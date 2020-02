Primeras palabras de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos: "Yo la quiero mucho"

La entrevista de María Teresa Campos (78 años) en el programa Sábado Deluxe no ha dejado a nadie indiferente. La presentadora abrió su corazón para hablar alto y claro sobre cómo se había sentido tras su ruptura con Edmundo Arrocet (70). Un final de lo más doloroso que llegó sin que ella se lo esperase.

Muy emocionada, la madre de Terelu (54) y Carmen Borrego (53) abordó sin tapujos este final donde no descarta una segunda oportunidad. Una sinceridad que contrasta con la discreción de Bigote, que guarda silencio sobre la situación.

Edmundo Arrocet sigue sin querer dar su versión de lo ocurrido. Una actitud que ha mantenido desde que saltó a la luz la noticia. Ante las preguntas de la prensa, el cómico chileno aseguró que va a esperar a ver la entrevista de su ex tranquilamente: "La voy a ver tranquilo", comenta.

Además, ha reconocido que si María Teresa no ha hablado mal de él durante la entrevista es porque no tiene motivos: "No tiene por qué hablar mal de mí". Entre sus escuetas declaraciones, Edmundo dedica unas palabras de cariño a la que ha sido su pareja durante más de un lustro: "Sí, yo la quiero mucho", y añade: "Imagínate, he estado seis años con una persona".

El dolor de Teresa

María Teresa contó los detalles de su ruptura en 'Sábado Deluxe'.

María Teresa Campos reaparecía en Mediaset para sentarse en Sábado Deluxe y contar los detalles de la ruptura. No obstante, comenzaba su entrevista pidiendo a los periodistas que la dejen vivir el 'duelo' en paz: "Quiero tranquilidad. Vengo para pedir a los paparazzi que volvamos a la normalidad, a la normalidad de la que siempre ha sido mi vida; que si voy a algún lado que me pregunten cómo estoy. Pero estas cosas de ahora no las tienen que preguntar", explicaba al inicio de su entrevista con Jorge Javier Vázquez (49). Tras esa petición, la presentadora respondía sin tapujos, durante casi dos horas, a todas las cuestiones que le exponía el catalán, en una noche en la que Campos mostró su lado más sensible, emotivo y romántico.

Edmundo Arrocet, sobre María Teresa Campos: "Yo la quiero mucho"

Teresa revelaba los detalles, hasta entonces desconocidos, del día en que se gesta la ruptura definitiva con una discusión en casa: "El día 29 comimos por su cumpleaños, apagó la velita de la tarta y me dice: 'me voy a Málaga mañana'", empezaba narrando Campos. "'¿A Málaga?', le dije yo. '¡Pero si te lo he dicho!', dijo con un grito, y yo me puse muy nerviosa al ver su reacción. Ya no te puedo decir lo que dijo porque yo me puse de verdad muy nerviosa, porque ya habían pasado cosas tontas, como mensajes que no tendría que haber enviado... me puse muy nerviosa, y me dijo: 'siempre me tienes que dejar delante de los míos como si... no quiero que me humilles más'".

Teresa explicó sin tapujos cómo se produjo la ruptura. Mediaset

En algunos momentos, María Teresa no pudo evitar emocionarse, aunque asegura que lo peor ya ha pasado: "Me he asustado mucho de cómo estaba, tenía mucho miedo de que me diera una depresión, pero no me ha dado y ya no me va a dar", expresaba ganándose la ovación del público.

Para terminar, el programa le mostraba las bonitas palabras de Edmundo le había dedicado a Teresa en El cielo puede esperar de Movistar+, grabado tan sólo unos días antes de la ruptura. "¿Sabes qué pasa? Que como he llorado tanto ya no puedo llorar más", sentenciaba ella.

