Gabriela Arrocet, contra las Campos: "Nunca me dieron buena espina"

Gabriela, hija de Edmundo Arrocet (70 años), ha hablado por primera vez de la ruptura de su padre con María Teresa Campos (78), y ha sido muy dura con la forma en la que la familia Campos está gestionando la separación.

En concreto, la hija mayor del humorista ha criticado que la presentadora haya emitido el comunicada y haya concedido una entrevista en un plató de televisión para hablar del argentino. "Yo no hubiera hecho lo que ha hecho Teresa. Hay cosas que se resuelven en privado. Mi papá ha sido siempre muy discreto y de pronto entró en un mundo donde todo se publica a los cuatro vientos", ha explicado.

Kiosco rosa: Ane Olabarrieta

Gabriela ha asegurado que Edmundo Arrocet se vio inmerso en ese mundo mediático casi de imprevisto: "Mi papá tenía una vida de artista con una familia hasta que falleció Rocío, ese fue el golpe más fuerte que le dio la vida. Se encontró con Teresa, que le ayudó a sobrellevar el dolor. Yo creo que necesitaba apoyo y lo encontró en ella, pero eso le llevó por unos derroteros a los que no estaba acostumbrado y ahora le pasa factura. Conociéndole, sé que el hecho de que se aireara su vida no fue fácil, pero nunca se quejó, lo aceptó porque formaba parte de la vida de su pareja", ha afirmado.

La hija de Bigote Arrocet ha criticado, además, la forma en que han actuado las hijas de María Teresa Campos, quienes "nunca me dieron buena espina". "Sinceramente, creo que Carmen Borrego (53) no es quien para hablar de mi padre. Los hijos, que ya somos todos muy mayorcitos, debemos mantenernos al margen. Carmen Borrego hablando mal de mi padre le hace un flaco favor a su mamá. Todos hemos tenido un mal de amores en nuestras vidas, ahora le tocó a la señora Campos, pero no se acaba el mundo, se sufre, pero no le queda otra que salir adelante".

Gabriela no descarta que en un futuro puedan volver a estar juntos, aunque ella cree que por ahora lo mejor será que esté soltero. "Nunca se sabe lo que puede ocurrir, aunque sinceramente no creo que vuelta con Teresa. Es más, creo que le vendrá bien estar un tiempo solo. No creo que vuelvan, además ¿cómo va a volver Teresa con un difunto?", ha añadido.

Una separación reciente

A finales del pasado diciembre se hizo público que María Teresa Campos y Edmundo Arrocet habían decidido poner fin a su relación tras más de seis años juntos. Su hija Terelu (54) fue la encargada de leer un comunicado de su madre en el programa Viva la vida, donde anunciaba esta noticia: "Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar a través de este programa, algo relativo a mi vida personal. A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet, se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturas que eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo misma quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o casi 6 años, como ha sido mi caso con Edmundo".

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos rompieron a finales del año pasado.

En ese mismo comunicado, la malagueña quería dejar claro que era una ruptura reciente: "Quiero manifestar, para evitar cualquier especulación, que nuestra relación se ha roto recientemente. También quiero pedirle a mis compañeros, y a las personas que me quieren, que, dentro de lo posible, me dejen vivir tranquilamente estos difíciles momentos tan difíciles para mí. Repito: tan difíciles para mí".

Varias semanas después, la presentadora ofreció una entrevista donde explicó los motivos de esta ruptura. Al parecer tuvieron una fuerte discusión en el 70 cumpleaños de Edmundo, ya que María Teresa estaba triste porque él viajaba constantemente y ella pasaba mucho tiempo sola. El hecho de que, además, el argentino quisiera pasar las Navidades fuera de España la molestó, incrementando la tensión de la discusión. Ante esta situación, Bigote decidió romper la relación a través de un mensaje de Whatsapp. Hizo las maletas y se marchó unas semanas junto a su familia en Londres.

