Teresa Campos y Terelu, su cara a cara en YouTube y el dardo envenenado a Bigote Arrocet

Como cada jueves, María Teresa Campos (79 años) se ha citado con su público en su programa de YouTube, Enredados en la red. Lo ha hecho desde Málaga y la invitada de esta semana no ha podido ser más especial, su hija Terelu Campos (54). Madre e hija han comenzado la charla hablando de su tierra, de Málaga, y de las grandes amistades que Terelu atesora en el sur. "Eres la hija que más malagueña me ha salido y que más amigos tiene. Que más ha conservado a sus amigos de toda la vida", ha comenzado a valorar Campos madre.

Y su hija le ha respondido: "Eso es mérito de todos, ellos no me han olvidado en los 38 años que llevamos en Madrid, y yo a ellos tampoco. Aunque no haya un contacto diario, con algunos lo tengo semanal o mensual. Cuando vengo a Málaga siempre tengo a quien llamar". En ese momento, Teresa ha desvelado datos inéditos de su familia: "Luego tenemos un maravilloso grupo de WhatsApp de la familia que tenemos. Mi madre tuvo tres hermanas. Una de ella tuvo 10 hijos, yo he tenido 10 primos. Nosotros somos seis hermanos y todavía quedamos tres. Quiero decir que somos herederos del negocio del abuelo, aquí en Málaga, La Riojana. Parece que gracias al grupo estamos juntos todos".

Ahí, Terelu ha añadido: "Hace unos años presenté aquí mi libro y conseguí reunir en un chat a toda la familia, los invité. E hicimos una grandísima comida de cincuenta y tantos y lo pasamos fenomenal. En los años sucesivos lo hemos seguido haciendo. Este año, por razones obvias, no iremos todos, pero sí pequeños grupos". Está siendo un verano muy especial para María Teresa, ya que este verano está aprovechando para ver a familiares que no acostumbra, como su hermana y su hermano Tomás: "Mi hermana espero que vuelva antes de que me vaya, ha venido mi hermano Tomás, que hace tiempo que no lo veo".

Y ambas, Teresa y Terelu, lanzan una pulla a Bigote Arrocet (70) recordando el anterior verano, cuando la ruptura estaba a punto de producirse y la tensión mediática era grande: "El año pasado me fui directamente a Marbella, fue un año en el que ya empezaba lo que pasó después... Porque lo estaba esperando, de verdad. Como Penélope, pero no hacía velo ni nada".

Terelu: Bueno, mejor este año, mejor este año.

En ese punto de la charla, madre e hija se sinceran sobre los hombres y la amistad.

Teresa: ¿Hay algo que a ti te haya quedado por decirme a mí?

Terelu: Yo creo que las Campos somos inseparables para las cosas importantes de la vida, y luego somos tremendamente independientes cada una con su vida particular. En ese sentido, yo creo que nos decimos las cosas. Yo no tengo la sensación de que me he dejado algo sin decirte.

Teresa: Yo nunca te he dicho algo que muchas veces he pensado. Decir 'dios mío, con tanto trabajo y trabajo bien hecho, nunca te he dicho perdóname por ser mi hija'. Porque yo veo cosas...

Teresa Campos durante la grabación del programa. YouTube

Terelu: Yo he tenido una suerte tremenda de que seas mi madre, y en la profesión. Aprender, todos los días saber algo, ayudarnos, apoyarnos. Para mí es una recompensa. Estoy en un momento en que me gustaría que cuajaran cosas, pero no tengo prisa. Soy una persona que se toma las cosas con calma, quiero ser feliz y disfrutar de la vida. Soy muy disfrutona.

Teresa: Has cerrado a los hombres con un portazo

Terelu: Lo que no entiendo es cómo no le has dado el portazo tú...

Teresa: Y me lo han dado a mí

Terelu: Dices que estás abierta...

Teresa: Uy, ¿he dicho eso? Pues no me acuerdo. No me acuerdo.

Terelu: Con tu edad, con lo que tú tienes, con tus amigos, un tío dándote por saco... No entiendo cómo puedes tener ese masoquismo.

Teresa: Es que tú no has encontrado ningún tío que no te dé por saco

Terelu: Bueno, yo también he dado por saco. Con lo de por saco digo que al final tenemos tantas manías... Queremos vivir tranquilas, y que no nos toquen esto o lo otro. Soy súper perfeccionista.

Teresa: Todo en su justa medida. Tú eres demasiado perfeccionista.

Terelu: Yo un tío en mi cuarto de baño no lo concibo.

Teresa: Perdona, si no lo concibes en el cuarto de baño que vaya directamente al dormitorio...

Terelu: Tampoco lo concibo en mi cama. Lo veo en mi casa y me voy a la tuya (Risas).

Teresa: No hay que odiar a los hombres...

Terelu: No lo los odio, yo quiero a los hombres como amigos, como compañeros de trabajo. Pero no quiero a un hombre como pareja, no lo quiero.

Terelu se despide con este consejo a tu madre y oda a la amistad: "Que salga a Marbella, que salgas y distrutes con tu amiga Meli, que a veces uno tiene que hacer un esfuerzo. Los amigos son amigos porque a veces uno también tiene que hacer un esfuerzo, no solo ellos tienen que hacerlo por nosotros. Yo soy muy buena amiga, y me encanta decirlo porque creo que, además, lo soy. Ya no me importa nada reconocer lo que soy. Yo me sacrifico mucho muchas veces por la felicidad de mis amigos. Y eso me hace feliz. Toma nota".

[Más información: Teresa Campos, colaboradora de 'Sálvame': su inesperado regreso 'gracias' al rey Juan Carlos]