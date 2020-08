La rotunda respuesta de Santiago Segura a los rumores de su próxima película con las Campos

Esta semana, Laura Fa sorprendió a la audiencia de Sálvame, al asegurar que las Campos podrían aparecer, próximamente, en la gran pantalla. Según reveló la periodista, las tres podrían ser las protagonistas de la nueva película del director de cine Santiago Segura (55 años). Una información que, de momento, ninguna ha confirmado ni desmentido, pero que de ser cierta, significaría el salto de las tres al cine español

Después de que Laura Fa compartiera la noticia, María Teresa Campos (79) entró en directo y explicó que se trataba de una propuesta que le hizo Santiago Segura a su hija, Carmen Borrego (53), hace tiempo, pero que no se había puesto nada encima de la mesa. Esta mañana, desde el plató de Espejo Público, Santiago Segura mantuvo la misma estrategia de silencio que han llevado las Campos a lo largo de esta semana. El director de Padre no hay más que uno, ni confirmó ni desmintió la información difundida en Sálvame. No obstante, en conversaciones con Europa Press, el cineasta habló sobre la posibilidad de trabajar con las televisivas. "Estaría dispuesto a todo, las veo muy bien", dijo.

Al momento de dar a conocer su información, la periodista del corazón recordó que "Terelu (54) ya hizo sus primeros pinitos participando en Paquita Salas" y aseguró que las tres comunicadoras conocen la propuesta desde hace meses y, a día de hoy, estarían consensuándolo. "La oferta y las primeras aproximaciones les llegaron durante el confinamiento", explicó Laura Fa, sin dar ningún detalle sobre la posible trama. No obstante, sí contó que se interpretarían a sí mismas en situaciones muy dispares, siguiendo un guion "muy peculiar, muy curioso y muy atrevido, si al final acaban protagonizando lo que Santiago Segura quiere que protagonicen".

Carmen Borrego, María Teresa Campos y Terelu, durante la presentación de 'Las Campos'

María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego ya han trabajado juntas en varias ocasiones, pero siempre para la pequeña pantalla. Su último proyecto fue el docureality Las Campos, emitido por Telecinco desde 2016 hasta 2019 y basado en su día a día.

Actualmente, cada una está inmersa en sus propios proyectos. Carmen Borego, Terelu y su hija, Alejandra Rubio (20), son colaboradoras en Viva la vida. Mientras que la matriarca del clan, está con su canal de Youtube, Enredados en la red. Además, acudió recientemente como tertuliana a Sálvame y hace algunas semanas, aceptó la propuesta de los Javis para hacer dos cameos en sus series de mayor éxito. La veterana presentadora se interpretará a sí misma en uno de los capítulos de Veneno y saldrá en una de las nuevas entregas de Paquita Salas.

