menos de un día

Pepe Navarro (67 años) se ha dejado ver este miércoles en un evento al que ha asistido en compañía de su hijo, fruto de su relación con Eva Zaldivar (49). El presentador de televisión ha querido mandar un nuevo mensaje a Ivonne Reyes (52), en el que reitera que él no es el padre del hijo de la modelo: "Hombre claro, como tiene que ser. Hoy vengo con mi familia, porque la familia es lo más importante", contestaba Navarro.

Esa respuesta ha llegado apenas 12 horas después de mandar otro claro mensaje a la venezolana cuando era preguntado por la prensa sobre su última denuncia por el polémico caso de su paternidad: "Al final se hará justicia y ese niño tiene que saber quién es su padre, supongo que ella se lo habrá dicho si lo sabe".

Sin embargo, en la noche del miércoles y tras dos dardos a su ex prefirió centrarse en otros aspectos. Así que cuando los periodistas se interesaron sobre si sus hijos van a heredar, o no, ese legado artístico del mundo de la televisión, el comunicador ha dejado claro que no, que ellos elegirán por sí mismos su propio camino: "Ellos se inculcan solos. Ese veneno lo tienen que encontrar ellos, no les puedo dar ese veneno porque soy su padre, no los puede envenenar", ha confesado.

Pepe Navarro en una imagen de archivo. Gtres

Lo cierto es que la historia -o guerra- entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes continúa. Hace unos días el presentador aseguró que tiene en mente demandar de nuevo a su ex. Tras dos años de lucha en los que ella intentó sin éxito demostrar que el periodista era la figura paterna de su hijo Alejandro Reyes, parece ser que ninguna de las dos partes implicadas se quedaron conformes. A finales de 2018 Eva Zaldívar y su hija Andrea Navarro utilizaron un tenedor para volver a demostrar que Alejandro no tenía parentesco alguno con el presentador, hecho que ocasionó que Ivonne interpusiese una querella por vulnerar los derechos fundamentales de su hijo.

Con este frente abierto, la actriz y modelo dio una impactante entrevista a Lecturas donde aseguró que había intentado suicidarse por culpa de Pepe Navarro. Esta fue la gota que colmó el vaso y el pasado mes de julio el presentador el que demandó a Ivonne por lesiones contra el honor y la intimidad, exigiendo una indemnización de 60.000 euros.

Ahora, dos duros palos han golpeado a Ivonne Reyes. El primero es la desestimación de la querella que interpuso contra la exmujer y la hija de Pepe, alegando el juez que no es ilegal hacerse con el tenedor del chico para realizar una segunda prueba de paternidad y conocer la realidad de los hechos. El segundo son las nuevas declaraciones de Navarro, en las que asegura que va a contar toda la verdad sobre lo sucedido.

