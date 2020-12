El motivo por el que Malú se ha ausentado de 'Mask Singer' y la ha sustituido Vanesa Martín

Un miércoles más, Antena 3 ha citado a su público ante una nueva gala de Mask Singer: adivina quién canta. El programa presentado por Arturo Valls (45 años) entra en su recta final. Como no podía ser de otro modo, la noche se las prometía trepidante y cargada de sorpresas con una nueva máscara descubierta, con la unificación de los dos grupos y una invitada sorpresa para ejercer de investigadora por una noche, Vanesa Martín (39). Además, en esta gala también llega una nueva fase de investigación: Verdad o mentira. Las máscaras darán tres pistas sobre su personalidad en el plató. Sin embargo, no todas son verdad y algunas pueden despistar.

Lo que el público no se esperaba era la ausencia de la cantante Malú (38) entre el jurado. Este miércoles entre José Mota (55) y los Javi -Javier Calvo y Javier Ambrossi- no estaba la pareja sentimental de Albert Rivera (40). ¿Dónde está Malú? ¿A qué se debe su ausencia? En realidad, la invitación de Vanesa Martín se ha tratado de una sustitución: Malú ha causado baja por motivos de salud. El espacio, que está grabado, tuvo que ver modificado su plantel del jurado ante este contratiempo de la intérprete.

Tal y como se apuntó en su momento, esta baja médica se debió a la hernia discal que padece Malú. Esta dolencia le impidió a acudir a una de las jornadas de grabación que estaban previstas. En sus redes sociales, la cantante ya adelantaba que había tenido que ir al hospital por estas razones. No obstante, tranquilizaba a sus seguidores, asegurando que no necesitaba pasar por quirófano. Tras este inconveniente, el equipo del programa decidió que fuera Vanesa Martín quien se encargara de sustituir a la intérprete de Blanco y negro por un día. Allí tendrá la misión de acertar la identidad de los intérpretes que, disfrazados, actúan sobre el escenario.

Pese a su baja temporal, Malú se ha convertido en el fichaje estrella del talent musical. Con este programa, la cantante ha retomado el trabajo tras haberse convertido en madre junto a Albert Rivera. Según se informó desde Atresmedia, la cantante siempre fue "la primera opción para el programa", pero su embarazo provocó que tuvieran que buscar a otra persona, en este caso a Ainhoa Arteta (55). Al retrasarse las grabaciones por el coronavirus, ha sido finalmente la soprano quien, por problemas de agenda, no ha podido participar en el nuevo formato de Antena 3.

Las máscaras descubiertas

En el cuarto programa de Mask Singer, la sorpresa la dio Máximo Huerta (49), descubriéndose tras el disfraz de Gamba. Algo que dejó en shock a los allí presentes, salvo a Javier Ambrossi, que ha apostado por él desde el principio. Las pistas que había dejado durante los programas anteriores eran las siguientes: "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, un tatuaje (un ancla en el brazo) siempre me recuerda de dónde vengo", "En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y, en especial, en el oleaje de la Costa Blanca" y "Aunque soy un ser acuático, me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan. Eso sí, prefiero seguirlos desde las profundidades porque fuera del agua no aguantaría ni una semana".

"Un abrazo a todos. Creo que la vida hay que vivirla al máximo, está para gastarla y caben muchas etapas, y venir a divertirse y sentirse como un niño es maravilloso. Yo no me esperaba que fuese capaz", confesó Máximo, para añadir: "Nadie lo ha sabido, solo mis sobrinas que se habrán divertido muchísimo más que yo. Estaba callado, sin utilizar el móvil y sin llamar a casa. Ni siquiera ponía en la radio las canciones que había elegido. La gamba es un homenaje a mi tierra, a Valencia". También han pasado por el programa Norma Duval (64), Pepe Navarro (68), Georgina Rodríguez (26), Pedroche (32) y Mónica Carrillo (44).

