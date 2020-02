Así es la nueva cara de Eva Zaldívar tras "excederse" con el ácido hialurónico

Eva Zaldívar (50 años), la exmujer de Pepe Navarro (68), luce nueva cara. Hace unos días, la empresaria se mostraba pletórica ante los medios de comunicación después de que un juez haya desestimado la demanda que Ivonne Reyes (52) interpusiera contra Pepe y su hija Andrea ante la Fiscalía del Menor por considerar que los derechos de su hijo Alejandro Reyes habían sido vulnerados. Una historia que viene de lejos y los mantiene en litigio. Zaldívar se mostraba feliz con la prensa mientras se montaba en su coche.

Sin embargo, más allá del tema de marras lo que ha sorprendido a propios y extraños ha sido su rostro notablemente cambiado e inflamado. Unos pómulos sobresalientes, unos párpados hinchados, una tersura en la piel y unas ojeras abotargadas indicaban que algo había cambiado en ella. ¿Qué se ha hecho Eva Zaldívar? JALEOS se ha puesto en contacto con las Clínicas Lola Sopeña Medicina y Cirugía Estética para conocer, a través de una mano experta, cuáles son los tratamientos a los que se ha sometido la enemiga pública de Ivonne Reyes.

Eva Zaldívar durante su última aparición pública. Europa Press

¿Se debe su cambio a una intervención estética o acaso quirúrgica? Lola Sopeña no lo duda: "Observando estas fotos, podemos ver que Eva Zaldívar se ha realizado un tratamiento de Rejuvenecimiento Facial mediante la infiltración de ácido hialurónico". ¿Y cómo se lo ha aplicado y en qué zonas?, inquiere este medio. "Ha utilizado solo este producto para tratar todas las zonas. Aunque el ácido es un producto maravilloso para rejuvenecer determinadas zonas, si se usa en exceso y como único producto de rejuvenecimiento facial, el resultado es este, un efecto poco natural y como hinchado".

Y prosigue explicando esta experta: "En su caso han trabajado con tres viales de ácido hialurónico. El precio es de 345 euros por vial". Es decir, habría desembolsado cerca de 1.050 euros. ¿Cuál es la solución para que no le vuelva a ocurrir lo mismo a Eva? Sopeña se atreve a darle su consejo: "Mi consejo para la próxima vez es que combine el ácido hialurónico para las zonas que necesitan volumen o rellenar arrugas. Si es en la parte superior del labio, que se aplique la técnica Blanching. Con el Radiesse -399 euros- y los hilos tensores Silhoutte -220 cada hilo- para las zonas que necesiten efecto lifting". Eso sí, se aclara lo que sigue a modo de cierre: "Aunque no sea el tratamiento mas afortunado el que se ha realizado, probablemente también esté muy reciente. En unos días ese efecto inflamado será menor y tendrá un aspecto mas natural".

Retoque en medio de una victoria

Eva Zaldívar y Andrea Navarro, felices por 'ganar' a Ivonne Reyes

Este retoque estético de Zaldívar llega en medio de una pequeña victoria judicial para ella, su hija Andrea y el presentador Pepe Navarro. Y es que, justo cuando se ha desvelado que Alejandro Reyes será concursante de la próxima edición de Supervivientes, la guerra entre Ivonne y Pepe vuelve a cobrar fuerza. Mientras el presentador defiende públicamente que Alejandro no es su hijo, un juez ha vuelto a desestimar la demanda que Ivonne interpuso contra Pepe y su hija Andrea ante la Fiscalía del Menor por considerar que los derechos de su hijo habían sido vulnerados.

Tras conocerse la noticia, tanto Eva Zaldívar como su hija, Andrea Navarro, no podían evitar mostrar sus mejores sonrisas y celebrar esta nueva victoria judicial. "Son todo buenas noticias", aseguraba la hija del presentador que defiende lo que sigue: "Yo siempre estoy tranquila con mi verdad y con mi familia". En cuanto a la participación de Alejandro en el programa de Telecinco, ha comentado: "Cada uno hace lo que quiere y yo no tengo ninguna opinión con eso. Ni me va ni me viene, sinceramente".

Eva Zaldívar, por su parte, ha preferido no comentar la entrada en televisión de Alejandro, pero sí ha querido dejar claro que "lo único que me importa es que hemos ganado el recurso, que estamos muy contentas". Sin embargo, Reyes no se rinde y así lo manifestó hace unos días en la puerta de los juzgados: "Sí que han cometido un delito si se leen bien las cosas, hay cosas que no están muy claras, eso está dicho y reconocido, no se va por el mundo robando ADN, han robado ADN y eso no se debe, está todo confundido y han querido confundir".

Más allá de este rifirrafe, Ivonne visitaba los Juzgados de Plaza Castilla para ratificar la demanda contra Pepe Navarro tras dejarle de pasar la manutención de su hijo Alejandro. Un enfrentamiento judicial que lleva arrastrando desde hace tiempo, pues, según la venezolana, no le paga desde hace nueve meses. Tremendamente emocionada, Ivonne aseguraba que Pepe tiene que estar orgulloso del joven: "Creo que muy en el fondo está tan orgulloso de que su hijo vaya a la isla, por fin sale a la palestra, por fin vuelve a salir en la tele, gracias a su hijo está ahí, que aproveche las cámaras que eso le viene bien".

