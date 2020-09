Santiago Segura ‘bendice’ a la pequeña Luna Fulgencio en ‘El Hormiguero’: “Va a ser la próxima Penélope Cruz”

Tres por el precio de uno. Santiago Segura (55 años) es uno de los invitados habituales en El Hormiguero. De hecho, durante el confinamiento aprovechó una entrevista en el programa de Pablo Motos (55) para anunciar el estreno durante este verano de ‘Padre no hay más que uno 2’, una comedia que ha traspasado fronteras y se ha colado en la cartelera de Estados Unidos. Sin embargo, para hablar de la película, esta vez Segura no estuvo solo. Le acompañaron durante su visita a El Hormiguero Toni Acosta (48) y la pequeña Luna Fulgencio (9).

El programa comenzó con sorpresa, ya que la colaboradora Cristina Pardo (43) se animó, esta vez así, a participar en el baile inicial. “Tres años nos ha costado que Cristina Pardo baile con nosotros”, contó Pablo Motos. Posteriormente, durante la tertulia, la periodista explicó el motivo: “He cumplido con mi palabra, dije que si venías a mi programa bailaba. Has tardado tres años, pero bueno”.

Después sí, llegó el momento de los invitados, aunque por turnos. Primero entraron Segura y Acosta. “Lo habéis reventado con la película, de momento es la española más taquillera en lo que va de año”, valoró Motos. “Yo solo vengo a dar las gracias a la gente que ha ido al cine, que se ha puesto su mascarilla, ha usado su gel y ha ido a vernos”, apuntó Toni Acosta.

Sin embargo, a este éxito le ha precedido un vértigo prácticamente desconocido para el gran público: “Los cines iban pasando todas las tonalidades del arcoíris y me decían que se planteaban cerrar si la cosa seguía así. Era una película que los cines esperaban con alegría. Yo vivo del cine y decidí lanzarme. De qué me servía esperar un momento mejor si a lo mejor luego no hay cines”, expuso Santiago Segura.

“Eres un valiente, has hecho una cosa muy importante por el cine español. Siendo el único que estrenas, este año te darán el Goya, seguro”, bromeó Pablo Motos, “ni con esas, ya te digo yo que no”, remató Segura. En esas intervino Toni Acosta para pedir el ‘cabezón’ para Loles León (70) como actriz secundaria.

Tras ver el trailer, Segura reprochó a Motos que aún no haya ido a ver la película: “¿Qué pasa? ¿Si no soy Will Smith no vas al cine?”, le espetó antes de comentar el disgusto que le ha producido no seguir siendo colaborador del programa: “Que si las Twin Melody, que si otros…Rodeándote de gente joven te va a ir muy mal, Pablo. Debes tener a alguien más mayor, como yo, que soy más viejo que tú, aunque solo sea por un mes”.

Terna al completo

Lejos de centrarse en la película o en otros proyectos, Santiago Segura se volcó en reclamar que le reconocieran como invitado ‘infinity’. “Sin contar la que estuve desde casa, he venido aquí 20 veces, yo también quiero una silla y una taza como Mario Casas (34)”. Si se pensaba que todo el atrezo que llegó era improvisado, Pablo Motos le hizo entrega del reloj personalizado con el que también obsequió a Casas el día anterior. “No queríamos darte el ‘infinity’, porque como venías con Toni íbamos a quedar mal”, explicó Motos.

Después de este paréntesis, llegó el momento de Luna Fulgencio, “alguien que ha revolucionado la película”, en palabras de Santiago Segura. “Buenas noches, estoy muy contenta de venir”, se presentó la pequeña, que confesó que “era uno de mis sueños estar en El Hormiguero, aquí, con Pablo Motos”. “A veces lo ponían mis padres, veía cómo la gente hacía las cosas y me entretenía”, contó Luna. Sobre la película reconoció que “en las dos me lo he pasado genial, todos son como miembros de mi familia”.

La joven actriz contó que “todavía no he ido al cole, después de la Covid. Por una parte tengo ganas de ir por ver a mis amigos, pero por otra no, porque hay algo de miedo. Va a ser raro, ir con la mascarilla, salir al recreo y estar lejos los unos de los otros”.

Santiago Segura no escatimó en elogios a Luna: “Es una niña muy espabilada y te digo que va a ser la futura Penélope Cruz, es la más profesional de todos los niños”. La niña contó que desde muy pequeña le gustaba que su madre le hiciera fotos en diversos lugares “y mira, aquí estoy, en El Hormiguero con Pablo Motos”.