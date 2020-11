Cristina Pedroche es Robot, la segunda máscara invitada de 'Mask Singer'

Un miércoles más, en Mask Singer: adivina quién canta ha habido otra gran sorpresa invitada. Si bien la semana pasada el espacio innovaba invitando a una máscara desconocida, Mariquita -sumándose así por unos minutos a las 'oficiales'-, esta semana le ha tocado el turno a un misterioso Robot. Ha revolucionado el plató de Antena 3 nada más anunciarse. "La semana pasada tuvimos a Mariquita, pues esta semana tenemos a Robot. Cantará, bailará y jugaremos a descubrir quién es", anunciaba el presentador, Arturo Valls (45). ¡Robot es Cristina Pedroche (32)!

Robot/Pedroche ha hecho acto de presencia en el programa para intentar engañar a los investigadores, y al público. "Es una máscara biónica", apuntaba Valls. "Robot es un escándalo", ha valorado Malú (38). "Es una de mis máscaras favoritas, una pena que solo sea para hoy", ha secundado Javi Calvo.

Las pistas que ha deslizado en el vídeo previo a la actuación han sido las siguientes: "A este robot con tanto metal le gusta rodearse de estrellas. Le encanta compartir tiempo con sus vecinos. A muchos ya los conocéis, Justin Bieber (26) o Selena Gomez (28). Soy fuerte y elástico. También soy muy fanático del fútbol y así lo cuento en mis redes. Y ahora, muy atentos, porque solo voy a actuar esta noche". Robot ha entonado la canción Superstar, de Jamelia (39). Las cábalas no se han hecho esperar... ¡hasta que se ha descubierto!

Tras revelarse su identidad, y entre el asombro y los vítores del jurado y del propio presentador, Pedroche ha confesado: "Esto es un sueño para mí. Me da vergüenza cantar bien. En cuanto me escucho desafinada, me voy para atrás. Y este programa me ha dado la oportunidad de cantar bien y no pasar vergüenza". Las redes sociales han reaccionado de la siguiente manera.

La otra máscara invitada

El pasado miércoles Mask Singer sorprendía por primera vez a los espectadores rompiendo la estructura establecida del programa, ya que se invitó a Mariquita. Bajo el disfraz estaba Mónica Carrillo (44). "La actualidad manda. Mi mejor arma es mi mente. Soy capaz de defenderme de los que cuentan cuentos chinos. Yo estudié duro para ser como mis grandes heroínas, como mi madre, María Martínez", fueron las pistas que dejó. Entonó Someone Like You, de Adele (32). Una vez con la máscara quitada, Carrillo aseguró: "Es la primera vez que canto en público. Me han convencido, yo pensé que nunca lo haría. Las personas que me conocen están sorprendidas. Desde aquí pido disculpas a Adele".

