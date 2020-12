Así es el nuevo negocio de Beatriz Retamal, de 'GH 17', que promocionan Jorge Pérez y Fani

Beatriz Retamal (23 años) ha comenzado el último mes del año con buen pie. La ganadora de Gran Hermano 17 y concursante de la última edición de Supervivientes ha emprendido un nuevo proyecto que nada tiene que ver con los realities. Este martes, la televisiva y su novio, Adrian Valenzuela, inauguraron una barbería en la ciudad de Valencia, especializada en el asesoramiento y cambio de imagen masculino. Se trata de un área en la que ambos tienen experiencia, ya que ella ha trabajado como peluquera y él es barbero.

"Estáis más que invitados cuando queráis venir, a ver, a probar y sobre todo, a quedaros", decía Bea Retamal en sus stories de Instagram poco antes de la inauguración del local que, debido a la pandemia, se llevó a cabo de forma virtual. "Os esperamos con muchas ganas y mucha ilusión", añadía la exgran hermana, que en varias ocasiones reiteró lo emocionada que la tiene este proyecto, al que han llamado Street Barber.

La que fuera concursante de realities también aprovechó sus redes sociales para explicar a sus seguidores el paso a paso para concertar una cita. Beatriz Retamal indicó que aquellos que estén en intersados tendrán que dirigirse al perfil de Instagram de Street Barber y desde allí hacer una reserva. El enlace los llevará directamente a la página del local, desde donde seleccionarán el servicio de su preferencia y la fecha a convenir. Para la confirmación será indispensable dejar una dirección de correo electrónico.

La barbería, que invita a sus followers a ponerse en contacto con su personal para encontrar un estilo propio, ofrece diferentes servicios, cuyos precios van desde los 10 hasta los 55 euros. El corte de pelo infantil -para niños a partir de 10 años, con lavado y acabado incluido- así como el cuidado de la barba son los más económicos. Mientras que el más costoso es un kit que abarca corte, decoloración y color personalizado, un proceso que dura alrededor de tres horas.

Más allá de garantizar un buen servicio, Beatriz Retamal y su novio se han preocupado por la salud y el bienestar de sus clientes. Street Barber cuenta con todas las medidas de higiene necesarias y en su página web deja claro que es indispensable el uso de la mascarilla dentro del local. Su horario de apertura es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y sábados de 9:00 a 14:00.

Aunque desde la cuenta de la barbería ya se han mostrado algunos detalles del local, la concursante de Supervivientes 2020 aseguró en sus stories que en los próximos días contará todos los detalles de la decoración. Las imágenes desvelan que se trata de un espacio agradable con estilo vintage.

Tras la inauguración, Beatriz Retamal se mostró públicamente muy feliz y agradeció todo el apoyo recibido durante la jornada. Y es que a lo largo del día fueron muchos los exconcursantes de realities que aplaudieron el nuevo negocio de la ganadora de Gran Hermano 17 y su novio. Tampoco dudaron en promocionar, a través de sus stories de Instagram, la inauguración virtual de la barbería. "Hoy es un día de enhorabuena. Estoy muy contento. Mi compi de Supervivientes, Bea, ha inaugurado su propia barbería con su chico, Adrian, en Valencia. Os deseo la mayor de la suerte y os mando todo mi cariño", dijo Jorge Pérez (37).

Fani Carbajo (34), compañera de Beatriz en Supervivientes 2020, también hizo una mención especial al nuevo de negocio de su compañera. "Quiero enviar mi enhorabuena, todo mi apoyo y suerte a mi hermana Bea que inaugura hoy su barbería junto a su chico Adri en Valencia. Te quiero mucho, te mereces lo mejor y te va a ir súper bien", aseguró la concursante de La isla de las tentaciones antes de invitar a sus followers a seguir la inauguración virtual de Street Barber. Amor Romeira, Rocío Flores (24) y Estela Grande (26) fueron otros de los rostros conocidos que dedicaron un espacio de sus redes al proyecto de la exgran hermana.

Breve paso por 'Supervivientes'

Beatriz Retamal fue la primera expulsada de Supervivientes 2020. Pero lejos de mostrarse enfadada, la valenciana hizo visible su felicidad por lo vivido en su corto paso por el programa. "Agradezco la súper experiencia, para mí dos semanas han sido suficientes. De lo único que me arrepiento es de haber sido tan cabezona y de no haber querido meter la cabeza en el mar. Por lo demás doy las gracias, estoy súper contenta y lo que yo necesitaba lo he conseguido", decía la concursante tras darse a conocer su eliminación.

Cuatro años antes, su experiencia en Gran Hermano fue muy distinta. Allí se consagró como la ganadora del reality. Tras su salida de la casa de Guadalix, la exconcursante se centró en su faceta de influencer y a comienzos de 2020 retomó su carrera televisiva. Ahora, se ha aventurado en un nuevo proyecto empresarial al lado de su pareja.

