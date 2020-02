Teresa Campos, rota de dolor al hablar de su ruptura: "Me despertaba y me ponía a llorar"

María Teresa Campos (78 años) ha acudido a Sábado Deluxe este fin de semana para dejar claro una cosa: "Quiero tranquilidad. Vengo para pedir a los paparazzi que volvamos a la normalidad, a la normalidad de la que siempre ha sido mi vida; que si voy a algún lado que me pregunten cómo estoy. Pero estas cosas de ahora no las tienen que preguntar", explicaba al inicio de su entrevista con Jorge Javier Vázquez (49). Sin embargo, durante casi dos horas, la presentadora ha respondido sin tapujos a todas las cuestiones que le exponía el catalán, en una noche en la que Campos mostró su lado más sensible, emotivo y romántico al recordar a Edmundo Arrocet (70).

"Insisto, he venido porque fundamentalmente quiero pedir tranquilidad, a los compañeros que están en la puerta de mi casa haga frío o haga calor, llega un punto que se convierte en un acoso y me hace daño a la salud. El otro dia me vi tan alterada... Quiero, por favor, poder ir a comprar, poder salir de mi casa sin ningún coche que me persiga o dos o tres... de esto de ser una persona mediática agradezco lo bueno y tengo que aceptar lo malo... pero no a todas horas ni todos los días, que un día me va a dar algo", expresaba Teresa Campos.

En ese instante, el presentador tomaba la batuta y comenzaba la verdadera entrevista: "Toda España está pendiente de lo que vas a decir esta noche, así que vamos al grano". Así daba paso a un vídeo que resumía la relación con Edmundo y su ruptura.

María Teresa ha sido muy sincera durante la entrevista.

"Pero, ¿cómo ocurrió todo? ¿cuándo?", preguntaba Jorge Javier. "El día 29 comimos por su cumpleaños, apagó la velita de la tarta y me dice, me voy a Málaga mañana", empezó narrando Campos. "¿A Málaga??, le dije yo. ¡Pero si te lo he dicho! dijo con un grito, y yo me puse muy nerviosa al ver su reacción. Ya no te puedo decir lo que dijo porque yo me puse de verdad muy nerviosa, porque ya habían pasado cosas, tontas, como mensajes que no tendría que haber enviado... me puse muy nerviosa, y me dijo: siempre me tienes que dejar delante de los míos como si... no quiero que me humilles más".

Al día siguiente llegó el momento de que Edmundo emprendiera rumbo al Sur. "'Teresita, me voy', me dijo, y se asomó a donde yo estaba sentada en un sofacito que tengo en mi cuarto. Y hasta hoy", contó. "Se iba sábado y domingo y el lunes supuestamente regresaba, pero recibí ese mensaje: 'Teresita, te dije que me iba y me iré... no quiero recordar tu cara... las discusiones...".

Al leer tales líneas y saber que su chófer Gustavo tenía que ir a recogerle a su vuelta, no lo dudó: "Me voy contigo Gustavo, me voy contigo, que me lo diga a la cara". Pero no consiguió verle: "No sé si salió por otra puerta pero no le vi en el AVE. Le puse un mensaje tremendo cuando volví al coche aparcado frente a la puerta de la estación. Durante ese trayecto a casa yo estaba desesperada".

Y entonces pasaron los días sin noticias de Bigote. "Yo estaba muy mal, me despertaba por la mañana y lloraba por cualquier cosa. Me preguntaba: cómo me ha pasado esto a mí de la noche a la mañana, no entendía nada". Al contar públicamente estos sentimientos, Teresa Campos no pudo evitar emocionarse e incluso se le saltaron varias lágrimas al recordar.

Edmundo y Teresa cuando aún seguían juntos.

Al borde del llanto, la periodista siguió narrando sus difíciles momentos: "Me fui un día a El corte ingles y claro, ahí vi cómo él me dejó aquí con todo el lío de los medios. No podía dar un paso sin que me preguntaran: ¿Edmundo dónde está? Además, tenía llamadas constantes. Y me puse muy nerviosa", explica. "Yo hago el comunicado cuando me veo en El corte inglés de esa manera. No lo pude controlar y lo único que pedí a los compañeros es que no se metieran con él y tengo que decir que estoy en total desacuerdo con todo lo que se han inventado sobre Edmundo".

"¿En qué ha fallado la pareja?", se preguntaba Jorge Javier. "No tengo ni idea, es una persona cariñosa, que me ha acompañado muchísimo... Habíamos tenido una serie de desencuentros, pero no me imaginaba que me fuera a dejar a mí", contestó.

"¿Te ha sacado dinero?", la pregunta del de Badalona sorprendía a la presentadora: "Qué cosa tan absurda, el hombre más esplendido que he tenido al lado ha sido Edmundo, siempre que salía me traía algo". Continuaba Vázquez: "¿Estás enamorada?" y Campos respondía: "Es que yo no lo sé. Quiero retomar mi vida porque he sufrido mucho".

"Me he asustado mucho de cómo estaba, tenía mucho miedo de que me diera una depresión, pero no me ha dado y ya no me va a dar". Tras esta rotunda frase el público del plató ovacionó el optimismo de la presentadora.

Sin embargo, Jorge Javier se vio en la obligación de confesarle algo: "Durante la entrevista te he notado vulnerable... enamorada... ¿Quieres que vuelva? ¿Crees que él quiere volver?". "No sé si quiere volver, si quisiera volver, volvería, yo no sé si yo querría. No es el único en el mundo", contestaba, pero minutos después confesaba un acercamiento estos días: "Le he enviado un mensaje de forma indirecta hace diez días, y no lo ha abierto. Era una canción. Porque tenía ciertos datos que me hacían pensar que... y dije 'bueno, a ver si tomo yo la iniciativa'".

El mensaje en cuestión era una canción de Roberto Carlos, La distancia, una romántica sintonía y letra que habla de lo mucho que una persona extraña a la persona especial que se ha ido de su vida y que espera que vuelva porque sigue teniendo los mismo sentimientos.

La presentadora no puede evitar emocionarse al ver imágenes de Edmundo.

Acto seguido, desde Sábado Deluxe le muestran un fragmento del episodio de su ficticio funeral en el programa El cielo puede esperar de Movistar+. En él aparece Edmundo hablan de ella con románticas y tiernas palabras, al lado una emocionada María Teresa no puede evitar mostrar sus ojos vidriosos y a punto de soltar la lágrima: "¿Sabes qué pasa? Que como he llorado tanto ya no puedo llorar más", termina confesando.

