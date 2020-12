'Mask Singer': Eva González, nueva investigadora sorpresa en la noche del regreso de Malú

Ha sido una de las sorpresas de la noche: descubrir la identidad del investigador invitado. Si bien la semana pasada era Vanesa Martín (39 años) quien sorprendía a la audiencia como sagaz investigadora, y sustituta de Malú (38), esta semana, en la sexta gala, ha sido Eva González (40) quien se ha descubierto ante los espectadores, el jurado y el propio Arturo Valls (45).

Sus primeras palabras han sido: "Estoy alucinando, completamente enganchada al programa. Esto es lo nunca visto en la televisión. Tengo todos mis apuntes aquí". Este miércoles, además, se ha producido el gran regreso de Malú tras su baja médica de la semana pasada. "Ya estoy bien. Ya está todo arreglado. Ya me han dicho que lo pasasteis bien y que no me echasteis mucho de menos...", ha asegurado la cantante entre risas.

Ha llegado el momento de conocer la IDENTIDAD de nuestra investigadora invitada... 💥💥 ¡Ella es @evagonzalezf! ¡Bienvenida a #MaskSinger6! 👏👏 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/lbzZcZrGrK — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 9, 2020

En el programa de este miércoles, además de descubrir qué famoso se esconde tras el disfraz de la noche -todavía quedan pendientes por desenmascarar los famosos que se esconden tras Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita, Catrina, Girasol y Pavo Real- .... y el resto del jurado se enfrentan a otra sorpresa que estaba escondida en la recámara: la "pista física". Es decir, cada concursante llevará consigo un objeto físico para mostrárselo a los investigadores y al público. Otra pista que podrá confundir o acertar en las suposiciones del público sobre las identidades de los famosos disfrazados.

La semana pasada la silla de Malú era ocupada por otra persona para sustituirla. Fue Vanesa Martín la encargada. La cantante causaba baja por motivos de salud. El espacio, que está grabado, tuvo que ver modificado su plantel del jurado ante este contratiempo de la intérprete. Tal y como se apuntó en su momento, esta baja médica se debió a la hernia discal que padece Malú. Esta dolencia le impidió a acudir a una de las jornadas de grabación que estaban previstas.

En sus redes sociales, la cantante ya adelantaba que había tenido que ir al hospital por estas razones. No obstante, tranquilizaba a sus seguidores, asegurando que no necesitaba pasar por quirófano. Pese a su baja temporal, Malú se ha convertido en el fichaje estrella del talent musical. Con este programa, la cantante ha retomado el trabajo tras haberse convertido en madre junto a Albert Rivera (40).

Los famosos descubiertos

¿Cómo es llevar la máscara de Monstruo? 👹 Fernando Tejero nos cuenta esto y más anécdotas de #MaskSinger5: "Es muy divertido" 🎤 Patrocinado por #GalaxyZflip5G de @SamsungEspana https://t.co/bxc5yX1Ll1 pic.twitter.com/1cv6gdfPyW — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 3, 2020

En el último programa le tocó el turno a Monstruo para quitarse la máscara, y quien se escondía debajo era Fernando Tejero (53). En el cuarto programa de Mask Singer, la sorpresa la dio Máximo Huerta (49), descubriéndose tras el disfraz de Gamba. Algo que dejó en shock a los allí presentes, salvo a Javier Ambrossi, que ha apostado por él desde el principio.

"Un abrazo a todos. Creo que la vida hay que vivirla al máximo, está para gastarla y caben muchas etapas, y venir a divertirse y sentirse como un niño es maravilloso. Yo no me esperaba que fuese capaz", confesó Máximo, para añadir: "Nadie lo ha sabido, solo mis sobrinas que se habrán divertido muchísimo más que yo. Estaba callado, sin utilizar el móvil y sin llamar a casa. Ni siquiera ponía en la radio las canciones que había elegido. La gamba es un homenaje a mi tierra, a Valencia". También han pasado por el programa Norma Duval (64), Pepe Navarro (68), Georgina Rodríguez (26), Pedroche (32) y Mónica Carrillo (44).

[Más información: El motivo por el que Malú se ha ausentado de 'Mask Singer' y la ha sustituido Vanesa Martín]